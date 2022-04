Trépenle al volumen: 10 grandes películas de música que puedes ver en streaming

Desde tiempos inmemorables, el cine y la música han hecho una gran pareja. Fue en 1927 cuando se proyectó la primera película con sonido de la historia, El cantante de jazz y a partir de ese instante, ambas conectaron y los genios dentro de la industria cinematográfica buscaron la manera de integrar esta novedad a sus proyectos. Más tarde se agregaron canciones para acompañar distintas escenas y momentos de las cintas, pero todo se fue a otro nivel cuando los musicales pasaron de los teatros a la pantalla grande.

Años después vinieron las películas biográficas o ficticias sobre algunos de los músicos más importantes de todos los tiempos. The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan, The Beach Boys, Johny Cash Bob Dylan, David Bowie, Queen, o Elton John son solo algunos de los ejemplos de artistas cuyas vidas hemos visto en las salas de cine de todo el mundo, e incluso algunos de ellos le entraron de lleno a la actuación, complementando a la perfección sus carreras y demostrando que el talento es lo que les sobra.

Es hora de ver esta 10 películas de música desde la comodidad de nuestro sillón

Es por eso que aprovechando que nos encanta tanto ir al cine como ver a nuestras bandas favoritas en vivo, decidimos armarnos una lista con algunas películas referentes a la música. Desde cintas basadas en leyendas de la industria musical hasta otras que de plano salieron de las mentes de cineastas que también aman escuchar canciones, estamos seguros que cada una de estas historias le encantarán a todos los que son felices dándole play a ese disco o rola que les pone la piel chinita.

Y ojo, es importante mencionar que en este listado no incluimos películas musicales (ya saben, de esas donde los actores cantan cada frase y hay un enorme número cada 5 minutos, jiar jiar), para eso ya tenemos un conteo y ACÁ pueden checarlo. Mucho menos tiene un orden en específico, simplemente las acomodamos de esta manera sin tanta ciencia. ¿Están listos? Es momento de que corran por unas palomitas, se pongan cómodos y le trepen el volumen a sus audífonos para que aprecien por completo las películas de esta nota.

Rockstar

Comencemos la lista con una película espectacular, ni más ni menos que Rockstar. En esta historia seguimos a Chris “Izzy” Cole (Mark Wahlberg), un cantante que tiene todo para ser famoso y cuya vida cambia cuando lo llaman para convertirse en el nuevo vocalista de su banda favorita. Sin embargo, las cosas se salen de control al experimentar la vida de rockstar, llevándolo a una situación sumamente complicada. Y ojo, porque además de Wahlberg y Jennifer Aniston, por ahí hay cameos de grandes músicos como Rob Halford (quien inspiró la cinta), Myles Kennedy, Zakk Wylde y Jason Bonham.

¿Dónde verla? Puedes rentarla en Amazon Prime Video

This Must Be The Place

En 2011, Paolo Sorrentino nos presentó This Must Be The Place. Este es un drama que narra la vida Cheyenne (Sean Penn), una antigua estrella de rock retirada cuya vida da un giro cuando viaja de regreso a Nueva York para ver a su padre ante de que muera. Pero en el camino descubre todo lo que su papá sufrió a manos de un criminal nazi durante la Segunda Guerra Mundial y decide buscarlo por Estados Unidos. Y sí, como la película tiene el nombre de un clásico de los Talking Heads, aparece David Byrne como sí mismo interpretando una melancólica versión de esta rola.

¿Dónde verla? Amazon Prime Video

8 Mile

En uno de los puntos más altos de su carrera, Eminem tomó la decisión de entrar de lleno a la actuación más allá de sus videos. Y su debut en la pantalla grande fue con una gran película basada en su propia historia, 8 Mile, la cual cuenta la vida de Jimmy “B-Rabbit” (interpretado por el rapero), un MC blanco bastante talentoso que quiere ganarse con sus rimas el respeto de la escena rap de Detroit dominada por afroamericanos. Pero en medio de todo esto, tiene que lidiar con un montón de problemas familiares, económicos y sentimentales que lo llevan al borde del abismo.

¿Dónde verla? Netflix

Sound of Metal

Por supuesto que en esta lista no podía faltar una de las nominadas al Oscar en 2021. Sound of Metal se centra en Ruben Stone (Riz Ahmed), un baterista de metal que poco a poco empieza a perder la audición. Es aquí cuando su vida cambia por completo y para su fortuna llega con un grupo de personas que están dispuestas a ayudarlo en este proceso tan complicado. Sin embargo, en su afán por volver a escuchar, las cosas para él se salen de control y es después de un golpe duro de realidad cuando comienza a aceptar el silencio.

¿Dónde verla? Amazon Prime Video

Velvet Goldmine

Sin duda, la época del glam en los 70 está muy bien documentada, pero estamos seguros que no hay una película que retrate mejor este momento de la música como Velvet Goldmine (inspirada en la vida de David Bowie e Iggy Pop). En esta cinta conocemos a Arthur Stuart (Christian Bale), un reportero que investiga la carrera de un cantante rock tras su misteriosa desaparición y para eso, recurre a las personas que estuvieron cerca de él, como su amigo y colaborador, el también músico Curt Wild (Ewan McGregor); su exesposa, Mandy Slade (Toni Colette) y más.

¿Dónde verla? HBO Max

Metal Lords

No podíamos dejar pasar una de las películas de Netflix que más emoción ha causado en los últimos tiempos, ni más ni menos que Metal Lords. Esta historia se centra en tres jóvenes amantes del heavy metal que luchan por triunfar en una batalla de bandas y ganarse el respeto de sus compañeros de clase. Pero en el camino, su amistad y otros puntos personales se pondrán a prueba. Además de la historia, no podíamos dejar de lado los épicos cameos que tiene de leyendas de este género como Rob Halford, Tom Morello, Kirk Hammett y Scott Ian. (ACÁ les contamos más de esta cinta).

¿Dónde verla? Netflix

Whiplash

Si vamos a armar un lista de películas sobre música, Whiplash tiene que estar sí o sí. En esta cinta seguimos a Andrew Neiman (Miles Teller), un joven baterista de jazz que asiste a una de las mejores escuelas de música del país en Nueva York. Sin embargo, por su vida se cruza el maestro Terence Fletcher (J.K. Simmons), quien además de enseñarle varias cosas, ve talento en este chico y comienza a presionarlo al punto de esperar la perfección en él. Un relato intenso y sorprendente sobre los traumas que pueden generar los distintos métodos de enseñanza musicales… que en muchas ocasiones están cañones.

¿Dónde verla? Puedes rentarla en Amazon Prime Video

Straight Outta Compton

Claro que en este conteo no podíamos dejar de lado el hip-hop, y como representamos tenemos a ni más ni menos que Straight Outta Compton. Esta es una película biográfica sobre N.W.A., el primer grupo de gangsta rap de la historia y cuyos integrantes pasaron de vivir en carne propia la violencia de su barrio a convertirse en leyendas de este género y voces de su generación. Aquí conocerán un poco mejor la situación que vivieron Eazy-E, Dr. Dre, Ice Cube, DJ Yella y MC Ren, desde que compusieron sus primeras rolas, el éxito, los excesos, el precio de la fama y mucho más.

¿Dónde verla? Netflix

Eden

Si ustedes son fans de la música electrónica, seguramente esta película les encantará. En Eden conocemos a Paul, un joven DJ que está dando sus primeros pasos dentro de la espectacular escena del french house de los 90 y crea junto a su amigo un dúo llamado Cheers. Poco a poco van gustando al público y llegan a tocar en los clubes más grandes de París, pero esto solo es el inicio de un ascenso rápido, peligroso y sobre todo efímero. Sin duda, esta es una joyita –un tanto cruda– que no se pueden perder los amantes de este género musical.

¿Dónde verla? Amazon Prime Video

School of Rock

Por último pero no menos importante, no podíamos dejar de lado una película que ya consideramos un clásico, School of Rock. En esta cinta, Jack Black interpreta a Dewey Finn, un músico que está obsesionado con ser famoso y rockear como en los viejos tiempos. Pero luego de que lo echan de su banda, decide tomar el nombre de su mejor amigo y hacerse pasar como maestro sustituto en una escuela donde encontrará a un montón de niños con un gran talento para la música con los que forma una agrupación épica. Y sí, nosotros seguimos pensando que ellos debieron ganar la batalla de las bandas.

¿Dónde verla? HBO Max