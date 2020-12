¿Las conoces? 10 canciones que ‘volvieron a la vida’ gracias a TikTok

A estas alturas de la vida ya no es necesario decir que TikTok es la red social del momento. Con millones de usuarios en todo el mundo, la plataforma de videos cortos cada vez toma más importancia en el mundo del internet, al punto de que ser viral en la app puede garantizarte fama inesperada (ya sea buena o mala).

Basta con ver las historias de personas como Nathan Apodaca (el cholo de Tiktok), la popularidad que adquirieron productos como los pulpitos reversible, o los bailes que se hicieron virales en la aplicación desarrollada por ByteDance, para comprobar nuestro punto. Uno donde obviamente no puede quedar atrás la música.

Muchas canciones han regresado a la ‘vida’ gracias a TikTok

Los videos de TikTok se han convertido en una gran forma de conocer canciones de cualquier género musical. Pero si algo debemos reconocerle a la app es la capacidad que tiene para darle una segunda vida a esas canciones que hace muchos años fueron un hit y las cuales ahora regresan para musicalizar algunos de los videos más populares de la app.

Para recordar algunas de ellas, acá les dejamos un conteo con 10 canciones de hace tiempo que han vuelto a ser famosas gracias a TikTok:

1.- “Dreams”- Fleetwood Mac

43 años después de su lanzamiento, el video de Nathan Apodaca (ese donde se le ve patinando al ritmo de “Dreams”, de Fleetwood Mac, con su juguito de arándano) fue suficiente para que el álbum ‘Dreams’, de la agrupación londinense, regresara a los primeros lugares del Billboard 200. ¡La influencia del ‘tiktoker cholo’ fue enorme!

Ver en YouTube

2.- “Super Freak”- Rick James

Para muchos los memes de ‘El Pepe’ y el ‘Etesech’ fueron de lo mejor del 2020, y no hay duda de que Rick James pensaría lo mismo si estuviera entre nosotros.

Resulta que la canción de estos memes eran una adaptación de la canción “Super Freak”, la cual el músico estadounidense lanzó en el año de 1981 como uno de los sencillos de su disco Street Songs, y que hasta la fecha es considerada una de sus mejores obras musicales.

Ver en YouTube

3.- “Papi Chulo… (te traigo el mmmm…)” – Lorna

Un filtro que distorsiona la realidad se ha convertido en uno de los trenes del mame de TikTok en las últimas semanas. Y es que si algo le pone el toque especial es que la gente parezca moverse al ritmo de “Papi Chulo… (te traigo el mmmm…)”, una rola lanzada en 2002 por la rapera panameña Lorna, que seguro hace unos ayeres bailaste sin saber que tiene un doble sentido en la letra.

Ver en YouTube

4.- “Potential Breakup Song”- Aly and AJ

El video de cuatro mamás interpretando la canción “Potential Breakup Song”, del dúo integrado por las hermanas Alyson y Amanda Michalka, fue suficiente para no sólo darle una segunda vida a la rola que originalmente fue lanzada en el 2007, sino para otorgarle más importancia o popularidad de que la canción gozó hace algunos ayeres.

Ver en YouTube

5.- “Promiscuous”- Nelly Furtado ft. Timbaland

El primer sencillo del disco Loose, donde Nelly Furtado colaboró con el rapero Timbaland, fue estrenado en el año 2006 y se convirtió en una de las canciones más famosas de la cantautora canadiense.

Sin embargo, este 2020 (14 años después) llegó a TikTok para agarrar un segundo aire gracias a la versión en español que hizo un tiktokero llamado Ezequielitto, quien tal cual intentó traducir y cantar la rola de Nelly.

Ver en YouTube

6.- “Raindrops Keep Falling’ On My Head”- BJ Thomas

¿Recuerdan la canción que suena cuando Peter Parker (el de Toby Maguire) camina y se olvida de sus responsabilidades como Spider-Man? Pues se trata de una canción de 1969 llamada “Raindrops Keep Falling’ On My Head”, la cual fue escrita para la película Dos hombres y un destino, estrenada ese mismo año.

Si bien Peter la volvió popular en el 2004, recientemente la canción ha sido utilizada en TikTok para ejemplificar, a manera de ironía, lo caótico que ha sido este 2020 y cómo ya cualquier nueva noticia o tragedia la tomamos con normalidad.

Ver en YouTube

7.- “Devuélveme a mi chica” – Hombres G

Temazo de temazos. Esta canción cortesía de la agrupación española, Hombres G, fue una de las piezas que definió a toda una generación de amantes del rock en español de los años 80.

35 años después, varios tiktokers la trajeron de vuelta para comprobar una teoría que todos conocemos: nadie se resiste a cantar esta rola. Mucho menos quienes vivieron el hit en la época.

Ver en YouTube

8.- “Without Me” – Eminem

18 años después de su lanzamiento, la canción más conocida en la trayectoria musical de Eminem –hasta le otorgó un Grammy en la categoría ‘Mejor video musical corto’– llegó al internet de las cosas para ayudar a los tiktokers a ilustrar de manera irónica esas veces donde uno hace uso de sus habilitados en equis situación. Todo gracias a la línea que dice “Now this looks like a job for me” (Esto parece un trabajo para mí).

Ver en YouTube

9.- “Careless Whisper”- George Michael

Lanzada en el año 1984, “Careless Whisper” fue uno de los primeros y más grandes éxitos que el fallecido George Michael cosechó como solista, a pesar de que en ese entonces aún era parte del duo británico Wham!, esto en gran medida gracias al conocido e hipnotizante riff de saxofón que incluye la canción.

En TikTok la pieza musical de George Michael, quien murió el pasado 25 de diciembre de 2016, ha sido utilizada para mostrar el antes y después de las personas cuando se dan una ‘manita de gato’ o bien, dar algunos consejos y hacks de vida que son de gran utilidad.

Ver en YouTube

10.- “Heart Of Glass” – Blondie

El clásico de la agrupación estadounidense, estrenado en el año 1978, volvió a la fama este 2020 gracias a un cover que Miley Cyrus, muy a su estilo realizó hace unos meses. Si bien la rola es bastante conocida por ser uno de los himnos de finales de los setentas y principios de los ochentas, la versión de Miley posicionó a “Heart of Glass” como una de las canciones más sonadas en la plataforma.

Ver en YouTube

Y ustedes, ¿qué otra canción agregarían al listado?