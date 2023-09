Lo que necesitas saber: El tercer disco de Nirvana cumple tres décadas de su lanzamiento, y tendremos una edición del disco para los coleccionistas y fans de huesocolorado.

El grunge y la onda noventera siempre nos traerá nostalgia… y más si se trata de la banda más emblemática de la época. Y bueno, para recordar aquellos tiempos, se lanzará una edición especial del In Utero de Nirvana.

Dicha entrega llega por el 30 aniversario del ese disco, que fue el último que se lanzó con Kurt Cobain antes de su fallecimiento. Sí, tampoco podemos creer que ha pasado tanto tiempo. Acá les contamos cuándo sale

Nirvana. Foto: Especial.

Así la edición especial de ‘In Utero’ de Nirvana

Este lanzamiento será completamente para los fans acérrimos de la banda más grande del grunge. Y es que chéquense nomás todo lo que traerá esta reedición, que de entrada se mira impresionante pues tendrá 72 pistas tracks en total, de los cuales 53 son pistas inéditas (tomas descartadas, versiones diferentes de las canciones del disco, entre otras cosillas cool).

La edición especial del In Utero de Nirvana incluye dos conciertos enteros; uno en Los Ángeles durante 1993 además del último show en la historia de la banda, el cual se realizó en Seattle en 1994.

‘In Utero’ de Nirvana cumple 30 años en este 2023. Foto: Universal Music.

Por si fuera poco, el lanzamiento contempla seis canciones extra de versiones en vivo, esto como parte de unos conciertos que se llevaron a cabo en Springfield, Nueva York y Roma. Como les decíamos, viene bastante completito este lanzamiento para que lo agreguen a su colección. Pero no ahí no acaba la cosa.

La edición especial de In Utero de Nirvana por su 30 aniversario, trae un trabajo de restauración de audio de primer nivel. Nomás para que se den una idea, Jack Endino, quien produjo el disco debut de la banda (Bleach, 1989), tomó las grabaciones en formato estéreo de los conciertos en vivo para reconstruirlas y darles un sonido más claro.

Las 12 canciones del disco original, además de otras cinco rolas extra y varias caras B, también fueron remasterizadas a través de las grabaciones maestras originales. Y esto se logró gracias al trabajo del productor Bob Weston, quien fue el ingeniero de audio que trabajó en las sesiones de grabación del disco junto al también productor Steve Albini en 1993. Aquí los precios:

Box set de 8 LP’s. Foto: sitio web oficial de Nirvana.

Paquete 1 LP + vinilo de 10″. Foto: Sitio web oficial de Nirvana.

Paquete de 5 CD’s de la edición especial. Foto: Sitio web de Nirvana.

Paquete de 2 CD’s deluxe. Foto: Sitio web de Nirvana.

Tracklist y fecha de lanzamiento

Saquen la agenda y apúntenle bien: la nueva edición especial del In Utero de Nirvana se lanzará el 27 de octubre próximo, fecha para la cual el disco ya habrá cumplido su 30 aniversario (el álbum de lanzó oficialmente en septiembre del 93).

Y si se estaban preguntando en qué formatos físicos vendrá, las ediciones super deluxe vienen en un box set de 8 LP’s, 5 CD’s, 1 LP más un disco de 10″, 2 CD’s especiales, y por supuesto, la edición digital. Aquí les dejamos la lista con el tracklist de cada material. Aquí los precios y por acá el sitio para conseguir los box sets.

– Box set deluxe con 8 LP’s: $324.98 dólares ($5652.00 pesos mexicanos aproximadamente al cambio actual).

– Box set deluxe con 5 CD’s: $179.98 ($3130.00 pesos mexicanos)

– Paquete deluxe con 2 CD’s: $19.98 dólares ($348.00 pesos mexicanos)

– Paquete deluxe 1 LP + vinilo de 10″: $45.99 dólares ($799.00 pesos mexicanos)

LP 1 – Edición original del disco (remasterizado):

Lado 1

1. Serve The Servants

2. Scentless Apprentice

3. Heart-Shaped Box

4. Rape Me

5. Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle

6. Dumb

Lado 2

1. Very Ape

2. Milk It

3. Pennyroyal Tea

4. Radio Friendly Unit Shifter

5. tourette’s

6. All Apologies

LP 2 – Bonus Tracks y Lados B:

Lado 1

1. Gallons Of Rubbing Alcohol Flow Through The Strip

2. Marigold (aquí les contamos la historia detrás de esta canción)

3. Sappy

4. Moist Vagina

5. I Hate Myself And Want To Die

Lado 2

1. Serve The Servants (Live in Rome)

2. Scentless Apprentice (Live in Rome)

3. Heart-Shaped Box (Live in Rome)

4. Very Ape (Live in Rome)

5. Milk It (Live in Springfield)

6. tourette’s (Live in New York)

LP 3-5, Live in Los Angeles – Great Western Forum – Diciembre 30, 1993:

Lado 1

1. Radio Friendly Unit Shifter

2. Drain You

3. Breed

4. Serve The Servants

Lado 2

1. Come As You Are

2. Smells Like Teen Spirit

3. Sliver

4. Dumb

Lado 3

1. In Bloom

2. About A Girl

3. Lithium

4. Pennyroyal Tea

Lado 4

1. School

2. Polly

3. Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle

4. Rape Me

5. Territorial Pissings

Lado 5

1. Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam

2. The Man Who Sold The World

3. All Apologies

4. On A Plain

Lado 6

1. Heart-Shaped Box

2. Blew

3. Feedback Jam

LP 6-8 – Live in Seattle – Seattle Center Arena – Enero 7, 1994

Lado 1

1. Radio Friendly Unit Shifter

2. Drain You

3. Breed

4. Serve The Servants

Lado 2

1. Come As You Are

2. Smells Like Teen Spirit

3. Sliver

4. Dumb

Lado 3

1. In Bloom

2. About A Girl

3. Lithium

4. Pennyroyal Tea

Lado 4

1. School

2. Polly

3. Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle

4. Milk It

5. Rape Me

Lado 5

1. Territorial Pissings

2. Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam

3. The Man Who Sold The World

4. All Apologies

Lado 6

1. On A Plain

2. Scentless Apprentice

3. Heart-Shaped Box

4. Blew

Te puede interesar