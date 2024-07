Lo que necesitas saber: El nuevo tráiler de 'Joker: Folie à Deux' nos dejó con imágenes impactantes y canciones que podrían tener un mayor significado.

Definitivamente, este 2024 se han estrenado un montón de películas que nos dejaron con el ojo cuadrado. Sin embargo, para cerrar el año, se vienen otros lanzamientos que de plano no nos queremos perder. Una de ellas es Joker: Folie à Deux, a la cual le apostamos todas nuestras fichas para los últimos meses.

Desde hace un buen rato les contamos que tras el éxito de la primera entrega, que incluso hizo que Joaquin Phoenix ganara el Oscar a Mejor Actor (además de recibir varias nominaciones a los Premios de la Academia), Warner Bros. estaba planeando una secuela que contó de nuevo con la dirección de Todd Phillips y la inclusión de Lady Gaga como Harley Quinn en el coprotagónico.

Lady Gaga y Joaquin Phoenix en ‘Joker: Folie à Deux’/Foto: Warner Bros.

Como era de esperarse, la noticia de la llegada de la segunda parte –titulada Joker: Folie à Deux– causó un montón de expectativa y cierta incertidumbre. Sobre todo porque se supo que esta película mezclaría drama y suspenso con una onda musical, que por supuesto, nos dejó con más preguntas que respuestas. Sin embargo, eso desapareció un poco en el momento en el que apareció un tráiler.

Repasemos algunas canciones que aparecieron en el tráiler de ‘Joker: Folie à Deux’

Fue a inicios de abril de 2024 cuando Warner Bros. estrenó el primer adelanto de Joker: Folie à Deux (por acá lo pueden checar), el cual nos dejó con la boca abierta porque después de mucha espera, por fin volvimos a ver a Joaquin Phoenix como Arthur Fleck tras los sucesos de la película de 2019, pues después de asesinar a Murray Franklin en vivo por televisión, fue encarcelado en el Hospital Estatal de Arkham.

Es en este lugar donde Arthur conoce a Harley Quinn, interpretada por Lady Gaga. Los dos se enamoran perdidamente y experimentan la locura musical a través de sus delirios compartidos , mientras que los seguidores de Fleck inician un movimiento para liberarlo de Arkham, lo que finalmente da lugar al imperio criminal del Príncipe Payaso del Crimen Ciudad Gótica.

Imagen del tráiler de ‘Joker: Folie a Deux’. Foto: Warner Bros.

Sin embargo, con la llegada del nuevo tráiler de Joker: Folie à Deux, además de ver nuevas imágenes de la película, podemos escuchar algunas rolas que no están puestas nomás porque sí. Es por eso que acá les contaremos de tres canciones que aparecen en el más reciente adelanto de esta cinta y su posible significado para la historia.

Harold Arlen y Ted Koehler – “Get Happy”

Arrancamos con las canciones que salieron en el tráiler de Joker: Folie à Deux con “Get Happy”. Originalmente, esta rola la compusieron los estadounidenses Harold Arlen y Ted Koehler en 1930, y a pesar de que varios artistas la han interpretado a lo largo de los años, la grandiosa Judy Garland la popularizó en su última película con MGM, Summer Stock.

La canción se puede escuchar justo al final del adelanto de la película, cuando Harley Quinn le canta a Arthur Fleck la frase “shout ‘hallelujah’, c’mon get happy” o (“grita ‘aleluya’, vamos a ser felices”), a lo que nuestro protagonista le responde siguiendo la letra con una parte que dice “get ready for the judgement day” (“prepárate para el día del juicio en español”).

Esto podría significar que Harley le está recordando a Arthur que debería sentirse tranquilo, porque después de todo lo que han pasado, por fin van a ser felices. Aunque eso sí, el mero mero de Joker: Folie à Deux también está consciente de que la cosa no será sencilla, pues está a punto de enfrentarse a lo peor.



Larry Shay, Mark Fisher y Joe Goodwin – “When You’re Smiling“

Definitivamente, una de las canciones que protagonizan el nuevo tráiler de Joker: Folie à Deux es “When Your’e Smiling”, una rola compuesta por Larry Shay, Mark Fisher y Joe Goodwin en 1928. Al igual que con el caso anterior, el legendario Louis Armstrong se encargó de popularizar este temazo y hacerlo prácticamente suyo.

Dicha canción se puede escuchar al principio del adelanto y en algunas escenas puntuales, donde sobresalen frases como “When you smilin’, the whole world smiles with you. Yes when you laughin’, when you laughin’, Yes the sun come shinin’ through”, lo cual podríamos traducir como (“Cuando sonríes, el mundo entero sonríe contigo. Sí, cuando te ríes, cuando te ríes; sí, el Sol brilla”).

“When Your’e Smiling” suena al inicio del nuevo tráiler de Joker: Folie à Deux, justo donde transportan a Arthur Fleck hacia su juicio por el asesinato de Murray Franklin que se intercala con imágenes en las que Harley Quinn le cuenta al protagonista de la primera vez que lo vio en televisión. Con esta rola nos muestran que Arthur representa a los incomprendidos, para quienes con su risa, es un estandarte de luz y esperanza.

Stevie Wonder – “For Once in My Life”

Por último pero no menos importante, debemos mencionar una canción que quizá no sonó tanto en el nuevo tráiler de Joker: Folie à Deux pero que nos regaló un momento en el que vemos por primera vez a Arthur Fleck abriéndose por completo y dejando claro que una de las cosas que siempre busco fue el amor.

Se trata de “For Once in My Life”, rola escrita por el mismísimo Stevie Wonder y publicada en 1965. En el vistazo de la secuela, Arthur canta una parte de la letra mientras ve a Pepe Le Pew en la televisión. Específicamente el protagonista cita la sección que dice “For once in my life, I have someone who needs me”, o sea, “Por una vez en mi vida tengo a alguien que me necesita”, refiriéndose a Harley Quinn y lo que está sintiendo por ella.

