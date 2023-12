Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz (Chula The Clown) volverán a presentar 'The Silence of Sound'

Poco a poco se está armando la agenda de eventos para el 2024 y la verdad es que nos emociona muchísimo porque se van sumando showsazos espectaculares que de plano no se pueden perder. Entre ellos tenemos el regreso a México de The Silence of Sound, el impresionante proyecto de Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz (mejor conocida como Chula The Clown).

Fue en 2022 cuando la directora de orquesta y la Clown mexicana presentaron esta puesta en escena, en la cual trabajaron por más de seis años y que surgió a partir de encontrar en la música un punto en común entre sus diferentes disciplinas (por acá pueden checar la plática que nos aventamos con estas talentosas mujeres). El resultado es un espectáculo conmovedor y emocionante nunca antes visto en nuestro país –y probablemente en todo el mundo–.

Alondra de la Parra y Gabriel Muñoz en ‘The Silence of Sound’/Foto: David Ruano

Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz presentarán una vez más ‘The Silence of Sound’ en México

Después de presentar The Silence of Sound en el Teatro del Palacio Bellas Artes en la Ciudad de México, e incluso a otros estados como San Luis Potosí, Guadalajara y Monterrey, Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz se dedicaron a otros proyectos. Sin embargo, en 2024 volverán a unir fuerzas para echarse una serie de presentaciones con este espectáculo alucinante.

Resulta que estas artistas mexicanas anunciaron con bombo y platillo que el 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 y 31 de marzo de 2024 regresarán con este show, el cual presentarán en esta ocasión en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Así que si no tuvieron chance de ver en vivo y a todo color esta puesta en escena, de plano no pueden dejar pasar la oportunidad, pues es algo que definitivamente les volará la cabeza.

Estas son las nuevas fechas de ‘The Silence of Sound’ en CDMX/Foto: Cortesía

Precios y venta de boletos para ‘The Silence of Sound’

Ahora bien, después de checar todo esto, estamos seguros que ya se les antojó ver The Silence of Sound con Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz. Bueno, pues si ese es su caso les contamos que ya pueden comprar sus boletos directamente en las taquillas del Teatro de la Ciudad y a través del sistema Ticketmaster.

Y si de una vez quieren armar sus entrada, a continuación les dejamos los precios (sin cargos por servicio) para este espectáculo:

Luneta 1 – $812

Luneta 2 y 3 – $754

Luneta 4 y 5 – $730.75

Primer Piso Plus – $684

Anfiteatro – $570

Galería – $420

¿Qué tal? ¿Ya vieron qué boletos se van a comprar? Definitivamente, este es uno de esos shows que de plano tienen que checar al menos una vez en la vida, pues les apostamos lo que quieran a que no han visto nada como lo que traen Alondra y Gaby. Y para que chequen de qué va The Silence of Sound, échenle un ojo al siguiente video.

