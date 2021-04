Remi Wolf: Funk y bedroom pop divertido e irreverente que te volará la cabeza

Cada cierto tiempo, aparecen dentro de la industria musical artistas con una propuesta nunca antes vista. ¿Alguna vez han visto a alguien apasionado por lo que hace? Pocas son las personas que auténticamente se ve que se están divirtiendo y disfrutando en el escenario, tanto así que te contagian con su vibra y te das cuenta de que viven por la música y la aman sobre cualquier otra cosa, y eso fue lo que descubrimos cuando escuchamos a Remi Wolf.

Bajita la mano y con una carrera relativamente corta, esta chica de tan solo 25 años la está rompiendo en grande. Pasó de desertar en un popular programa de televisión de talento a convertirse en una de las artistas promesa de esta nueva generación millenial; y de verdad que no exageramos con ella, pues llamó la atención de grandes músicos como Beck, Nile Rodgers y muchos más. Acá les contaremos la historia de una joven que por supuesto no pueden dejar pasar.

¿Quién es Remi Wolf?

Remi Francis Wolf nació el 2 de febrero de 1996 en Palo Alto, California. Aunque desde muy niña le llamó la atención la música, a los ocho años se interesó por el esquí de competición, y en una ocasión representó a Estados Unidos en esquí alpino en los Juegos Olímpicos de la Juventud durante dos años consecutivos. A pesar de que tenía una gran carrera prometedora, alternaba su vida entre los entrenamientos y su pasión por las canciones.

Sin embargo, y aunque contaba con todo el apoyo para convertirse en atleta olímpica, el rumbo de su vida cambió cuando se dio cuenta de lo demandante que era el deporte. Es por eso que en la edad de la punzada decidió abandonar las competencias y guardó los esquís para dedicarse de lleno a esa parte musical que siempre estuvo presente en ella. Así es como durante la adolescencia, formó una banda llamada Citrus con sus mejores amiga, Chloe y Tatyana.

Formando su primer grupo

Con este grupo, Remi Wolf dio sus primeras presentaciones en fiestas y en foros locales. Fue ahí donde aprendió las bases que todo artista debe tener, como saber muy bien armonizar, desarrolló su oído y sobre todo, ahí se forjó un estilo propio para cantar. Desde un principio demostró tener una gran voz y un enorme potencial, pero además de esto llamó la atención por el divertido performance que armaba mientras estaba arriba del escenario.

Junto a Chloe, Remi comenzó a componer canciones mientras estudiaban la secundaria. Con Citrus tenía un futuro espectacular, pues eran consideradas como una de las bandas locales más importantes de su ciudad, pero luego de una serie de decisiones, cada una de las integrantes se dieron cuenta de que sus aspiraciones artísticas eran muy diferentes, es por eso que tomaron sus propios camino, aunque siguen siendo muy amigas.

Su extraño paso por ‘American Idol’

Sin embargo, en su último año de secundaria y mientras tomaba clases de canto, mencionó que una maestra casi casi la obligó a participar en las audiciones del famoso programa de televisión, American Idol. Es así como en 2014, Remi Wolf apareció en la audiciones de la decimotercera temporada del show, y se presentó interpretando una versión del clásico de Marvin Gaye, “Let’s Get It On”, pero algo extraño ocurrió luego de cantar este temazo.

Resulta que Remi desapareció misteriosamente. Muchos pensaron que la habían despedido o algo parecido, pero la realidad es que ella salió corriendo de ahí porque no quería que esa fuera su primera incursión en la industria musical ni que la recordaran por aparecer en este concurso que para muchos, no muestra como tal el talento de los artistas. Así que esta chica regresó a su ciudad natal y continuó componiendo canciones en la intimidad de su cuarto.

El gran paso de Remi Wolf

Después de varios años y luego de terminar de forjarse como artista. Remi Wolf supo que si quería hacer algo más en la música tenía que mudarse a Los Ángeles. Es por eso que a los 17 años viajó a esta enorme ciudad con la intención de estudiar la carrera de teoría de la música e historia en la SC Thornton School of Music, de la cual se graduó en 2018. Una vez que concluyó sus estudios, quería que más personas conocieran su proyecto.

Inesperadamente y con lo poco que tenía, Remi grabó las canciones que había compuesto todo este tiempo. El resultado fue su primer sencillo llamado “Guy”, que en un inicio no llamó tanto la atención de la industria, pero comenzó a correr por el mágico internet de las cosas, llegando a los oídos de muchos jóvenes de su edad. Gracias a esta rola y a su voz impactante, comenzó a tener una base de seguidores en redes sociales.

Lanzando su primer EP

Luego de hacer ruido con esta rola, Remi Wolf decidió que era momento de dar el siguiente paso. En octubre de 2019 lanzó su primer EP, You’re a Dog!, el cual grabó, produjo y editó de manera totalmente independiente, pero que al final valió toda la pena porque muchas personas se fijaron en ella por su propuesta y el sentido del humor tan peculiar que mostraba. A pesar de eso, los planes de esta chica eran todavía más grandes, pues hacía falta salir de gira.

Antes de que la pandemia del coronavirus llegara a nuestras vidas, Remi armó una mini gira de conciertos en Nueva York, con la intención de que alguien le diera un contrato discográfico. ¿Y qué creen? El destino hizo de las suyas, pues en una de esas presentaciones se encontraba Hill Coulson, representante de Island Records, quien al ver el enorme talento y potencial que tenía, no dudó ni un segundo en firmarla en el sello de Elton John, Bon Jovi, The Killers y más.

Perfilándose como una promesa

Una vez que tuvo el respaldo de un sello discográfico importante como Island y Virgin EMI Records, Remi Wolf comenzó a grabar su siguiente material discográfico. El 2020 lo recibió con una noticia enorme, el estreno de su segundo EP titulado I’m Allergic to Dogs!, el cual incluye cinco canciones atrapantes que fácilmente podrían sonar el primeros puestos de popularidad de cualquier estación de radio, como “Woo” o “Disco Man”.

Pero a pesar de estos hitazos, hubo una canción que la rompió por todos lados, “Photo ID”. Y no exageramos cuando decimos que esta rola es la más importante de su joven carrera, pues la chaviza la empezó a usar para grabar videos en TikTok que más tarde se convertirían en un trend relevante en la plataforma. Aunque ya tenía la exposición que tanto buscaba, no estaba consciente de lo que vendría después.

Sus rolas llegaron hasta los nuevos iPhone y grandes músicos

Resulta que sin imaginarlo, en 2020 la música de Remi Wolf llegó hasta los cuarteles de Apple en Cupertino, California. Después del enrome evento virtual que armaron en octubre de ese mismo año para presentar la nueva generación del iPhone 12, la empresa lanzó un comercial para promocionar su producto estrella y en él sonaba a todo volumen el remix que Polo & Pan armaron para “Hello Hello Hello” de esta chica.

Para el 2021, Remi trae una sorpresa que le voló la cabeza a muchos. A raíz de esta remezcla, anunció que el próximo 5 de mayo estrenará un disco muy especial llamado We Love Dogs!, y para que chequen el dato con quiénes se está codeando, artistas del tamaño de Beck, Nile Rodgers, Little Dragon, Hot Chip, Panda Bear de Animal Collective, Kimbra, L’Impératrice, Sylvan Esso, Dominic Fike y más reversionarán las rolas de Wolf.

¿Qué es lo que hace tan especial a Remi Wolf?

Remi Wolf es un caso muy especial, pues forma parte de esta nueva generación que le habla directamente a los millenials y a todos aquellos que crecieron con el internet y las redes sociales –especialmente en TikTok–. Eso se puede notar en la forma en que interactúa con sus fans a través de estas plataformas; sin embargo, a pesar de eso, no es una artista creada para que todos estos [email protected] consuman su música como si fuera un producto.

De hecho, se puede notar muy bien la calidad que tiene como compositora, productora y cantante. Su sonido es peligrosamente pegajoso, jugueteando casi siempre entre géneros como el funk, el pop –y bedroom pop–, y el soul, dando como resultado una combinación de ritmos energetizante, que desde el primer segundo te llena de buena vibra. Las palabras no son suficientes para describirla, de verdad tienen que escucharla.

Una estética visual espectacular

Pero quizá lo más interesante de Remi Wolf –y la razón por la que muchos tienen el ojo puesto en ella– es que su proyecto es completamente irreverente, divertido, extravagante, colorido y disruptivo. No tiene miedo de decir las cosas que siente y piensa a su manera, esto mezclado con su estética visual, referencias a la cultura pop actual y su música da como resultado algo que nunca se ha visto dentro de la industria musical y una artista que le habla a los más jóvenes.

De hecho, estuvimos a nada de verla por primera vez tocando en México, pues ella era uno de los actos que aparecieron en el cartel de la edición 2020 del festival Ceremonia –que como ya sabemos, no se pudo llevar a cabo–, junto a The Chemical Brothers, Thom Yorke, FKA twigs y más. Así que no pierdan de vista a Remi y clávense cañón con su sonido, porque en una de esas en un futuro no tan lejano, se nos hace verla en vivo y a todo color por acá.