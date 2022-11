Ahora sí, podemos decir que luego de aguantar un buen rato y que nomás no lo veíamos venir, estamos a nada de que arranque el Corona Capital 2022. Un festival que esperamos demasiado, desde que se anunció el cartel y nos dejaron con la boca abierta por el enorme lineup que armaron para este año. Sin embargo, en esta ocasión en particular, queremos hablar de algo que nos emociona muchísimo: todo el talento femenino que se presentará en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

A lo largo de los tres días del Corona, podremos ver el verdadero girl power en los escenarios del festival, pues en esta ocasión incluyeron a un montón de proyectos comandados por chicas para todos los gustos y géneros. Pop, folk, electrónica, rock, letras chicas y nombres muy grandes, seguro encontrarán alguna propuesta que les llamará la atención. Pero aquí les queremos ahorrar la fatiga, es por eso que les traemos algunas de las artistas que de plano no se pueden perder en este CC.

¿Están listos? Ahora sí vámonos con las rifadas de este cartel.

Miley Cyrus

Probablemente muchos se lancen el domingo de Corona Capital solo para ver a Miley Cyrus, pues es una de las headliners de esta edición. Sin embargo, no queríamos dejar pasar la oportunidad para recordarles que ella es uno de los actos fuertes de esta edición y que pinta para dar un gran espectáculo. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues además del setlist que se avienta –donde suenan rolas de todas las etapas de su carrera–, Miley es una showgirl echa y derecha que se entrega por completo cuando se sube al escenario y les aseguramos que su presentación en este Corona será algo de lo que hablaremos por un rato –y ustedes no se pueden quedar fuera de la conversación, obvio–.

Charli XCX

A pesar de que por ahí se bajaron algunos artistas del lineup original del Corona Capital 2022, lo cual nos agüitó un poco, la verdad es que los organizadores se rifaron con los reemplazos que entraron al quite. Y sin duda, Charli XCX de los actos que nos sorprendieron cuando se hicieron estos cambios, pues después de cancelar el show que tenía previsto en el Plaza Condesa, regresará a la CDMX para darnos un showsazo lleno de hits y coreografías impresionantes, pero sobre todo para confirmar por qué es una de las mujeres más importantes en la industria musical actual y presentarnos su más reciente material discográfico, Crash.

Mitski

No tenemos la menor duda de que Mitski fue una de las sorpresas más gratas que nos llevamos cuando se reveló el lineup del Corona Capital 2022, porque siendo muy honestos, no creíamos que nos visitara en un buen rato. Afortunadamente, este año estrenó su sexto álbum de estudio, Laurel Hell y su presentación tiene todo para ser increíble, pues además de la emotividad y energía que le pone a sus conciertos, todo lo acompaña con su música donde combina folk, pop, indie rock, punk y más. Aquí no hay mucho qué decir, ella es una de las artistas más esperadas del festival y sí que será muy difícil decidir entre verla a ella o a Marina… ¿ustedes ya eligieron?

Marina

Tuvimos que esperar un buen rato pero parece que la espera valdrá la pena, ya que después de tanto tiempo podremos ver a Marina en nuestro país. Y por supuesto que su presentación es algo que no se pueden perder porque es una de las artistas más talentosas que nos ha dado el Reino Unido en un buen rato y estamos seguros que el show que armará en el Corona Capital dará de qué hablar y probablemente entre entre lo mejor de lo mejor. Así que si la siguen desde que la conocimos junto a The Diamonds, seguramente será una presentación llena de emotividad y mucha buena vibra.

Anna of the North

Ahora bien, sabemos que muchos quieren checar una propuesta que los haga volar con su música y para eso, en esta edición del Corona Capital está Anna of the North. Hace algunos meses, esta cantante y compositora noruega estuvo presente en la versión tapatía del festival y podemos decirles que su show es increíbles, porque los hará viajar al ritmo de sus beats suaves y esa voz envolvente que tanto la caracteriza. Sin duda, una de las propuestas más atractivas que tiene el festival este año y que promete muchas cosas para el futuro.

Kacey Musgraves

Así como Charli XCX, Kacey Musgraves es una de las artistas que casi casi se sumaron de último minuto al lineup del Corona Capital 2022. Sin embargo, su presencia dentro del cartel lo elevó por completo pues así como varias en esta lista, llevábamos un buen rato esperando a que por fin visite nuestro país. Afortunadamente estamos a nada de verla en vivo y a todo color con su folk pop lleno de melancolía y nostalgia, tienen qué anotarla dentro de los actos que no se pueden perder el 18 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Remi Wolf

Quizá el nombre de Remi Wolf no les suene, pero viene haciendo un montón de ruido desde hace un buen rato con su alucinante proyecto. Esta chica es una verdadera locura en el escenario –se los decimos porque la pudimos ver antes de que se anunciara su participación en el Corona Capital–, pues además de ser una excelente artista que se la rifa corriendo, brincando, cantando y dándolo todo, su música es sumamente contagiosa, con esa mezcla brutal entre bedroom pop, soul y funk. Les firmamos lo que quieran que después de su show terminarán siendo fans de Remi y que así como Dua Lipa, es probable que la veamos como headliner en los próximos años (ACÁ pueden conocer más sobre ella).

Beabadobee

El girl power se hará presente en el Corona Capital 2022 y si a ustedes les laten los guitarrazos distorsionados (al puro estilo del shoegaze) combinados con melodías pegajosas lo-fi, Beabadoobee es la artista que les recomendamos checar en el festival. A pesar de que tiene unos cuantos años dentro de la industria musical, esta cantautora filipino-británica la está rompiendo como una verdadera revelación dentro de la escena alternativa con su segundo álbum Beatopia, y si quieren confirmar con sus propios oídos por qué tanto hype con esta chica de 22 años que pinta para cosas grandes, deben darse una vuelta por su set (AQUÍ pueden checar el perfil que le armamos).

The Linda Lindas

Si lo suyo es el punk rock con un mensaje cool, sin duda tienen qué darse una vuelta por el show que The Linda Lindas darán en el Corona Capital 2022. Esta banda conformada por cuatro chicas que no llegan ni a los 20 años son un verdadero fenómeno en internet que se hicieron virales gracias a su rola “Racist, Sexist Boy” –imagínense qué tan cañonas están que hasta Tom Morello se ha declarado su fan–. Apenas han lanzado un EP y han tenido unas cuantas presentaciones con nombres grandes como Yeah Yeah Yeahs y Japanese Breakfast, pero estamos seguros que la propuesta, su energía y lo que quieren decir con sus canciones los conquistarán por completo (ACÁ les contamos más sobre ellas).

Girl in Red

Para cerrar esta lista, tenemos a una joven que a pesar de su corta carrera, ha colaborado con nombres que han hecho cosas grandes en los últimos años, como FINNEAS. Por supuesto que hablamos de Girl in Red, artista originaria de Noruega está haciendo cosas bastante interesantes con un indie pop sumamente personal que en ocasiones nos recuerda a esa época de juventud donde la única preocupación que teníamos era que la persona que nos gustaba no nos pelaba. Además, por ahí tiene rolas que se han hecho virales –como “we fell in live in october”–, que seguramente han escuchado y que así como esta canción que conquistó a millones de personas en todo el mundo, terminarán flechados cuando la vean en el escenario Bosque del Corona Capital 2022.

