Lo que necesitas saber: A lo largo de 50 años, un montón de raperos y DJ's han sacado discos que cambiaron para siempre la historia de la música. Y acá les compartimos algunos de los álbumes más influyentes del género.

En la actualidad, el hip-hop es una de las corrientes musicales más escuchadas en el mundo. Sin embargo, esto no siempre fue así. De hecho, durante mucho tiempo, el rap y los DJ’s estuvieron marginados del mainstream. ¿Y cuál fue la única forma que encontraron para sobrevivir? Bueno, pues subsistieron y sobrevivieron en el underground.

Fue en la década de los 70 cuando el hip-hop comenzó a ganar fuerza dentro de las calles de Nueva York, gracias a la legendaria fiesta donde tocó el que la mayoría considera como el padrino del género: Kool Herc. A partir de ese momento, ls MC’s y DJ’s empezaron a crear sus propias rolas, sampleando o tomando la música de otros artistas. Fue así como el género empezó a construirse.

Snoop Dogg y ‘El Creador del Hip Hop’ DJ Kool Herc/Foto: Getty Images

Repasemos 17 de los discos más influyentes en la historia del hip-hop

Para los 80, el hip-hop llegó a las grandes masas y para los 90, la popularidad de este ritmo se fue para el cielo. Sin embargo, en el camino hubo varios raperos y productores que crearon verdaderos álbumes que inspiraron a las nuevas generaciones y armaron las bases de lo que más tarde se convertiría en uno de los movimientos más importantes de la industria musical.

Es por eso que a 50 años del nacimiento del hip-hop y para recordar la importancia que tuvieron un montón de artistas y grupos armando el sonido que conquistaría a las masas, acá repasaremos 17 de los discos más influyentes en la historia del género, los cuales están ordenados de acuerdo a su año de lanzamiento. ¿Están listos? A continuación les dejamos el listado.

El manejo de las tornamesas es importante dentro del hip-hop/Foto: Getty Images

The Sugarhill Gang – ‘Sugarhill Gang’ (1979)

Si vamos a hablar sobre los discos más influyentes en la historia del hip-hop, tenemos qué iniciar esta lista con el debut homónimo de The Sugarhill Gang, que para muchos expertos es el primer álbum del género. Fue el 7 de 1980 cuando este colectivo de raperos conformado por Big Bank Hank, Master Gee, y Wonder Mike, lanzó este material, marcando definitivamente un antes y después en la industria musical.

Con rolas como “Rapper’s Delight” (que también se considera la primera canción en popularizar el hip-hop en Estados Unidos y que en México reconocerán por “Tú necesitas” de Aleks Syntek, jeje), “Passion Play”, “Bad News (Don’t Bother Me)” o “Rapper’s Reprise”, y combinando beats de soul de tempo lento y disco instrumental, The Sugarhill Gang se convirtieron en pioneros de esta nueva movida desde su álbum debut y en inspiración de una nueva generación.

Run-D.M.C. – Raising Hell (1986)

Para mediados de los 80, surgieron varios raperos que ayudaron a popularizar el hip-hop. Y sin duda, uno de ellos fue Run-D.M.C., quienes no solo eran los rostros del género en Nueva York, también influyeron dentro de la cultura y se convirtieron en el primer grupo en tener el éxito comercial y reconocimiento que la mayoría deseaba, el cual lograron con su tercer disco, Raising Hell.

Con este álbum de estudio, el trío conformado por Reverend Run, DMC y Jam-Master Jay se convirtieron en verdaderas estrellas y llevaron el género al mainstream, pues junto a Rick Rubin y Russell Simmons crearon una combinación brutal de hip-hop con rock. Además, en este álbum el grupo incluyó algunas de las mejores rolas de toda su carrera.

“It’s Tricky”, “My Adidas” y “Walk This Way” junto a Aerosmith convirtieron a Run-D.M.C. en ídolos y en el primer grupo de este género en obtener una nominación en los Grammy a Mejor Álbum. Pero lo más importante es que con este material, los críticos especializados consideran que inició la edad de oro del hip-hop. Y la verdad es que los apoyamos, porque es un discazo.

Afrika Bambaataa & Soulsonic Force – ‘Planet Rock’ (1986)

Mientras el hip-hop llegaba a las masas, los pioneros del género seguían armando el camino para que las demás generaciones siguieran reinventando ese sonido. Tal es el caso de Afrika Bambaataa, quien junto al grupo Soulsonic Force lanzaron en 1986 uno de los discos fundamentales de la década, Planet Rock.

En este álbum, el legendario DJ del Bronx y este colectivo crearon un disco en donde mezclaron el electro-pop alemán (que como dato curioso, algunos integrantes de Kraftwerk tienen créditos en varias rolas) con el rock británico y el disco rap afroamericano a partir de “Planet Rock”, una canción que se convirtió en un hit en su época y arrasó por completo en las listas de popularidad de gran parte del mundo.

Planet Rock de Afrika Bambaataa y Soulsonic Force es tan importante que no solo influyó a los artistas y productores de hip-hop, también sirvió de inspiración para el nacimiento de movimientos como el electro en Estados Unidos y géneros del tamaño del electro-funk y el electro-hop. En pocas palabras, este disco trascendió fronteras y estilos musicales que no tendríamos hoy en día.

Salt-N-Pepa – ‘Hot, Cool and Vicious’ (1986)

Desde sus inicios, el hip-hop fue un género dominado por hombres. Sin embargo, en esos primeros años donde se estaba gestando el género, empezaron a surgir varias mujeres que también querían tirar rimas sobre el escenario y scratchear en las tornamesas. Y sin duda, si hablamos de las pioneras del rap femenino tenemos qué mencionar a Salt-N-Pepa, el primer grupo conformado por puras chicas.

Para 1986, el trío integrado por Cheryl “Salt” James, Sandra “Pepa” Denton y Deidra “Spinderella” Roper lanzaron su álbum debut: Hot, Cool, & Vicious, el cual demostró a quienes tenían la duda que las mujeres también podían hacer cosas interesantes y exitosas en el hip-hop, e incluso podían sobresalir más que muchos hombres.

El primer material discográfico de Salt-N-Pepa la rompió durísimo, tanto así que se convirtieron en el primer acto de hip-hop femenino en tener un álbum de oro o platino. Pero quizá lo más valioso de este álbum es que con su actitud y rolas como “Push It”, “Tramp” y “My Mic Sound Nice”, el grupo inspiró a un montón de jóvenes para que se convirtieran en raperas o productoras.

Public Enemy – ‘It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back’ (1988)

Para 1988, el hip-hop estaba pasando por una transición importante, pues empezaron a aparecer los primeros grupos de rap que utilizaban las rimas y los beats para hacer consciencia y tocar temas sociales. Y sin duda, Public Enemy fueron abanderados de esta movida en Nueva York, quienes lo dejaron muy claro con su segundo disco de estudio, It Takes a Nation of Millions to Hold Us’ Back.

Además de crear bases donde mezclaban hip-hop con ritmos como el free jazz y el heavy funk con samples y la musique concréte (o sonidos pregrabados), Chuck D, Flavor Flav y compañía escribieron letras duras de protesta donde criticaban la sociopolítica del Estados Unidos de esa época, con rimas donde mostraban su inconformidad con ciertas situaciones que les preocupaban en aquel momento.

“Don’t Believe the Hype”, “Bring the Noise” y “Rebel Without Pause” fueron algunos de los sencillos que salieron del segundo álbum de Public Enemy, el cual es considerado como uno de los más importantes en la historia del hip-hop porque con él empezó formalmente la era del rap político, un sello que caracterizaría a este grupazo.

N.W.A. – ‘Straight Outta Compton’ (1988)

Mientras Public Enemy sacaba su segundo álbum de estudio y encabezaba una nueva movida en Nueva York, en la Costa Oeste –específicamente en California– se armó un grupo de jóvenes que vinieron a revolucionar y apadrinar el gangsta rap. Por supuesto que hablamos de N.W.A., quienes cambiaron el juego con su disco debut, Straight Outta Compton.

Ice Cube, Eazy-E, Dr. Dre, MC Ren y DJ Yella crearon un disco brutal de hip-hop que te vuela la cabeza, en el que armaron rimas que retrataban la violencia que se vivía en las calles de Compton durante los 80. Pero quizá lo que hizo que este álbum impactara a las nuevas generaciones y al género, fue que narraron sus vivencias con la brutalidad policial y se metieron directamente con un símbolo de autoridad de Estados Unidos que hasta ese entonces era intocable.

“Fuck Tha Police”, “Express Yourself” y la rola homónima son solo algunas de las rolas de Straight Outta Compton que hicieron de N.W.A. y de este disco unos verdaderos iconos del hip-hop. No por nada, se le considera como el álbum pionero del gangasta rap y de los que más impacto generaron para el nacimiento del movimiento de la Costa Este.

De La Soul – ‘3 Feet High and Rising’ (1989)

A pesar del crecimiento del gangasta rap, en Nueva York aparecieron grupos que no estaban interesados en entrarle a esta corriente. Entre ellos por supuesto que estaba De La Soul, quienes sorprendieron a la industria musical con su álbum debut, 3 Feet High and Rising, pues con él alejaron por completo de la letra y música del hip-hop del momento.

Junto al productor Prince Paul, Trugoy the Dove, Maseo y Posdnuos crearon una colección de rolas donde, como mencionábamos antes, dejaban de lado las letras de violencia y beats pesados para centrarse en rimas que tocaban temas extraños y surrealistas, las cuales combinaron con melodías de jazz, funk, soul, psicodelia y música progresiva. Además de usar estructuras no convencionales en el hip-hop tradicional.

Aunque a De La Soul los criticaron por años por no ser raperos “true”, el tiempo les hizo justicia, pues 3 Feet High and Rising es uno de los álbumes más influyentes e importantes del hip-hop de todos los tiempos, donde estos tres artistas de Nueva York mostraron que a través de este género, se podía hablar de otras cosas más allá de situaciones violentas, conflictivas y duras.

Beastie Boys – ‘Paul’s Boutique’ (1989)

Tan solo unos meses después del lanzamiento del debut de De La Soul, otro grupo neoyorquino estrenó un álbum que cambió por completo la historia del hip-hop, ni más ni menos que los Beastie Boys, quienes en 1989 sacaron su segundo disco, Paul’s Boutique, el cual marcó un antes y después en la carrera de Mike D, MCA y Ad-Rock.

Luego del enorme éxito de su primer álbum y convertirse en el primer grupo de raperos blancos en triunfar comercialmente, el trío de Nueva York decidió tomar otra dirección para su sonido. Y es que para este álbum, armaron lo que algunos llaman el “Sgt. Peppers Lonely Heart’s Club Band” del hip-hop, pues armaron un collage sonoro impresionante usando samples del funk, soul, rock y jazz para crear las bases de las rolas.

“Hey Ladies”, “Shadrach” y “Looking Down The Barrel of a Gun” fueron algunos de los temazos que la rompieron de Pau’ls Boutique. Este álbum no tuvo las ventas que se esperaban y fue considerado un fracaso a. nivel comercial. Sin embargo, eso no impidió que la industria, y en particular la comunidad del hip-hop, reconocieran a este discazo de los Beastie Boys como uno de los más influyentes en la historia del género.

A Tribe Called Quest – ‘The Low End Theory’ (1991)

Como ya lo habrán notado, a finales de los 80 e inicios de los 90, la escena de hip-hop de Nueva York era la más fuerte en Estados Unidos. Ya hablamos de los Beastie Boys y De La Soul, pero llegó el turno de repasar lo que hizo A Tribe Called Quest para el género, pues en 1991 estrenaron un disco importantísimo, el espectacular The Low End Theory.

Para su segundo de estudio, el grupo comandado por Q-Tip, Phife Dawg y Ali Shaheed Muhammad exploró con sonidos minimalistas en combinación con instrumentos como el bajo, pausas de batería y samples de jazz. En cuanto a las letras, el trío armó rimas que incluyen comentarios sociales, pero también bromas con juegos de palabras y humor, juntando las corrientes del hip-hop de la época.

Con el tiempo y gracias a rolas como “Check The Rime”, “Jazz (We’ve Got)” y “Scenario”, el Low End Theory de A Tribe Called Quest fue calificado como un hito del hip hop alternativo, y todo un éxito tanto comercial como musical. Además se le considera como el trabajo que borró la brecha entre géneros como el hip hop y el jazz, y es citado como influencia para varios artistas de rap y R&B.

Dr. Dre – ‘The Chronic’ (1992)

Después de dejar N.W.A. y tras la pelea legal con Ruthless Records (el sello que fundó el rapero Eazy-E), Dr. Dre sorprendió al mundo en 1992, cuando lanzó uno de los discos más influyentes no solo de la historia del hip-hop, también uno de los más importantes de la década de los 90. Lo adivinaron, claro que nos referimos a The Chronic.

En este álbum, Dr. Dre confirmó su maestría en la producción musical, pues compuso melodías que sin quererlo (o quizá fue a propósito), dieron paso al nacimiento y popularización del g-funk, subgénero del gangsta rap. Por si esto no fuera suficiente, también contó con la participación de algunos MC’s, entre ellos un desconocido llamado Snoop Dogg, quien gracias a este discazo lanzó su carrera solista.

Y vaya que The Chronic tiene un montón de rolotas y clásicos del hip-hop, como “Nuthin’ But A ‘G’ Thang”, “Fuck Wit Dre Day (And Everybody Celebratin’)” y “Let Me Ride”. Sin duda, con este disco, Dr. Dre una vez más reinventó el género y fue crucial para una nueva generación tanto de raperos como de productores que encabezaron el gangsta rap de aquella década en la Costa Oeste.

Wu-Tang Clan – ‘Enter the Wu-Tang (36 Chambers)’ (1993)

Nueva York es una de las ciudades clave dentro del hip-hop, pues de la ‘Gran Manzana’ han surgido algunos de los mejores artistas del género. Y a principios de la década de los 90, en las calles de Staten Island, se formó uno de los colectivos más rifados del género, el legendario Wu-Tang Clan, que revolucionaron por completo la escena con su disco debut.

Fue en 1993 cuando este grupazo conformado por RZA, Ghostface Killah, O’l Dirty Bastard, GZA, Raekwon, Inspectah Deck, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa y Method Man lanzaron Enter the Wu-Tang (36 Chambers), un álbum muy curioso en donde los integrantes mezclaron lo que más les gusta: el hip-hop, jazz y soul con samples de clips de películas de artes marciales, así como letras explícitas, cómicas y de asociación libre.

“C.R.E.A.M.”, “Can It Be All So Simple” y “Protect Ya Neck” fueron solo algunos de los temones que Wu-Tang Clan lanzó para dar a conocer su disco debut, el cual fue un antes y después no solo en el hip-hop neoyorquino, sino en todo el género en general (pues inspiraron a la mayoría de los exponentes del rap de la Costa Este que vendrían años más tarde).

Nas – ‘Illmatic’ (1994)

A mediados de los 90 se dio la que para muchos, es la etapa de oro del hip-hop, previo a la guerra encarnizada entre la Costa Este y Oeste. Pero mucho antes de que ambos lados estuvieran peleados, el 19 de abril de 1994, apareció un disco clave para el rap en general: por supuesto que hablamos de Illmatic, el álbum con el que debutó Nas.

Y es que para este disco, el rapero decidió hacer algo muy interesante y que resultó ser influencia para las siguientes generaciones. Además de armar beats en los que mezclaban jazz y hardcore con el hip-hop, Nas escribió rimas internas de varias sílabas y narraciones basadas en sus experiencias creciendo en las viviendas de Queens, Nueva York.

Aunque no tuvo el éxito comercial que se esperaba –a pesar de incluir rolones como “N.Y. State of Mind”, “The World Is Yours” e “It Ain’t Hard to Tell”–, Illmatic se ganó grandes críticas en medios musicales, en particular por la producción y las letras de Nas. Tanto así que se le califica como el disco que revivió el hip-hop de la ‘Gran Manzana’.

The Notorious B.I.G. – ‘Ready to Die’ (1994)

Luego de que Nas estrenara Illmatic, meses después vino otro material que fue emblema del hip-hop de la Costa Este. El 13 de septiembre de 1994 salió a la venta Ready to Die, el disco debut de The Notorious B.I.G. y el único que pudo lanzar en vida. Y sin duda, con este álbum terminó de consolidarse como uno de los raperos más importantes que ha dado Nueva York.

Durante todo este disco, Biggie nos presenta un retrato casi autobiográfico duro sobre su vida antes de que le entrara por completo al hip-hop, pues se dedicaba a traficar drogas en las calles de Brooklyn y si no hubiera sido por la música –así como el apoyo de Sean ‘Puffy’ Combs–, probablemente hubiera terminado en la cárcel o peor aún, muerto.

Ready to Die se convirtió en un clásico instantáneo del hip-hop, que marcó a toda una nueva generación de jóvenes de Nueva York con himnos como “Juicy”, “Big Poppa” y “One More Chance”. Mientras que The Notorius B.I.G. pasó a ser una leyenda del género que no solo reinventó el gangasta rap, también revitalizó la escena de la Costa Este y los puso de nuevo en el mapa.

2Pac – ‘Me Against the World’ (1995)

Luego de que Biggie Smalls sacara Ready to Die, la Costa Oeste contraatacó con un disco importantísimo para la carrera de su abanderado en los 90. Así es, el mismísimo 2Pac, quien en 1995 estrenó uno de los discos clave no solo en su carrera, también dentro de la escena de raperos creciente en Nueva York: el increíble Me Against the World.

Antes de que cumpliera su condena en la cárcel, Tupac Shakur grabó este. material discográfico, en donde si bien continua explorando en parte el gangsta rap, sorprendió a todos creando letras mucho más íntimas e introspectivas, dejando un poco de lado las rimas violentas y de apología al crimen.

Puede que algunos piensen que All Eyez on Me es el mejor disco de 2Pac. Sin embargo, nadie puede negar la enorme influencia de Me Against the World, pues este álbum nos mostró el lado sensible y analítico de uno de los artistas más grandes de todos los tiempo dentro del hip-hop, algo que más tarde intentaron replicar tanto los raperos de la Costa Oeste como los raperos de otras ciudades.

Lauryn Hill – ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ (1998)

Ya hablamos de muchos hombres, pero ¿qué hay de las mujeres? Bueno, pues agárrense, que es momento de repasar uno de los álbumes femeninos del hip-hop más grandiosos e importantes de todos los tiempos: ni más ni menos que The Miseducation of Lauryn Hill, el cual vino a cambiar por completo el rap femenino.

Tras su separación del grupo The Fugees, Lauryn Hill decidió lanzarse como solista y con su único álbum en solitario, nos regaló una pieza espectacular donde juntó el hip-hop con el soul, el R&B, jazz y reggae, con letras personales y directas que hablaban sobre sus experiencias creciendo en Estados Unidos como mujer afrodescendiente.

De este material salieron rolas que incluso otros artistas del género han tomado para sus propias canciones, como “Doo-Woop (That Thing)”, “Ex-Factor” y “Everything is Everything”. Pero lo más importante es que con este álbum, Lauryn Hill se convirtió en una de las artistas más importantes en la historia del hip-hop, pues a su disco debut se le considera uno de los mejores de los 90 y de todos los tiempos. Simplemente una joya que deben escuchar al menos una vez en la vida.

Outkast – ‘Stankonia’ (2000)

Para inicios del nuevo milenio, Outkast se convirtió en el dúo abanderado de la nueva ola del hip-hop, algo curioso porque André 3000 y Big Boi no surgieron de las costas de donde normalmente aparecían los raperos más famosos. Sin embargo, dejaron muy claro que el género estaba muy bien en sus manos cuando el 31 de octubre de 2000 lanzaron su cuarto álbum de estudio, Stankonia.

Con este disco, el dúo de Atlanta llevó su proyecto musical al siguiente nivel, pues experimentaron con un montón de ritmos, que van desde el funk y el gospel hasta el rock, la psicodelia e incluso le entraron a la música rave. También es importante señalar las voces de este álbum, pues en lugar de rapear de la manera tradicional, André 3000 optó por crear melodías vocales, algo que muchos artistas del hip-hop adoptarían después.

Toda esta mezcla combinada con temas como la sexualidad, la política, la misoginia, la cultura afroamericana, la paternidad y la introspección dio como resultado un álbum alucinante y. de los mejores trabajos en la carrera de Outkast, donde incluyeron algunas de sus mejores rolas, como “Ms. Jackson”, “So Fresh, So Cool” o “BOB”.

Missy Elliott – ‘Miss E… So Addictive’ (2001)

Es momento de cerrar esta lista con 17 de los discos más influyentes en la historia del hip-hop con un álbum muy importante para las mujeres dentro del género. En 2001 y con una carrera más o menos consolidada, Missy Elliott lanzó su tercer material discográfico, Miss E… So Addictive, el cual la convirtió en una verdadera estrella de la industria musical.

Para este álbum, Missy volvió a trabajar con su viejo colaborador, Timbaland, con el que creó un disco cinematográfico en el que conviven el hip-hip con la música dance electrónica y R&B, algo que sonaba completamente innovador y que demostró que la rapera aún tenía mucho por explorar y decir a través de sus rolas.

En su tercer disco, Missy Elliott incluyó algunas de las rolas más importantes de toda su carrera, como “Get Ur Freak On”, “One Minute Man”, “4 My People” y “Take Away”. Definitivamente, Miss E… So Adictive es un álbum clave para comprender la evolución del papel femenino dentro del hip-hop, pues muchas artistas y raperas lo tomaron como inspiración para crear sus propias carreras.

¿Qué otros discos agregarían a la lista?

¿Qué otros discos creen que entrarían a la lista?/Imagen: Sopitas.com

