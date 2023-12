Lo que necesitas saber: Y porque la Navidad es el pretexto perfecto para darle algo lindo a ese ser querido que ama la música, échale un ojo a estas ideas de regalos para melómanos.

Que la cena, que el arbolito, que las posadas y toda la cosa… ¿Y los regalos de Navidad qué onda? Ese es el dilema que llega para todos cuando queremos sorprender a nuestros seres queridos. Y a lo mejor, el asunto se pone un poco más denso cuando esa persona especial es amante empedernida de la música.

Pero no se preocupen que acá en Sopitas.com los entendemos, además de que también disfrutamos demasiado de la música. Por ello, les traemos acá una lista infalible de regalos navideños para que le pidan a Santa y le llenen el corazón a ese melómano que todos conocemos (y que a veces es difícil complacer).

Imagen ilustrativa. Foto: Pexels.

10 regalos de Navidad para amantes de la música

La bocina Roam de Sonos es una joya

Ya sea para la fiesta, para pasar el rato en casa o si te gusta tener música en la oficina, siempre es bueno tener una bocina de calidad. Y si es portátil, mucho mejor. Así que en esta ocasión, creemos que la Sonos Roam es una muy buena alternativa para esos melómanos que buscan buen sonido a donde vayan.

Entre sus ventajas tiene que es resistente al agua, la batería le dura 10 horas, es resistente a las caídas… Y si de conectividad se trata, el gadget se puede vincular desde WiFi en casa, o si sales puedes hacerlo a través de Bluetooth. Los usuarios de Apple la disfrutarán bastante ya que es compatible con Apple AirPlay 2.

La Roam de Sonos también incluye la función Trueplay, que es un ajuste automático para adaptar el sonido a tu entorno… Y eso es solo un poco de la magia que incluye esta bocina que anda en $2749.00 pesos mexicanos con rebaja navideña en el sitio web de la marca (aquí la puedes comprar).

Imagen ilustrativa de la Sonos Roam. Foto: Sonos.

Edición especial de 30 aniversario de ‘In Utero’ de Nirvana

Un regalo de Navidad que los fans de Sir Paul y de la banda más grande del grunge disfrutarán bastante. En este 2023, se cumplió el 30 aniversario del In Utero de Nirvana, y se anunció una edición especial para celebrarlo.

El lanzamiento se anunció en diferentes formatos: box set deluxe con 8 LP’s ($6276 pesos mexicanos), el box set deluxe con 5 CD’s ($3789) y el paquete deluxe 1 LP + vinilo de 10″ ($1267). Aún están disponibles en tiendas de Amazon y a buen tiempo de llegada para estas fechas decembrinas.

Box set de 8 LP’s. Foto: sitio web oficial de Nirvana.

La edición de 50 aniversario de ‘Band On The Run’ de Paul McCartney & Wings

Ahora que si quieren si son más fans de Sir Paul McCartney, deben recordar que lanzará en el 2024 la edición especial de 50 aniversario del mítico Band On The Run. Nos echamos un clavado en internet y todavía lo tienen en uDiscover.

Nomás para que se den una idea, la edición con 2LP, que es la más ‘cariñosa’, sale con todo y el envío desde EE.UU en apenas 61 dólares (poquito más de $1000 pesos mexicanos al cambio actual). Los envíos se harán por ahí de inicios de febrero. Aquí pueden ver más especificaciones de este material que será un regalo de Navidad para los amantes de Macca.

Edición 2LP de ‘Band On The run’ 50 aniversario. Foto: web oficial de Paul McCartney.

La infalible suscripción a Apple Music

La otra que podrías aplicar para el regalo de Navidad chido, es una suscripción a Apple Music para ese melómano que disfruta de escuchar sus rolitas favoritas con la mejor calidad de audio (porque esa onda del Audio Espacial es una maravilla).

Solo cuesta $129.00 pesos al mes. Y si el suscriptor es nuevo, puede usar la app durante tres meses gratis. Recuerda que la aplicación también se puede utilizar en dispositivos Android, así que no hay excusa para no regalarla. Si te avientas el año regalando la suscripción, a lo mucho te gastarás unos $1160.00 pesos (descontando los 3 meses de prueba gratis para los recién suscritos, obvio) .

Imagen ilustrativa. Foto: Apple Music.

El regalo de Navidad para los nu metaleros: Adidas Korn

Justamente en este 2023, Adidas y Korn nos trajeron una colaboración genial recordándonos esa época noventera en la que la banda hizo de la marca parte de su sello de identidad. Y bueno, para celebrar un legado conjunto, nos trajeron una colección con tenis, playeras, pants, sudaderas y conjuntos que los más fans seguramente se saborearon con todo.

La colección salió desde octubre de este año y parece que aún hay stock en diversas tiendas seleccionadas así como en la app de la marca. O si lo prefieres, también puedes encontrar piezas de las siluetas Campus 00′ y Supermodified a precio de 2 mil 899 y 3 mil 399 en varios sitios de venta online. Checa más detalles de la colección por acá.

Imágenes oficiales de la colaboración de Korn con Adidas/Foto: Adidas

Boletos para diversos conciertos y presentaciones

Ya se han anunciado diversos conciertos en lo que va del año, y claro que un buen regalo de navidad sería enviar a ese ser querido que ama la música a algún concierto, festival o presentación musical de cualquier tipo.

Recuerda que los festivales ya anunciados en México son el Vive Latino, el EDC México, AXE Ceremonia y Tecate Pa’l Norte. En los sitios web de estos festivales puedes encontrar los precios de boletos ya sea en abono o por día.

Y si quieres una sugerencia genial, te recomendamos entrarle a la puesta en escena de Alondra De La Parra y Chula the Clown que traen de nuevo a la CDMX el show conocido como The Silence of Sound. Se presentarán del 21 al 31 de marzo del 2024 en el Teatro Esperanza Iris. Aquí los precios y todo el detalle.

Estas son las nuevas fechas de ‘The Silence of Sound’ en CDMX/Foto: Cortesía

El tianguis de merch no oficial para que te armes una playerita o souvenir

Ya antes les habíamos platicado sobre este genial tianguis donde se puedes encontrar la merch no oficial que no se vendió en los conciertos de la CDMX. Está localizado cerca de la estación Velódromo del Metro y se pone los sábados.

Pues bien, del 18 al 23 de diciembre, habrá un tianguis de liquidación navideña, también de merch no oficial de conciertos y festivales pasados, esto en las inmediaciones del Palacio de los Deportes y la Escuela Superior de Educación Física (ESEF).

Lo podrás encontrar de 11:00 AM a las 8:00 PM en las fechas señaladas… Y va a ser un verdadero ofertón, ya que las piezas que se venden a veces van del 50 hasta el 75 por ciento de descuento (dicen por ahí). Si quieres algo bueno, bonito y barato para un regalo de Navidad, no suena mal irse a dar la vuelta.

¿Cómo no comprar por lo menos una camiseta?/Imagen Sopitas

Un set de LEGO

Casi siempre que hablamos de sets de LEGO, nos referimos a esas entregas relacionadas a las cultura pop del cine y la TV. Pero la marca también se rifa algunas entregas referentes a la música que están bastante chidas.

Y si ustedes o sus seres queridos son melómanos from hell que disfrutan de rockear con todo, entonces pueden armar estos sets de una Fender Stratocaster que está en $2999.00 pesos, el logo de The Rolling Stones en $3999.00 pesos, o un piano de cola en $9499.00 pesos. Se ven bastante cool, eh.

Set Fender Stratocaster. Foto: LEGO.

Set The Rolling Stones. Foto: LEGO.

Set piano de cola. Foto: LEGO.

Y también algunos Funkos con figuras de la música

Así como con LEGO, seguro que hay muchos amantes de la música que coleccionan Funkos. Y echándole un ojito, encontramos una edición especial inspirada en Soundgarden y su álbum Badmotorfinger. Lo puedes conseguir en eBay a 112 dólares (poco más de $1900.00 pesos).

Y si esa persona a la que le vas a dar un regalo de Navidad es más fan de la música actual, también están las diferentes ediciones de Funko de Rosalía en sus ediciones Malamente, La noche de anoche y Motomami (este último para preordenar).

Funko edición especial de Soundgarden/Badmotorfinger. Foto: Funko.

Funko Rosalía. Foto: Funko.

Compra en línea del documental ‘Meet Me in the Bathroom’

Y para cerrar esta linda lista de regalos de Navidad para melómanos, les traemos uno que segurito amarán esos fans acérrimos de la movida neoyorquina de inicios de los 2000 que tuvo a The Strokes, LCD Soundsystem, Yeah Yeah Yeahs e Interpol como estandartes…

El documental Meet Me in the Bathroom, que pudimos verlo en este año en México como parte de la selección de la Gira de Documentales de Ambulante, está disponible para que lo compren y lo vean en línea vía Apple TV ($99.00 pesos), Google Play ($100.00) y en Amazon Prime Video ($149.00). Y sí, va con todo y subtítulos al español.

La cinta es un interesante viaje a través de la escena musical de Nueva York de finales de los 90 e inicios del nuevo milenio, mostrándonos cómo se moldeó la misma en medio de una época de incertidumbre, conflictos sociales y nuevas tendencias musicales. Aquí pueden leer nuestra reseña para que se animen a verlo.

