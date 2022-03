La cruda historia de “C.R.E.A.M.” de Wu-Tang Clan y su influencia en el hip-hop

Si hablamos de grupos que marcaron para siempre la historia del hip-hop, por supuesto que tenemos que mencionar al Wu-Tang Clan. Este legendario colectivo de Nueva York no solo logró trascender a través de la música, hablando de temas que muy pocos raperos tocaban a inicios de los 90, también consiguieron convertirse en un imperio dentro del género para así producir y despegar las carreras de otros MC’s. Y eso no lo hubieran alcanzado sin las canciones que publicaron en el camino.

Esta agrupación tiene un montón de rolas que se pueden considerar como clásicos, tan solo en su primer álbum hay mínimo cuatro son importantes para comprender el ritmo que tomaron los beats y rimas en el futuro. Sin embargo, de entre todos los hitazos con los que cuentan, hay uno en particular que sin duda es vital dentro de su enorme trayectoria. Por supuesto que hablamos de “C.R.E.A.M.”, una canción que por supuesto que no puede faltar en ninguno de sus shows.

Wu-Tang Clan irrumpió en los 90 con su disco debut

En 1993 y después de un buen rato trabajando duro, el Wu-Tang Clan publicó su material discográfico debut, el mítico Enter the Wu-Tang (36 Chambers). En este álbum, sentaron las bases y un modelo para el hardcore hip hop que sonaría durante casi toda la década, pero también ayudó a regresar al rap neoyorquino a lo más alto de la industria musical. Su sonido crudo también influenció a la producción de este género, que muchos raperos tomarían como referencia para sus futuros trabajos.

Dentro de las 12 rolas que aparecieron en este disco, sin duda “C.R.E.A.M.” es una de las que sobresalieron del resto. Su base rítmica suave y los versos que compusieron la hicieron algo sumamente atractivo, porque no se parecía a nada del rap que se escuchaba en esos tiempos. Sin embargo, más allá de su sonido, en las rimas se esconden varias historias autobiográficas que nos demuestran lo complicado que fue forjarse en las calles y sobrevivir la violencia para los MC’s del colectivo.

“C.R.E.A.M.” es una narración sobre lo complicado que es crecer en Staten Island

El título de esta canción es el acrónimo de la frase “Cash Rules Everything Around Me” o “El dinero maneja todo a mi alrededor” (que incluso podemos escuchar en algunas partes de la rola. Las distintas partes de la rola fueron compuestas por tres integrantes del Wu-Tang Clan: Raekwon (primer verso), Inspectah Deck (segundo verso) y Method Man (coro), pero hablando de la música, toman un sampleo de “As Long As I’ve Got You”, un tema que publicó en 1957 un grupo de chicas llamado The Charmells.

Clavándonos un poco en la letra, cada uno de los raperos narra desde su perspectiva lo duro que resultó para ellos crecer en los barrios más densos de Staten Island, llenos de violencia y drogas. El trío no se guardó absolutamente nada a la hora de dar detalles al respecto en la canción, porque Raekwon nos cuenta desde que se mudó a esta zona de Nueva York hasta las aventuras que ha vivido en la Gran Manzana, mientras que Inspectah Deck se muestra como un adolescente delincuente que crece y buscar ayudar a los jóvenes.

La influencia de esta rola en el rap de Nueva York

Como ya lo comentábamos antes, el lanzamiento del álbum debut de Wu-Tang Clan y “C.R.E.A.M.” hicieron que la industria musical se volviera a fijar en el hip-hip que se hacía en la costa este, ya que a inicios de los 90, la costa oeste con N.W.A. y las producciones de Dr. Dre prácticamente los habían borrado del mapa. Gracias a este temazo, junto con lo que hicieron Puff Daddy con Bad Boy Records, Black Moon , De La Soul y Digable Planets, pusieron otra vez en alto el rap nacido en Nueva York.

Y esta influencia se notó en los siguientes años, ya que las bases rítmicas, las letras y la forma de rapear se pueden escuchar en las rolas y álbumes de algunos de los nombres importantes dentro del género sin importar de qué zona de Estados Unidos venían, desde The Notorious B.I.G. y 2Pac hasta Kanye West, Nas y Drake. Sin embargo, ellos no fueron los únicos que homenajearon este temazo del Wu-Tang de distintas maneras, porque ha aparecido en otras canciones e incluso películas.

Para que se den una idea de lo que hablamos, Eminem incluyó a “C.R.E.A.M.” en la banda sonora de su película de 2002, 8 Mile. Por si esto no fuera suficiente, también hacen referencia a este clásico de Wu-Tang Clan en “Sweetest Girl (Dollar Bill)” de Wyclef Jean, cuando Akon rapea en el coro: “I’mma tell you, like Wu told me, cash rules everything around me, singing dolla dolla bill y’all”. Así que es innegable la marca que dejó el colectivo en las siguientes generaciones.

Con esta rola, los integrantes del grupo neoyorquino terminaron por consolidarse como una de las voces que representan a la juventud de su ciudad. Además, gracias a esta canción, cinco de sus integrantes principales (GZA , RZA, Raekwon, Method Man y Ol’ Dirty Bastard ) tuvieron chance de grabar sus álbumes en solitario para así, ayudar a un montón de MC’s nuevos a dejar las calles como ellos lo hicieron y convertir esas difíciles vivencias en historias que pudieran contar a través de la música.