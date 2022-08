A inicios de los 2000, MTV Latinoamérica seguían siendo algo importante y un referente dentro de la industria musical. Incluso, gracias al mercado y el éxito que tenían, muchos los consideraban a la par de su hermano mayor gringo. Es por eso que después de tanto tiempo en nuestro continente, decidieron que era momento de hacer una entrega de premios como la que organizaban en Estados Unidos.

Fue en 2002 cuando se organizó la primera premiación latina del canal en el Teatro Jackie Gleason de Miami Beach y con Diego Luna y Mario Pergolini como presentadores. Más tarde, este eventazo terminó en la CDMX y Guadalajara, así como otros países. Pero desde entonces, se volvió una tradición de que cada año se armara esta fiestota en la que estaban presentes puros pesos pesados de la música en inglés y español.

Diego Luna entregándole un premio a Shakira/Foto: Getty Images

Los premios MTV Latino nos regalaron crossovers que jamás imaginamos

Y es que además de entregar las famosas lenguas y reconocer a toda clase de artistas, los premios MTV Latino nos regalaron momentos que solamente ocurrieron sobre su escenario. No mentimos, en esta ceremonia se armaron crossovers musicales y entre celebridades del tamaño de Avengers: Endgame o Spider-Man: No Way Home que jamás volvimos a ver y que nos dejaron con la quijada en el piso.

Y si de plano piensan que estamos exagerando, acá recordaremos 10 momentazos épicos –y otros un tanto essstraños– que se dieron en esta premiación y que sin duda, demuestran lo importantes que fueron estos premios en la primera década de los 2000. Así que es momento de abrocharse los cinturones para viajar al pasado y darnos un trancazo de nostalgia… ¿están listos? Ahí vamos.

Johnny Knoxville y Chris Pontius de ‘Jackass’ junto a Blue Demon en los premios MTV Latino de 2007/Foto: Getty Images

Martha Higareda presentando a… Avril Lavigne

Empezamos con un momento más o menos leve. Durante los premios MTV Latinos de 2007, hubo presentaciones espectaculares de algunos de los mejores artistas de esa época y entre ellas por supuesto que estaba Avril Lavigne. La cantante canadiense se subió al escenario para cantar “When Your’e Gone” y su hitazo “Girlfriend”. Pero estamos seguros que a muchos se les cayó la quijada cuando vieron que Martha Higareda y la banda Airbag la presentaron. A partir del 1:07:49 pueden ver este momento.

Moderatto pasando el rato con Kim Kardashian

Antes de ser una celebridad rodeada de chismes y paparazzis, aunque no lo crean, Kim Kardashian se dio el tiempo de lanzarse a los premios MTV Latinoamérica de 2008 en el Teatro Telmex de Guadalajara. Y vaya que estuvo bien acompañada, porque junto a Bryan Amadeus y Xavi Moderatto presentaron el premio a mejor canción de aquel año. Si no nos creen, pueden checarlo en el minuto 9:13 del siguiente video:

El emotivo tributo de Morrissey a Café Tacvba

En 2009, los premios MTV Latinos se hicieron en diferentes países del continente. Argentina, Colombia, Estados Unidos y México, y fue en el Gibson Amphitheatre de Los Ángeles donde sucedió un momento muy especial protagonizado por Morrissey y Café Tacvba. El cantante británico –que fue presentado por Zoé y Ximena Sariñana– le entregó a la banda mexa ni más ni menos que el Premio Leyenda, en medio de un mar de aplausos y gritos.

Y sin duda, lo más emotivo fueron las palabras que Moz le dedicó a los tacvbos –hasta Meme estaba al borde del llano–, pues elogió y reconoció su trayectoria, música, los sonidos que incorporan en sus canciones. Sin ser miembros del grupo, estamos seguros que este momento les pondrá la piel chinita:

Jared Leto cantando y… ¿besándose con Ely Guerra?

El 2007 fue uno de los mejores años de los premios MTV Latinoamérica, pues lograron reunir a un montón de artistas espectaculares que en ese entonces nos volaban la cabeza. Y de aquella ceremonia, estamos seguros que a muchos los dejó con el ojo cuadrado lo que pasó con 30 Seconds to Mars y Ely Guerra.

Durante la premiación, la banda estadounidense tocó su sencillo “From Yesterday” y el público andaba muy prendido con esta rola. Pero todos perdieron la cabeza cuando salió la cantante tapatía para cantar los últimos versos junto a ellos. Pero justo al terminar, Jared Leto se acercó a Ely y la besó como si no hubiera un mañana mientras las cámaras se alejaban para ir a comerciales… sí, así como lo leyeron, eso pasó

Natalia Lafourcade armando un mashup con Control Machete

Es hora de aventarnos un viaje hasta los premios MTV Latinoamérica de 2003. En ese momento, Natalia Lafourcade era la sensación y se subió al escenario del Jackie Gleason Theater de Miami donde se aventó su hitazo “En el 2000”. Después de ella, Control Machete tomó la tarima y junto a la cantante mexicana se echaron una versión muy rifada de “Bien Bien” que puso a todos a mover las manos. Sin duda, este es uno de esos crossovers musicales que solamente se daban en este eventazo.

Plastilina Mosh compartiendo escenario con Hilary Duff

No, no fumamos nada extraño ni mucho menos lo estamos inventando, esto pasó y no es broma. Una vez más en el 2007, los premios MTV Latinoamérica nos dejaron con el ojo cuadrado armando una colaboración que creíamos impensable. Hilary Duff se presentó para cantar su sencillo “With Love” y hasta ahí la cosa iba normal, pero todos se quedaron con cara de WHAAAT?! cuando aparecieron Jonaz y Rosso de Plastilina Mosh para tocar junto a ella.

Calle 13 y Nelly Furtado rompiéndola en 2009

En 2009 y a pesar del enojo de algunos, la música urbana poco a poco se fue colando en el mainstream e inevitablemente llegó a los Premios MTV Latinoamérica de aquel año. En esa edición, Nelly Furtado y Residente fueron los presentadores, y ya que andaban juntos, decidieron regalarnos un momento muy loco en el que Calle 13 se echó “Atrévete-te-te”, después la cantante canadiense reventó su hit “Maneater” y al final, ambos cantaron su colaboración, “No Hay Igual”.

Juanes presentando a sus ídolos: Metallica

Para nadie es un secreto que Juanes tiene un gran pasado metalero con la banda Ekhymosis y siempre ha confesado el enorme fanatismo que siente por Metallica. Es por eso que en los premios MTV Latinoamérica de 2008 y aprovechando que James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo tocarían, el cantante colombiano tuvo chance de presentar a sus ídolos, que se aventaron “The Day That Never Comes” para sus fans tapatíos.

Beto Cuevas entregando el premio leyenda a The Cure

En 2007, The Cure fueron los invitados especiales de los premios MTV Latinoamérica. Robert Smith y compañía abrieron la noche tocando ni más ni menos que “Friday I’m In Love”, pero más tarde recibieron el premio influencia de manos del mismísimo Beto Cuevas, quien presentó un corto bastante original donde artistas como Fall Out Boy, Marilyn Manson, Interpol, Adrián Dárgelos de Babasónicos, Charly Alberti de Soda Stereo hasta Belanova y Belinda (sí, leyeron bien) hablan de la música de esta bandota.

Después de esto, The Cure regresó al escenario para echarse “The End Of The World” y al final, el cantante de La Ley le entregó a Robert la lengua especial. Sin duda, esa edición rifó porque tuvo a estas leyendas de vuelta en México después de mucho tiempo.

Iggy Pop rockeando con Sum 41 (con todo y crowdsurfing de Diego Luna)

Teníamos qué cerrar esta lista con un verdadero momentazo de aquellos. Precisamente para terminar los premios MTV Latinoamérica de 2003, contaron con la presencia de una leyenda musical, el enorme Iggy Pop, quien estuvo acompañado de Sum 41 y ambos tocaron su colaboración, “Little Know It All” así como la clásica “Lust For Life”, Y porque la ocasión lo ameritaba, después de presentarlos, Diego Luna aprovechó para lanzarse al público y hacer crowdsurfing como Iggy en sus mejores épocas.