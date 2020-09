Las 10 mejores ceremonias de inducción en el ‘Rock & Roll Hall of Fame’ (Parte 1)

El Rock & Roll Hall Of Fame es un museo con sede en el poblado de Cleveland, en el estado de Ohio, Estado Unidos, dedicado al recuerdo y memoria de los artistas más famosos e influyentes en la industria musical. Esto a través del rock descrito no como un género, sino como un espíritu y estilo de vida.

Fundado como tal el 1 de septiembre de 1995, este icónico museo ha recibido a más de 300 artistas y bandas dentro de su Salón de la Fama. Justo para conmemorar su 25 aniversario, aquí te presentamos un conteo con las mejores 10 ceremonias de inducción en el Rock & Roll Hall Of Fame (que no están ordenadas por orden de relevancia, para que no empiecen a derramar bilis). ¿Cuál es su favorita?

Nirvana

El día del año 2014 en que Michael Stipe, líder y vocalista de la banda R.E.M., introdujo a Nirvana en el Hall Of Fame, es simplemente inolvidable.

Primeramente porque Michael dio quizá uno de los discursos más emotivos de la gala, mencionando el legado que Nirvana nos heredó, proviniendo de un lugar impensado con jóvenes queriendo conectar más allá de lo establecido, ganando un salario mínimo y durmiendo en furgonetas sin esperar que el mundo los notara.

Posteriormente convocó al escenario a recibir la prestigiosa distinción a Krist Novoselic, Dave Grohl y por supuesto en espíritu, a Kurt Cobain. Grohl fue el primero en tomar el micrófono y tener un gesto sumamente humilde al dar crédito a los bateristas que estuvieron antes que él, tales como Aaron Burckhard, Dale Crover, Dan Peters y Chad Channing.

Wendy O’Connor, mamá de Kurt Cobain, también tomó el micrófono para decir algunas palabras y expresar el orgullo que sentía hacía su hijo. Sin duda, el momento polémico se vivió cuando Courtney Love tomó el micrófono y fue duramente abucheada por todos los asistentes, además, su mal estado era evidente.

Sin embargo, todo se olvidó rápidamente cuando los miembros de Nirvana interpretaron algunas canciones como “Smells Like Teen Spirit”, “Aneurysm”, “Lithium” y “All Apologies” en compañía de artistas como Joan Jett, Kim Gordon (Sonic Youth), St. Vincent y Lorde.

Ver en YouTube

Pearl Jam

El 7 abril del 2017 los integrantes de Pearl Jam originalmente iban a ser introducidos a este prestigioso salón por Neil Young. Sin embargo, por problemas de salud el músico canadiense no pudo estar y en su lugar el encargado de realizar dicho honor fue David Letterman.

El famoso presentador de televisión destacó la gran aportación del álbum Ten, a la cultura musical, donde mencionaba que Pearl Jam era más que una banda y los calificaba como unos verdaderos ‘organismos culturales vivientes’, convirtiéndose en la voz de miles de jóvenes que reclamaban justicia arriesgando sus propias carreras en el medio poniéndose de pie frente a grandes corporaciones.

Por su parte Eddie Vedder, vocalista de la banda, aprovechó para dar un fuerte mensaje de conciencia respecto al cambio climático, compartir unas lindas palabras hacía su esposa y sus dos hijas para finalmente explotar el escenario e interpretar “Alive”, “Given To Fly”, “Better Man” y “Rockin’ In The Free World”, homenajeando al ausente Neil Young.

Ver en YouTube

Metallica

En 2009, Flea de Red Hot Chili Peppers, fue el encargado de introducir al Rock & Roll Hall of Fame a Metallica, banda integrada a lo largo de su carrera principalmente por grandes músicos como James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo, Kirk Hammet, Cliff Burton y Jason Newsted.

Apreciar en un momento tan cumbre como ese, la gran evidente amistad entre James y Lars verdaderamente contagiaba de un sentimiento especial a todos los asistentes. Y es que ver a dos guerreros que siempre han luchado por Metallica en las buenas y en las malas, que incluyen momentos sombríos como la muerte de su primer bajista Cliff Burton, ocurrida en 1986.

En medio de un emotivo abrazo entre los integrantes, James Hetfield, vocalista de la banda, tomó el micrófono y compartió grandes consejos como el de “Sueñen en grande y atrévanse a fallar, los desafío a hacer eso, porque esto (el éxito de Metallica) es una prueba viviente de que es posible que los sueños se hagan realidad”. Un speech completamente poderoso como su música, capaz de verdaderamente inspirar a los demás.

The Beatles

El 20 de enero de 1988 y a casi dos décadas de su separación, la famosa banda integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, entró al Rock & Roll Hall of Fame, inducidos nada más y nada menos que por Mick Jagger.

El líder de los Rolling Stones admitió la gran admiración que su banda tuvo a The Beatles durante sus primeros años de carrera. Poniendo en comparativa, Mick mencionó: “Los Rolling Stones estábamos tocando en pequeños clubes en Londres, y pensábamos que éramos totalmente únicos, animales, que no había nadie como nosotros… y luego oímos que había un grupo de Liverpool”, afirmando que de repente “un día teníamos de frente a un monstruo de 4 cabezas”.

Paul McCartney aquel día no se presentó debido a las diferencias de negocios que aún tenía con The Beatles, algo que Ringo lamento, diciendo “Éramos cuatro en este grupo, pero parece que hoy sólo somos George y yo, no tengo mucho para decir, soy el beatle callado. Es una lástima que Paul no esté acá, porque él era el que tenía el discurso en su bolsillo”.

Lo emotivo continuo cuando Harrison tomó el micrófono e hizo alusión a la ausencia de John Lennon, “Todos sabemos por qué John no está, y es muy difícil estar acá representando a los Beatles, o a lo que queda de ellos, era una persona llena de amor y música, y con mucho sentido del humor”.

Los micrófonos aquella noche también estuvieron en manos de los hijos de Lennon, Julian y Sean, además de Yoko Ono, quien también se sumó a las indirectas contra McCartney. Por último, llevaron a cabo una versión de “I Saw Her Standing There” a cargo de George Harrison y Ringo Starr acompañados por un supergrupo improvisado que también incluyó a Mick Jagger, Bob Dylan, Tina Turner, Billy Joel y Jeff Beck.

Ver en YouTube

AC/DC

Inducidos por Steven Tyler, de Aerosmith, en el 2003, los auténticos creadores de riffs de guitarras que inducen al headbanging, acompañados de imponentes voces de banshee-yell, llegaban al lugar de la inmortalidad: El Rock & Roll Hall of Fame.

De entrada el emotivo y al mismo tiempo simpático speech de Steven es para destacar, mencionando la evolución de la banda de tocar en pubs de Australia a llegar a llenar estadios, para de repente llegar a ser esa agrupación que vendió la monstruosa cantidad de 19 millones de copias alrededor del mundo, gracias a su álbum Back In Black, siendo así AC/DC la máxima expresión de irreverencia hacia el establishment.

La honorífica mención hacia el fallecimiento de su vocalista Bon Scott, ocurrido en 1980, durante el discurso también es otro ingrediente que hace espectacular el éxito de la banda, pues justo cuando parecía que llegaban a su punto más alto de su carrera en ese entonces, sucede la peor tragedia que pudieron vivir. Sin embargo, en lugar de colapsar la banda dio cátedra de cómo salir adelante de las adversidades, siendo al día de hoy una de las máximas inspiraciones del hard-rock y heavy metal.

Ver en YouTube

Por: Salvador Medina