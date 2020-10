De terror: Estas son 10 portadas de discos que te provocarán pesadillas

Halloween, más allá de ser una entretenida celebración de horror, también es un desfile que nos muestra la creatividad que la gente puede llegar a tener. De esta manera, muchas personas dejan ver lo mejor de su talento como artistas visuales cuando se disfrazan, algo así como lo que muchos diseñadores gráficos hacen al momento de, por ejemplo, realizar la portada de un disco.

En ese sentido, la música y Halloween son dos conceptos que van de la mano, incluso abrazos a través de la sensación que provoca el terror. Por eso mismo y a unos días de que se arme la celebraciones de disfraces, te queremos mostrar algunas de las portadas de discos que seguramente te producirían pesadillas.

‘Black Sabbath’ – Black Sabbath

Black Sabbath es indiscutiblemente la banda que cimentó el terreno para los amantes del hard rock, el heavy metal y el stoner rock. La temática oscura de sus letras y las poderosas canciones del disco, por supuesto, son un ingrediente importante en el desarrollo de la historia del rock. Pero alejándonos un poco del ámbito musical, debemos recordar la tenebrosa portada que adorna este álbum de 1970.

La fotografía principal de muestra a la modelo Louisa Livingston fotografiada por el artista Keith McMillan en un terreno cercano al Río Támesis en Inglaterra. Por supuesto, el contenido en la música de Black Sabbath exigía un arte fuera de lo común en esa época. ¿Te imaginas encontrarte con esta figura vestida de negro a las orillas de un río? Esa sería la señal ideal de que algo espantoso te va a pasar. Para echarse a correr.

Marilyn Manson – ‘Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death)’

No podemos hablar de terror en la música sin mencionar a Marilyn Manson. De hecho, nuestro ‘Anticristo Superestrella’ bien podría ser sujeto de un listado dedicado solo para él y la portada de este disco lo encabezaría sin duda alguna.

La imagen retrata a un Manson crucificado con la mandíbula brutalmente destruida y la mirada perdida. El álbum salió en el 2000 y con su portada , Manson pretendía hacer una declaración de cómo los medios y el público buscaba censurar su música, pues en diversas ocasiones se culpó a su obra por supuestamente incitar la Masacre de Columbus en 1999. Este arte es especialmente perturbador y sí, fue censurado en muchas tiendas de discos.

King Diamond – ‘Give Me Your Soul… Please’

King Diamond es otro de los amos y señores del metal que nos hace headbangear con cada material discográfico que lanza y ‘Give Me Your Soul…Please’ de 2007 no fue la excepción. Con un título ya de por sí aterrador, los daneses decidieron que la portada de este disco debía ser igual de extrema que la música que reproducía.

Y es que esta pieza gráfica no solo fue escogida nada más porque sí. Este álbum conceptual cuenta la historia de dos hermanos esperan en el más allá y uno debe ir directo al infierno. Es por eso que la niñita sangrienta que aparece en la imagen principal sube a la tierra y busca un alma que suplante a la de su hermano para que este último pueda ir al cielo. Encontrarnos a una niñita como esta a mitad de la noche mataría a cualquiera del solo susto.

Korn – ‘Life is Peachy’

Continuando con los niños aterradores, ahora nos fijamos en el segundo disco de Korn, el cual salió por aquel lejano 1996. Life is Peachy llegó para cimentar la carrera de Jonathan Davis y compañía con un disco que no defraudó a sus fans y que los catapultaba como una realidad en la escena del nu-metal.

Sin embargo, la portada dice mucho más de lo que podría aparentar. En esta portada, vemos a un niño arreglándose frente a un espejo, pero no todo es tan suave como pareciera. Detrás de él, un figura ensombrecida más grande le cuida la espalda en el reflejo. ¿Será que este niño en realidad esconde a un ser siniestro detrás de ese inocente rostro?

Annihilator – ‘Alice In Hell’

Un poco de thrash metal viene bien de vez en cuando y Annihilator es una de esas agrupaciones que siempre le podrá poder a este estilo musical. Y no solo en cuanto a lo musical se refiere. Con su álbum Alice In Hell de 1989, esta banda logró conceptualizar las pesadillas de todos a través de un bombardeo de riffs pesados y certeros.

La portada es solo la introducción visual a la historia de una joven con un miedo irracional a la figura aparentemente imaginaria de un hombre de saco negro. Ella no puede combatir contra esta pesadilla y pronto deja ver su lado más terrorífico, mismo que puedes escuchar en el tema “Allison Hell”.

Cypress Hill – ‘Black Sunday’

Ahora pasamos del rock al hip-hop con uno de los grupos más emblemáticos de los 90. Cypress Hill comenzó a encumbrar el rap latinoamericano en Estados Unidos con esta joya que incluye canciones como “Insane in the Brain” y “Hits From the Bong”.

Sin embargo, lo primero que impactó a todos luego de su salida al mercado fue la peculiar portada en la que se ve un cementerio al pie de una colina, con las imágenes de diversos huesos y tumbas por todos lados. Esta imagen sin duda sería un retrato perfecto para Halloween. ¿Te aventarías un paseo por ese panteón?

Paul Jones – ‘Love Me, Love My Friends’

El segundo álbum del cantante inglés Paul Jones -lanzado en 1967- fue tan bueno en lo musical, a pesar de la perturbadora portada que lo adorna. Y es que seamos sinceros: no todo lo que da miedo en la vida tiene que ver con demonios o seres de otro plano espiritual.

Un payaso de expresión poco amigable, un perro, un cerdo, un primate y un conejo antropomorfos y una persona con de cara extraña rodean al cantante, quien luce tranquilo. Queremos saber cómo tuvo las agallas de no desesperarse al tener a estos extraños amigos alrededor. ¿Amarías a sus amigos, como dice el título del disco?

Bruce Dickinson -‘Accident of Birth’

Los fieles seguidores de Iron Maiden conocerán esta joyita del heavy Metal que el buen Bruce Dickinson lanzó en solitario por allá de 1997. Sí, sabemos que una portada de la banda británica debería aparecer en esta lista, pero ninguno de sus artworks -por más increíbles que son- es tan sanguinario como este.

De hecho, este pequeño, sonriente y peligroso bufón que sale de las entrañas de un hombre, es el hermanito menor de la mascota de Maiden. Derek Riggs, creador del esquelético Eddie que adorna los discos de el grupo, se rifó este arte para el álbum de Dickinson y lo nombro Edinson.

Slayer – ‘Christ Illusion’

Uno de los cuatro grandes del thrash metal tenía que aparecer en esta lista y, por supuesto, tenía que ser Slayer. Seamos sinceros: Anthrax, Megadeth y Metallica son grandes bandas, pero ninguna de ellas es tan extrema como el combo que lideraba por Tom Araya.

Aunque la banda se haya retirado del universo del metal, siempre quedará su música y sus piezas gráficas, mismas que rozan el sacrilegio y las fibras más sensibles de las creencias catolico-cristianas. Acá vemos a un Cristo severamente mutilado, con un parche en el ojo y caminando en lo que parece un mar de sangre lleno de cuerpos. Esta portada, creada por el artista Larry Carroll, por supuesto, fue censurada en muchas ocasiones.

Crystal Castles – ‘Crystal Castles II’

Crystal Castles no falla cuando se trata de lanzar música. Su impactante puesta en escena, además sus beats llenos de rabia y furia impactaron a la escena musical en Canadá para luego shockearnos al mundo entero, objetivo que lograron con el disco Crystal Castles II (2010).

Y es que no solo se trató de un disco ruidoso y excitante; también perturbador. ¿Por qué? Tan solo basta con ver la portada del disco para desencajarse al instante. Una niña de mirada totalmente oscurecida con varias lápidas a su espalda es una imagen que a cualquiera asustaría. La imagen, claro, tiene diversas connotaciones, pero ver a una pequeña pálida caminando entre tumbas es bastante terrorífico y desgarrador.