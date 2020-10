Ay, nanita: 10 historias paranormales de músicos que te dejarán con los pelos de punta

Todos hemos escuchado en algún punto de nuestra vida historias sobre eventos paranormales, o quizá a alguien por acá le tocó vivirlo en carne propia. Ya saben, que de repente vieron a un fantasma, se movió un mueble sin ninguna razón aparente o moviéndonos hacia otros extremos, personas que afirman haber tenido contacto con extraterrestres y hasta OVNIS, como dirían por ahí, hay de todo en la villa del señor.

Sin embargo, nadie está seguro ni puede asegurar que no le tocará enfrentar alguna de estas situaciones y eso va para todos en general. Y aunque no lo crean, a los músicos que seguimos y que aparecen en los medios también les ha pasado, pues a lo largo de los años han compartido con todos nosotros un montón de vivencias que tienen que ver con todo esto y que estamos seguros que no los dejaron dormir en un buen rato.

Y como estamos seguros que todos quieren saber qué pasó con estas figuras y cómo fue que les metieron un buen susto de esos que te hacen querer comerte todo un bolillo , por acá les platicaremos 10 historias paranormales que vivieron algunos de los músicos más famosos de la historia. Puede que una que otra no tenga los haga pensar “nah, ¿neta?” pero son de las cosas más aterradoras que han tenido que vivir estos artistas.

Geezer Butler

Geezer Butler de Black Sabbath estuvo en contacto con almas muertas, una en particular inspiró una de las rolas más conocidas de la banda. Según lo que cuenta los demás integrantes, en los 60 el músico pintó su departamento de color negro, colgó crucifijos invertidos y cuadros de Satanás en las paredes, además de esto tenía un libro de hechicería que Ozzy Osbourne le regaló, el cual leyó y después de terminarlo lo puso como decoración en un librero.

Pero las cosas se salieron de control cuando una noche mientras Butler dormía, una figura oscura se apareció frente a él y rápidamente desapareció y no solo eso, el libro tampoco estaba. Gracias a estos hechos, Ozzy encontró inspiración para componer “Black Sabbath” y aunque es una historia que a cualquiera le pondría los pelos de punta, por muchos años se ha especulado sobre su veracidad e incluso el bajista la ha puesto en tela de juicio.

En particular, Geezer Butler dio una entrevista hace algunos años para PureVolume, mencionó que antes había visto otros fantasmas –específicamente– cuando era más pequeño pero desde entonces no volvió a tener contacto con ellos:

“Yo vi algunos fantasmas. No sé si eso significa algo. Mi hermana y yo solíamos ver a una anciana andar por la escalera, y realmente nos asustaba. Era un fantasma que flotaba por la escalera de una vieja y extraña casa en la que viví. Un día, salí de mi habitación y había un hombre de pie, mirando a la escalera, vestido con ropas de 1920. Y luego simplemente desapareció. Pero eso fue cuando yo era un niño, cuando tenía siete u ocho años, y nunca he vuelto a tener estas experiencias después de eso”.

Slipknot

Con máscaras que espantarían a cualquiera y todo, pero a Slipknot como a los simples mortales también los han metido uno que otro susto y gacho. En particular al vocalista de la banda, Corey Taylor, quien contó en su libro A Funny Thing Happened on the Way to Heaven que desde que era pequeño –para ser exactos a los 9 años– vio a su primera fantasma y que de hecho, en la casa donde vive en la actualidad de repente se aparece uno que otro espectro desconocido.

Pero quizá lo que muchos no sabían es que mientras la banda de Iowa estaba grabando Vol. 3: (The Subliminal Verses) en el estudio Laurel Canyon de Los Ángeles –la mansión que era del famoso ilusionista Harry Houdini, sucedieron cosas muy extrañas. El baterista Joey Jordison afirmó haber tenido una experiencia inquietante en el sótano cuando sintió que algo lo tocaba y después nunca volvió a bajar allí.

Por su parte, Corey menciona que tomó fotos de dos entes flotando cerca del termostato de su habitación que cambiaron la temperatura. Sobre esto el cantante dijo: No creo en el cielo y el infierno, sino en el alma que permanece. No creo en la penitencia, pero creo en el karma: una persona muy mala tarde o temprano verá retribuido todo lo que ha hecho en su vida. La gente mala atrae cosas malas a sí mismos. Ya vi la repercusión de algo que pasó en una muy mala persona, que pasó su vida haciendo males”.

Sting

Aunque no lo crean, al bajista y vocalista de The Police, Sting, que se ve muy tranquilo y toda la cosa, le ha tocado ver cosas que ni siquiera él se imaginaba. En concreto cuenta que una vez vio a dos fantasmas que deambulaban en su habitación en medio de la noche. Por si esto no fuera suficiente como para aterrarlo, dijo que también observó objetos voladores y escuchó voces misteriosas... ¿cómo lo ven?

Y no solo eso, a su esposa Trudie Styler fue testigo de una aparición en su casa, la de un niño que estaba de pie en un rincón dentro de la habitación:

“Nunca dije que creía en los fantasmas, hasta que vi uno… vi un fantasma con mis propios ojos. Estaba en la cama una noche, en una casa muy antigua en la que vivía. Me desperté a las tres de la mañana y dirigí la mirada hacia una esquina la habitación y creí ver a Trudie allí con un niño – nuestro hijo – en sus brazos, mirándome. Y yo pensé: ‘Bueno, esto es extraño – ¿por qué está de pie en un rincón, mirándome?'” comentó Sting.

Pero el músico y la productora de cine se llevaron un tremendo susto cuando abrieron los ojos y se dieron cuenta de que no eran ninguno de los dos: “Entonces se acercó a mí y me di cuenta de que no era Trudie, y de repente sentí un frio terrible. Trudie se despertó y dijo: ‘Oh, Dios mío, ¿quién es esa?’ Y vio a esta mujer y a un niño en el rincón del cuarto. Repentinamente las figuras simplemente desaparecieron”.

Después de este encuentro paranormal, Sting mencionó que era normal que esa clase de cosas pasaran en casa tan antiguas, y aunque le tocó experimentar en carne propia todo esto, dejó muy claro que intelectualmente no cree en los fantasmas.

Cher

Ahora sí que a Cher le tocó cantar “Do you believe in life after death?” y lo comprobó eso dice , porque vivió un encuentro paranormal y el culpable –según ella– es su exmarido, el músico Sonny Bono. Como recordarán, esta parejita estuvo casada durante 10 años y fueron la sensación a finales entre 1964 y 1977, dominando por completo las listas de hits, pero todo terminó junto a su matrimonio, aunque no se dejaron por completo.

En una entrevista para TMZ en 2013, la cantante dijo que el fantasma de Bono solía hacerle bromas en su mansión de Malibu y aunque es algo que no se explicaba, el hecho de que esa clase de cosas pasaran no le quitaban el sueño: “En realidad creo que Sonny controla la luz (en mi casa). Tengo un hermoso lustre que él enciende cuando es imposible, cuando no hay energía”.

Lady Gaga

Además de tener un montón de fans en el planeta, parece que Lady Gaga cuenta con seguidores en el más allá. En 2010 se hizo pública la noticia de que un ente la perseguía desde hacía más de tres meses y de acuerdo con Daily Star, ella se quejaba constantemente de la presencia de un espíritu masculino –llamado Ryan– que viajaba con ella por todo el mundo y que no se le despegaba ni un segundo.

“Nunca hizo nada para lastimarla, pero Lady Gaga estaba aterrorizada por la presencia de Ryan. Ella cree en los espíritus y está muy ligada al mundo espiritual, pero esto ya es demasiado, ¿no?”, mencionó una fuente cercana a la estrella pop. Pero llegó un punto en el que Gaga llamó a un médium y organizó una sesión de espiritismo mientras estaba de gira en Irlanda para intentar que el fantasma la dejara en paz.

¿En qué acabó la historia de Gaga?

Una persona de su equipo reveló que: “Ella reunió algunos amigos y en un fin de semana organizó una sesión espiritista para tratar de comunicarse con Ryan y pedirle que se fuera“. Por si esto no fuera suficiente, Lady Gaga seguía creyendo que la perseguían y acosaban por malos espíritus. No contenta con todo lo que hizo, la cantante compró kits individuales, que contienen lectores de campos magnéticos.

La onda con el fantasma no paró ahí, porque antes de llegar al venue donde daría las presentaciones que tenía programadas en Londres, la intérprete de “Born This Way” exigió una búsqueda de espíritus en su camerino y alrededor del escenario. Nunca se supo si Ryan se fue de su vida (o aprendió a convivir con él) pero nos quedó muy claro que Gaga le tiene miedo a los fantasmas.

Matt Bellamy

Esta historia no tiene que ver tanto con seres sobrenaturales o aliens, pero vaya que sacó de onda al frontman de Muse. Resulta que en 2001 y para su aclamado disco Origin Of Symmetry, Matt Bellamy decidió inspirarse en un par de ideas que encontró en el libro El 12º Planeta del autor azerbaiyano, Zecharia Sitchin.

En él, el escritor mencionaba que los seres humanos son clones programados genéticamente por una raza superinteligente, del planeta Nibiru, para extraer oro de la Tierra.. qué loco, ¿no? Pero durante la gira de promoción del álbum, Matt contó que tuvo una experiencia extraterrenal y creía que los extraterrestres lo querían abducir, aunque más tarde su doctor le explicó que tenía deshidratación causada por el excesivo consumo del alcohol y que nadie se lo quería llevar de este planeta.

Miley Cyrus

Los fantasmas no respetan a nadie y eso nos quedó claro con lo que le pasó a Miley Cyrus. Durante una entrevista para la revista Elle, la cantante y exestrella de Disney Channel reveló que mientras estaba viviendo en un departamento en Londres junto a su hermana menor, pasaron un montón de cosas que ninguna de las dos se explicaba y que lo único que se les hacía ‘sensato’ era pensar que el lugar estaba encantado.

Según lo que cuenta, todo estaba muy tranquilo cuando de repente escuchó un grito que vino directamente del baño y su hermana le platicó que había visto a una persona mirándola fijamente. A la cantante también le tocó un susto, pues dice que un niño se le aparecía en el mismo lugar mientras se bañaba y que incluso se sentaba en el lavabo para admirarla, y para colmo, al día siguiente ese mismo fantasma pequeñín estaba otra vez observándola.

Como ya era algo recurrente, Miley Cyrus investigó un poco y se enteró de que el apartamento, justo al otro lado de la calle solía ser una panadería que atendían un padre y su joven hijo que también vivían allí. La madre había muerto no hace mucho, así que se imaginó que el joven hijo los estaban persiguiendo. Al final sólo quedó como una anécdota pero tanto su familia como ella tuvieron que lidiar por un buen rato con los entes.

Sammy Hagar

Puede que el talento de Sammy Hagar no sean de este planeta, pero al parecer el vocalista que llegó a Van Halen para suplir a David Lee Roth piensa que los aliens se apoderaron de su cerebro… sí, así como lo leen. Según The Guardian, en uno de los pasajes de su libro Red: My Uncensored Life In Rock, el músico cuenta que incluso antes de convertirse en una verdadera estrella de rock, ya tenía contacto con extraterrestres.

“Estaba estirado en mi cama soñando. Pude ver una nave extraterrestre y dos criaturas dentro de ella. No pude ver sus caras. Solo supe que eran dos seres inteligentes que permanecían sentados encima de un vehículo alienígena. Y estaban conectados a mí, alcanzando mi mente a través de algún tipo de conexión inalámbrica”, dijo Hagar. Pero más tarde en una entrevista para MTV Hive contó que esos seres tenían control de sus pensamientos.

¿Sí se lo llevaron los aliens?

Resulta que Sammy Hagar y un reportero estaban hablando sobre los sueños que dice haber tenido sobre aliens, y cuando le preguntó si creía que ha sido secuestrado, respondió que sí. Por supuesto que el periodista terminó asombrado pero más tarde el rockero explicó que en el mismo libro contaba cómo fue contactado por extraterrestres en California y que su historia era verdad, asegurando que fue muy rápido.

“Era real. Estaban conectados a mí. Fue una situación de descarga… …o subieron algo de mi cerebro, como un experimento”, comentó el músico. No lo sé, Rick, parece que alguien estaba intentando llamar la atención para que sus libros se vendieran como pan caliente, ¿ustedes qué dicen?

Pete Doherty

Con Pete Doherty la cosa está complicada, porque con todo lo que se mete no sabemos si creerle o no. Pero como recordarán, en 2011 el cantante y fundador de The Libertines dio la nota en todos los medios británicos cuando dio le contó a The Sun que el fantasma de Amy Winehouse –quien murió meses antes– se había aparecido cuatro veces en su casa y que llegó a considerar la idea de que el espíritu ya vivía ahí.

“Doherty está convencido de que ha visto su fantasma. Mucha gente pensará que sus visiones son causados ​​por las drogas, pero él dice estar limpio“, dijo un amigo cercano a la misma publicación. Para nadie es un secreto que ambos tuvieron una relación de amistad aunque dicen que Pete fue el último novio de Amy , pero todo queda muy confuso considerando que al músico británico le encanta entrarle a las sustancias fuertes.

Rihanna

Para cerrar con esta lista tenemos una historia más de extraterrestres, y es patrocinada por Rihanna quien al parecer es fanática del fenómeno OVNI. En 2013 salió por todos la historia de que la cantante de Barbados había contratado a un observador de objetos voladores no identificados en los Estados Unidos para que la mantuviera informada sobre las últimas noticias alienígenas, para que pudiera robarle la exclusiva a Jaime Maussan.

“Rihanna siempre ha estado convencida de que los extraterrestres vendrán a la Tierra mientras ella este con vida. Por eso fue que empezó a pagarle a un hombre que se hace llamar el escáner del cielo para que le diera información sobre Nevada o de cualquier otra cosa que se relacionara con los avistamientos”, comentó una fuente cercana a la estrella para el Daily Star. Además, mencionó que esta persona trabajaba muy cerca del Área 51.

Esto no sería para nada descabellado, considerando que la misma Rihanna dejó muy claro que solía pasar el tiempo mirando al cielo cuando era niña, detectando cualquier actividad alienígena: ”Mi padre [Ronald Fenty] me acostumbró a sentarme en las escaleras exteriores, toda la noche, en busca de OVNIs, y tuve que hacer esto durante años”.