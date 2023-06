No importa si eres un clavado o no de la música, siempre habrá canciones que te recuerden algún momento importante en la vida que te haya marcado. Sin embargo, para nadie es un secreto que muchos usan las rolas para aliviar la hora sad. Y aunque no lo crean, existen bandas y artistas que tienen a los fans más tristes del mundo.

Dicen por ahí que para conocer una propuesta musical, basta con voltear a ver a su público, pues los fanáticos en gran parte son el reflejo del mensaje y la identidad de lo que puede representar y promover un músico o grupo a través de sus rolas. Y en este sentido, por más extraño que parezca, un estudio reveló quiénes son las bandas y artistas con los seguidores más melancólicos de este planeta.

Cerati no se equivocaba cuando decía que ponemos canciones tristes para sentirnos mejor/Imagen ilustrativa: Pexels

Aunque no lo crean, un estudio reveló a las 10 bandas y artistas con los fans más tristes del mundo

Resulta que una página llamada Preply armó una investigación bastante peculiar en la que encontraron a las bandas y artistas con los fans más tristes del mundo. Para llegar a esta conclusión, se encargaron de analizar más de 200 mil publicaciones y comentarios en foros de fanáticos de Reddit de 92 músicos populares, con la intención de descubrir cómo se sentían las personas que los escuchan.

Apoyándose en las letras y mensajes de sus canciones, así como de varias palabras y frases sensibles dentro de cada comunidad de seguidores, fue como dieron con las bandas y artistas que tienen a los fans más tristes del planeta. Y agárrense, porque probablemente queden con el ojo cuadrado cuando vean a los nombres que encabezan la lista. ¿Están listos? Vamos con los resultados.

¿Están listos para conocer a las bandas y artistas con los fans más tristes del mundo?/Imagen ilustrativa: Pexels

Para que se den una idea, en el primer lugar de las bandas y artistas con los fans más tristes del mundo está Panic! At The Disco… what?! Al respecto, Preply menciona que “aunque la música (del grupo) en sí suena alegre y divertida, las letras hablan de momentos tristes con los que todos pueden identificarse, como el final de un capítulo en la vida”.

En segundo puesto de la lista de bandas y artistas con los fans más tristes del mundo se encuentra Linkin Park. Este caso es muy peculiar, pues los investigadores consideran que ocupan esta posición por las rolas del grupo que hablan sobre la salud mental, pues pueden “resonar en las personas que luchan con esos mismos problemas”.

Estos son los nombres que completan la lista de músicos que ponen sad a sus seguidores

Dentro del tercer lugar tenemos ni más ni menos que Nirvana y Metallica, con un empate dentro de su listado de bandas y artistas con los fans más tristes del mundo (a pesar de que no dieron una explicación al respecto). Abajito, en los puestos del quinto al octavo, aparecen Britney Spears, Halsey, Madonna, Lil Nas X y SZA.

Para terminar con las bandas y artistas con los fans más tristes del mundo, sorpresivamente se aventaron un triple empate, con Avicii, John Mayer y sí, My Chemical Romance cerrando el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Esperaban que todos estos músicos tuvieran tantos seguidores sad?

Y entonces, ¿quiénes son las bandas y artistas con los fans más felices de este planeta?

Ahora bien, ya conocemos a las bandas y artistas con los fans más tristes del mundo, pero quizá muchos se estén preguntando quiénes son los músicos que cuentan con los seguidores más felices de este planeta. Bueno, pues Proply también tiene la respuesta y probablemente aquí también se lleven una que otra sorpresa.

El listado musical contento lo encabeza Ed Sheeran, seguido por U2 y BLACKPINK en el top tres. Más adelante –y en orden de aparición– tenemos a The Killers, Beyoncé, Selena Gomez, Harry Styles, BTS, Daft Punk, Ariana Grande y los Talking Heads… así como lo leen. Acá abajo les dejamos las listas completas.

Esta es la lista completa de bandas y artistas con los fans más tristes del mundo/Foto: Preply

Y no podían faltar las bandas y artistas que hacen felices a sus seguidores/Foto: Preply

¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con la lista de las bandas y artistas con los fans más tristes del mundo o no? Lo que no podemos negar es que incluyeron a varios músicos que sin duda, nos llevan directito al mood melancólicos y nos hacen pensar que la vida está llena de sufrimiento, aunque la cosa no sea así.