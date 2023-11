Lo que necesitas saber: Voluntarios Modelo es una iniciativa que contribuye en mejorar el

mundo conectando causas con la voluntad de las personas por ayudar.

¿Te ha pasado que sientes que tu ayuda no es suficiente, y lo que haces no tiene un impacto real en el mundo o que no puedes cambiar el futuro? Si te has sentido así, estás equivocad@, porque cada vez que apoyas a alguien o compartes algo tuyo, estás ayudando a mejorar nuestro mundo.

Ese es el mensaje que quiere transmitir Voluntarios Modelo, un programa que es más que un simple voluntariado, es una comunidad comprometida con las acciones que ayudan a crear un mundo mejor. Su campaña “Detona tu magia” tiene como objetivo desafiar la percepción común de que las pequeñas acciones de voluntariado no hacen una diferencia significativa en el mundo.

Personas recogen basura en un parque. Foto: Especial

¿Qué es y qué busca lograr Voluntarios Modelo?

Voluntarios Modelo es una iniciativa de Grupo Modelo, que busca generar un impacto positivo en el entorno y en la sociedad, a través de la participación activa de sus colaboradores y de la ciudadanía en general. Voluntarios Modelo cuenta con una plataforma digital en donde se pueden consultar las diferentes actividades disponibles, registrarse como voluntario, inscribirse a las iniciativas, compartir experiencias y ver el impacto generado.

Voluntarios Modelo une causas con voluntarios que quieren aportar su granito de arena y detonar su magia en diferentes actividades, como limpiezas de espacios públicos, restauración de espacios, reforestaciones, donaciones, pintura de murales con mensajes positivos y mucho más.

Gente limpia una playa. Foto: Especial

¿Te interesa unirte a la causa? Checa las acciones en las que puedes participar

Para demostrarlo, desde 2018, Voluntarios Modelo ha realizado más de 600 actividades en todo el país, con la participación de más de 190,000 voluntarios, que han beneficiado a miles de personas. Algunas de las actividades en las que puedes participar son:

Apoyo “CRUZ ROJA” Por Huracán OTIS | CDMX: En esta actividad se apoya a la Cruz Roja a preparar y distribuir víveres para los afectados por el huracán Otis, que azotó varias regiones del país. Los voluntarios pueden participar en diferentes tareas, como cargar, armar, clasificar y empacar los artículos que se enviarán a las zonas de emergencia. La actividad se realiza durante todo el mes de noviembre, en horarios flexibles, en las instalaciones de la sede nacional de la Cruz Roja.

Una de las actividades de Voluntarios Modelo es la limpieza de playas. Foto: Cortesía Grupo Modelo.

Armado de despensas y kits de higiene para las personas afectadas por el huracán Otis en Guerrero | CDMX: Acá puedes organizar y armar despensas y kits de higiene que se donarán a las personas afectadas por el huracán Otis en Guerrero, gracias a la alianza “Unidos por Ellxs” y la Sociedad Civil. Los voluntarios pueden participar de lunes a viernes, en horarios matutinos, vespertinos o corridos, en el Centro de Acopio del Centro de Apoyo para las Contingencias Epidemiológicas y Desastres, A.C. (CENACED).

Mural Detona tu magia en CDMX: Comparte mensajes positivos a través del arte.

Entre las actividades de Voluntarios Modelo se encuentra la Reforestación. Foto: Cortesía Grupo Modelo

¿Cómo puedo unirme a Voluntarios Modelo?

Estas son algunas de las actividades que se estarán llevando a cabo en los siguientes días y a los que puedes sumarte. No importa si tienes mucho o poco tiempo, si quieres ayudar a una causa específica o a varias, si quieres hacerlo solo o acompañado, en Voluntarios Modelo hay una actividad para ti. Checa todas las actividades, inscríbete en el sitio web de Voluntarios Modelo y Detona tu Magia para apoyar estas causas.

