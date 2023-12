Lo que necesitas saber: 'The Crown' llegó a su fin... y en la última temporada, el soundtrack brilló con muchas rolitas chidas.

Por supuesto que la música no es la parte centrar de la serie. Pero al menos en la última temporada, las canciones de The Crown nos ayudan a ambientarnos en la época que el show recrea.

La última temporada se dividió en dos, con la primera parte llegando a en noviembre y la segunda a mediados de este mes de diciembre (ahí nomás para el maratón navideño). Una vez que terminamos de verla, debemos decir que el soundtrack está bastante bueno, eh.

Imagen ilustrativa. Foto: Netflix.

¿De qué va la última temporada de ‘The Crown’?

Para entender la mayoría de la elección de canciones, hay que recordar en qué época está situada la temporada seis de The Crown. La última tanda de episodios nos pone en contexto de finales de los 90 e inicios de los 2000, propiamente durante los últimos días de vida de la Princesa Diana.

Y así, vemos las repercusiones que tuvo la muerte de Lady Di en el futuro inmediato, como los señalamientos y las teorías de parte de Mohamed Al-Fayed –padre de Dodi, quien era la pareja de Diana– contra la Corona por supuestamente incitar el accidente en Francia.

Elizabeth Debicki como la Princesa Diana en ‘The Crown’/ Foto: Netflix

Después, vemos cómo la Familia Real se enfrenta a una caída de popularidad entre la población del Reino Unido, los intentos del Primer Ministro Tony Blair por modernizar la monarquía, el ascenso y caída del propio Blair mientras forja alianzas con EE.UU, la entrada de William a la universidad y su acercamiento con Kate Middleton y más…

Sin embargo, lo que más llama la atención –SE ABRE ALERTA DE SPOILER– es la polémica respecto a la bendición de la Reina Isabel sobre aceptar el matrimonio del Príncipe Carlos y Camilla, y su reflexión de vida que abre la posibilidad de abdicar en favor de su hijo.

Tenemos que decirlo: luego de una gran polémica sobre cómo cerraría la serie dado el fallecimiento de la Reina en el 2022, se le dio un final sobrio, emotivo y que se enfocó en cómo ella preservaría su legado como mandataria.

Meg Bellamy y Ed McVey como Kate y William, respectivamente/ Foto: Netflix

10 canciones de ‘The Crown’ chidas que escuchamos en la última temporada

Ahora bien, como dijimos, al ser esta una temporada más cercana a la época contemporánea, tenemos un soundtrack con muchas rolitas chidas sobre todo de los 90. Aquí repasamos 10 canciones de la última temporada de The Crown, con un breve resumen del episodio donde aparecen.

“Da Funk” de Daft Punk (episodio 2: Two Photographs)

Pero claro que Daft Punk debe salir al quite si el contexto es Francia a mediados de los 90. Y qué mejor que musicalizar una serie con el que podríamos decir que su primer gran hitazo.

La canción aparece en el capítulo 2 de la sexta temporada de The Crown. En este episodio, lo que vemos una polémica por un par de fotografías que un paparazzi toma de Diana y Dodi besándose. Las fotos habrían sido un pedido de Mohammed Al-Fayed, padre del propio Dodi, para incomodar a la Familia Real Británica puesto que Diana aún ejerce como representante de la Corona ante los ojos del mundo, pese a su divorcio de Carlos.

“Paranoid Android” de Radiohead (episodio 4: Aftermath)

Si se trata de generar tensión y melancolía, Radiohead es una de las bandas que saben cómo recrear ese tipo de sensaciones con su música. Y “Paranoid Android” es una de sus más grandes rolas, capaces de llevarnos a través de esas emociones, tal como cuando William la escucha en sus audífonos mientras su padre regresa de Francia con malas noticias.

La canción se utilizó en el episodio cuatro, donde la trama gira en torno a las reacciones por la muerte de Diana y Dodi. Este capítulo es justamente tenso y emotivo, pues luego de la polémica por las fotos y esta especie de ‘guerra fría’ entre Lady Di y la Familia Real Británica, vemos al Príncipe Carlos expresando algún tipo de remordimiento y arrepentimiento.

Incluso podemos percibir cómo la población del Reino Unido, que vio siempre a Diana como una figura a seguir, se lanzó de manera recia contra la monarquía ante la reacción sumamente tibia que expresó la Corona en un inicio al revelarse la muerte de la Princesa.

“Fastlove” de George Michael (episodio 1: Persona Non Grata)

El inicio del episodio 1 de la temporada 6 de The Crown es brutal. Pero una vez que superamos el shock inicial, nos damos cuenta que buena parte el capítulo se enfoca en cómo Diana y Carlos han seguido cada uno con su vida tras separarse. El Príncipe se ha establecido con Camilla y busca la aprobación de la familia, esencialmente de la Reina Isabel.

Por otro lado, la Princesa se mantiene en sus labores sociales y al cuidado de sus hijos, pero al mismo tiempo, empieza a tener acercamiento con Mohammed Al-Fayed, quien busca emparejarla de una u otra forma con su hijo Dodi. Es claro que el magnate hotelero de origen egipcio –al menos en este relato– buscaba meterse como fuese en las altas esferas del Reino Unido.

Si bien Dodi y Diana no se ven del todo convencidos en un inicio de su romance, hacia el final del episodio la química se hace presente cuando se dan cuenta que tienen cosillas en común. Entonces, hace todo el sentido que “Fastlove” de George Michael sea una de las canciones que musicalizan el capítulo.

3 temazos en un capítulo: The Chemical Brother, Portishead y Stardust (episodio 7 – Alma Mater)

¿No les da la sensación que The Crown de repente tiene ciertos toques de drama coming of age? Y no lo decimos de manera despectiva, eh. Este tipo de sensaciones quedan más latentes en esta última temporada, sobre todo en el episodio 7 donde unos jóvenes William y Kate se conocen en la universidad de St. Andrews.

Aunque William es galanazo, se mira tímido ante la popular e inteligente Kate, quien de hecho estaba enamorada de él desde los 15 años (eso sí, sin que ella pensara en una posibilidad de estar juntos debido a su estatus de celebridad de la Realeza). A partir de este capítulo, vemos un ida y vuelta entre que se sienten atraídos o de repente se alejan uno de otro…

Tratándose de un amorío universitario, la mayor parte de la trama se desarrolla en reuniones y fiestas, pláticas entre amigos, etc. “Hey Boy Hey Girl” de The Chemical Brothers aparece para mostrarnos el lado más salvaje de William, sin embargo, “Music Sounds Better with You” de Stardust luce como un recordatorio de que el chico también es enamoradizo.

Y cuando suena “Glory Box” de Portishead, todo queda claro: William siente la necesidad de estar con Kate, o de lo contrario no tiene sentido seguir asistiendo a una universidad donde se siente constantemente asediado. Si hablamos de canciones de The Crown, este es uno de los episodios más ricos musicalmente hablando.

“This Time Is Now” de Moloko, “In This World” de Moby (episodio 9: Hope Street)

Como les decíamos, el drama casi adolescente de William y Kate es de ida y vuelta hasta que se convencen de lo que sienten. Y esto sucede hasta un par de episodios después de que los vemos conocerse en St. Andrews (por suerte, The Crown lo hace muy bien con estos saltos de tiempo para darnos la idea de que no todo se da de la noche a la mañana).

Kate Middleton acepta aparecer en un desfile de modas benéfico, y claro que William no se lo quiere perder. Ambos intercambian miradas a lo lejos, instante en que suena al fondo “This Time Is Now” de Moloko, que queda como anillo al dedo: es el momento de que ambos actúen y no dejen pasar más tiempo para estar juntos.

Luego del desfile de modas benéfico en el que participa Kate, se encuentra con William en la fiesta posterior… Así see confiesan su amor mutuo y se besan, esto mientras al fondo suena “In This World” de Moby para hacerlo todo más emotivo.

Debemos decir que la canción funciona en muchos niveles, pues se siente como si William indirectamente le dijera a Kate que la necesita; que ella es su lugar seguro. Sobre todo, porque en ese momento se avecina un momento bastante tenso con la Familia Real, tanto con el Jubileo de Oro de la Reina Isabel II como con una perdida sensible.

“Take Me Out” de Franz Ferdinand, “I Want to Break Free” de Queen (episodio 10: Sleep, Dearie Sleep)

En el último episodio de The Crown, no podían faltar las rolitas icónicas. Y sí, tenemos un clásico dosmilero y uno más antaño. Aunque “Take Me Out” de Franz Ferdinand suena durante muy poquito tiempo, la canción juega bien con el instante que musicaliza.

Harry y William están en un balcón platicando sobre si este último irá a una fiesta de disfraces que se está organizando. William se ve contrariado, dejando ver que a diferencia de su hermano menor, empieza a pensar mucho sobre las responsabilidades de ser parte de la Familia Real del Reino Unido.

Por supuesto, estas reflexiones juegan con su convicción. Tiene un deber como el ‘nieto estrella’ de la Familia, pero no quiere dejar de vivir su vida completamente. “Take Me Out” de Franz Ferdinand representaría esta idea casi reprimida de William de “sáquenme de aquí por un momento“.

Y bueno, una vez que animan a lanzarse a la fiesta de disfraces, uno de los amigos de William y Harry se disfraza de la mismísima Reina Isabel, aunque ellos no lo toman personal ni como ofensa. Todo lo contrario, les parece gracioso.

Este chico sube a una tarima y empieza a cantar “I Want to Break Free” de Queen, esto para completar su ingenioso chiste referente a la monarca del Reino Unido y el video musical de la legendaria banda liderada por Freddie Mercury.

Al igual que la rola de Franz Ferdinand, la canción de Queen –al menos su título– podría interpretarse como esta idea que los hermanos de la Casa Windsor tienen sobre cómo no pueden vivir una vida normal, asediados constantemente debido a su linaje.

Uno (Harry) vive bajo el estigma del nieto problemático, y en ese capítulo su polémico disfraz acentúa esa personalidad. El otro (William) vive como el nieto estrella, aunque siempre con la presión de cumplir las expectativas que recaen sobre él como tercero en la línea de sucesión al trono.

La verdad es que la elección de canciones para la sexta y última temporada de The Crown es bastante destacada. Y aunque muchas de ellas solo se reproducen por breves momentos, tiene todo el sentido del mundo su aparición en el soundtrack. ¿Cuál fue su favorita de este conteo?

