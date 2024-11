Lo que necesitas saber: ¿Alguna vez se han preguntado cuáles son las canciones más usadas en el cine y la televisión? Bueno, pues acá encuentran la lista.

Aunque algunos todavía no lo crean, la música es una parte muy importante dentro del cine y la televisión, pues muchas veces, las canciones (ya sean rolas originales, populares o creadas específicamente para el score) son parte importante para darle peso e importancia a ciertas escenas que vemos en una película o serie.

Sin embargo, hay rolones conocidos por todos que han sonado en un montón de cintas y programas. Tanto así que a veces no dimensionamos que han formado parte de historias impresionantes que marcaron para siempre el mundo del entretenimiento y la cultura pop, e incluso trascendieron generaciones gracias a estas apariciones.

‘Grease’ es un gran ejemplo de la importancia de la música en el cine/Foto: Getty Images

Por acá les hemos contado de las mejores canciones en créditos iniciales de películas (de este lado encuentran ese listado). Sin embargo, ¿se han preguntado cuáles son las rolas que más veces han sonado en la pantalla grande y chica? Bueno, pues aunque no lo crean, ya hay respuestas a esa pregunta… así como lo leen.

Resulta que Screen Rant se dio a la tarea de investigar este dato y encontraron verdaderos temazos que se han utilizado un montón de ocasiones en programas y cintas que nos encantan. A continuación les dejamos las canciones más usadas en el cine y la televisión.

Estas son algunas de las canciones que más se escuchan en el cine y televisión

A-ha – “Take on Me”

Arrancamos esta lista con un hitazo de los 80, ni más ni menos que “Take on Me” de A-ha, sencillo lanzado en 1985 para su disco Hunting High and Low. Este rolón del grupo noruego es muy famoso, aunque también es muy popular en el cine y la televisión, pues la han usado al menos 29 veces en series y películas como Family Guy, The Goldbergs, The Last of Us, Deadpool 2 y The Super Mario Bros. Movie.

El sonido único de la canción la hace ideal para los momentos románticos en el mundo del entretenimiento, aunque su melodía melancólica también se utiliza para escenas agridulces. Definitivamente, es un tema espectacular que va muy bien para producciones tanto en la pantalla grande como en la chica.

Rupert Holmes – “Escape (The Piña Colada Song)”

Ahora es momento de recordar una canción que estamos seguros que han escuchado hasta el cansancio en el cine y la televisión. Así es, nos referimos a “Escape (The Piña Colada Song)”, uno de los grandes éxitos de Rupert Holmes que ha sonado en cerca de 30 películas y series… así como lo leen.

Para que se den una idea, esta rola –lanzada en 1979 perteneciente al disco Partners in Crime– que nos narra la historia de un matrimonio que se ha distanciado y que busca algún lugar para escapar y volver a empezar, ha sido utilizada en muchas producciones (sobre todo de comedia), como Guardians of the Galaxy, Dirty Work, Wanted e incluso Better Call Saul.

Ginuwine – “Pony”

Ok, dentro de la lista de las canciones más usadas en el cine y la televisión hay rolas que quizá no ubicamos por nombre pero que apostamos lo que quieran a que al menos la han escuchado una vez. En esa lista entra “Pony”, tema del cantante estadounidense de R&B, Ginuwine, que ha sonado en cerca de 31 series y películas.

Desde Black-ish, Sex Tape, Mid90s y Let’s Be Cops hasta Shotgun Wedding, Riverdale e incluso Magic Mike, en todas estas producciones han utilizado esta canción, que brilló por sus ritmos y estilos de percusión únicos. Seguro escogieron dicho tema por la onda bailable que trae y seguro, muchos lo usarán para sacar los prohibidos.

Montell Jordan – “This Is How We Do It”

Continuando con esas canciones que probablemente no topamos de nombre pero que indudablemente han escuchado en alguna película o serie, tenemos qué hablar de “This Is How We Do It” de Montell Jordan, un temón de reventón hip-hop que al menos ha sonado 31 veces en la televisión y en el cine.

Esta rola alegre se usa casi siempre en un momento de entusiasmo para los personajes o de plano durante una fiesta. Ejemplos hay muchos, entre ellos en producciones como Yellowjackets, Fresh Off The Boat, That 90s Show, 8 Mile, American Reunion, This Means War y Sonic the Hedgehog 2.

Earth, Wind & Fire – “September”

Bueno, ya hablamos de canciones no tan famosas en el cine y la televisión. Pero ahora, es hora de pasar a un clásico de ayer y hoy como lo es “September” de Earth, Wind & Fire. Aunque no lo crean, este épico tema emblemático de los 70 que nos habla de vivir el momento sin preocupaciones y en el mundo del entretenimiento la han utilizado en 31 ocasiones.

Esta rola normalmente la usan para mostrar una escena relajada y despreocupada en una historia, aunque también se puede ver en secuencias donde la alegría se transforma en ironía en una escena violenta. Y sí, de esto tenemos grandes ejemplos como The Intouchables, The Goldbergs, The Cleveland Show, Black-ish, Polar, Ma, The Nice Guys y por supuesto, Robot Dreams.

Marvin Gaye – “Let’s Get It On“

En esta parte de la lista de las canciones que más han sonado en series y películas tenemos otro himno de ayer y hoy: “Let’s Get It On” del legendario Marvin Gaye. Y es que no es para menos, si este señor rolón lo hemos escuchado en cerca de 31 en la televisión y el cine, y la verdad es que para el tamaño de tema, parecen pocas.

Casi siempre, el mundo del entretenimiento usa esta rola para escenas sexys y directas, aunque también para situaciones cómicas. Deuce Bigalow Male Gigalo, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, The Flash, Limitless y Ugly Betty, CODA y hasta High Fidelity son solo algunas de las producciones que han utilizado el clásico de Gaye.

Norman Greenbaum – “Spirit In The Sky“

Nos estamos acercando a la recta final y es momento de volver a mencionar otra canción muy solicitada en el cine y la televisión que quizá ubiquen pero no sepan cuál es. Se trata de “Spirit in the Sky”, rola del cantautor estadounidense Norman Greenbaum que se ha escuchado al menos 35 veces en series y películas.

El mensaje religioso del tema es parte de la razón por la que se usa en tantas cintas y programas, ya que generalmente se usa en momentos en los que los personajes buscan llegar al final de su vida, aunque desde una visión más optimista, como en Suicide Squad, This is the End, Supernatural, Sons of Anarchy, Shameless y Apollo 13.

MC Hammer – “U Can’t Touch This“

Acercándonos a los puestos de honor, en el tercer lugar de las canciones más usadas en el cine y la televisión tenemos una rola que todos se saben: “U Can’t Touch This” de MC Hammer ha aparecido en 39 películas y series. Y sí, por supuesto que entendemos por qué es tan solicitada, pues simplemente es un temazo.

A pesar que la usan normalmente con personajes que “no son tan cool” o por tener una canción de la vieja escuela, en producciones como The Proposal, iZombie, Fuller House, MacGyver, Lucifer, Shark Tale, The Super y Charlie’s Angeles: Full Throttle nos han regalado momentos memorables con este himno de los 80.

Salt-N-Peppa – “Push It”

Ya estamos cerca de la recta final de las canciones más usadas en el cine y la televisión, así que es hora de hablar de otro temazo del hip-hop: ni más ni menos que “Push It” de Salt-N-Peppa, que ha sonado en 43 series y películas, una cantidad impresionante de apariciones que pocas rolas tienen el lujo de presumir.

Y la verdad es que entendemos por qué es tan solicitada, pues nos invita a sacar los prohibidos y bailar como si no hubiera un mañana. Eso lo podemos ver en cintas y programas del tamaño de Glee, Brooklyn 99, Derry Girls, Scandal, What Men Want, The King of Staten Island, Something Borrowed y por supuesto, Virgen a los 40. Un rolón que seguramente seguiremos escuchando en futuras producciones.

Survivor – “Eye of the Tiger”

Por último pero no menos importante, en el primer puesto de esta lista de las canciones más usadas en el cine y la televisión, se encuentra una rola épica que todo el mundo conoce. Nos referimos a “Eye of the Tiger” de Survivor, que aunque no lo crean, ha sonado en al menos 47 películas y series… una locura, ¿no lo creen?

Inicialmente, esta canción se utilizar para Rocky III, cuando Rocky Balboa se enfrentó a Clubber lang. Desde entonces se asoció a esta franquicia, aunque también la adoptaron otras cintas y programas para motivar a sus personajes, entre los que destacan Breaking Bad, The Big Bang Theory, Billions, Kicking and Screaming, Night School y hasta Shazam! ¿Qué tal? ¿Imaginaban que este rolón estaría en el primer lugar?





