Nunca es mal momento para entrarle a algunos documentales sobre Kurt Cobain. El máximo ídolo del grunge, quien falleció un 5 de abril de 1994, siempre será recordado a través de la música de Nirvana… Y es en muchos sentidos la figura más representativa del rock y la música de los 90.

Por acá, nos echamos un clavado en el internet y les decimos dónde pueden ver los siguientes tres documentales sobre Cobain. Ahí nos cuentan cuál es su favorito y toda la onda.

Te decimos dónde ver estos 3 documentales sobre ‘Kurt Cobain. Foto: Getty.

Si también te late, aquí te contamos un poco sobre la relación estrecha que había realmente entre Nirvana y los Red Hot Chili Peppers. Ahora sí, acá abajo los 3 documentales sobre Kurt Cobain.

3 documentales sobre Kurt Cobain y dónde verlos

Kurt Cobain: About a Son

El periodista Michael Azerrad publicó en 1993 el libro Come As You Are: The History of Nirvana, considerada una de las entrevistas más sustanciosas jamás hechas sobre la banda, y especialmente, sobre Kurt Cobain. Dicho esto, el libro funciona más como una biografía sobre el grupo y un ensayo sobre las vivencias de su líder desde su niñez hasta la fama.

Por ello, el giro que el documental About a Son le da a esas entrevistas es especial. El director AJ Schnack, de la mano de Azerrad, lanzaron esta película en el 2006 como un estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Y se ha convertido en una pieza emotiva que nos ofrece un vistazo significativo más cercano a la vida del propio Kurt.

La cinta es especial pues aunque solo escuchamos la voz de Kurt hablando sobre su infancia, Nirvana y su vida personal, todo se complementa con metrajes de los lugares que él solía frecuentar en Seattle y Aberdeen.

Además, la banda sonora es genial con rolas de Queen, Cheap Trick, Melvins, Bad Brains, Butthole Surfers, Mudhoney, R.E.M., Ben Gibbard y más. Uno de los documentales sobre Kurt Cobain que debes ver alguna vez. Lo pueden ver subtitulado y gratis en el sitio de Dailymotion por aquí.

Póster de ‘About a Son’. Foto: Sidetrack Films (vía Amazon Prime Video).

7 Ages of Rock – Capítulo 6: Rock Alternativo, ‘Left to the Dial’

Seguro que muchos vieron 7 Ages of Rock ya hace varios años a través de VH1. Y es que es un documental genial que sirve como una introducción a grandes rasgos sobre las diferentes épocas del rock, haciendo una semblanza bastante rica de algunas de las bandas más importantes de la historia (aunque es cierto que se siente como que faltan muchas más).

Titulado como la rola de The Replacements, “Left to the Dial”, el capítulo 6 se enfoca en el rock alternativo estadounidense, al tiempo que utiliza la figura de Kurt Cobain como principal hilo conductor de su narrativa; el líder de Nirvana como el emergente y más reconocido rostro de la generación X en la cultura pop.

Lo que hace especial a este episodio, es cómo se desarrolla la historia del rock alternativo. Primero, resaltando la influencia del hardcore-punk de Black Flag en la escena y cómo junto a R.E.M., Sonic Youth, Pixies, Hüsker Dü y otras bandas, cimentaron las bases de la movida alternativa estadounidense hacia los 90.

Finalmente, todo desemboca en cómo esos grupos influyeron directamente en Nirvana y Kurt Cobain. Muchas figuras de la música ofrecen testimonios imperdibles, haciendo de este uno de los mejores documentales sobre Kurt Cobain y el rock en general. Encuentran el episodio subtitulado y los otros capítulos en el sitio de Área Documental por acá.

Kurt Cobain. Foto: Getty.

Montage of Heck, ¿uno de los mejores documentales sobre Kurt Cobain?

En el momento de su lanzamiento, Montage of Heck de Brett Morgen fue tan aclamado como polémico, esto último por una buena parte de allegados a Kurt Cobain que calificaron varios aspectos de la cinta como poco precisos.

Sin embargo, el trabajo de Brett Morgen, considerado uno de los documentalistas musicales más reconocidos de los últimos años, es bastante interesante. Las entrevistas, los videos sobre los años de infancia y la familia de Cobain, los complementos animados audiovisuales… Todo se une para conformar un relato muy llamativo del vocalista de Nirvana.

Para muchos, este será uno de los mejores documentales sobre Kurt Cobain, para otros no tanto. Pero de que vale la pena verlo, lo vale. El documental está disponible para renta en YouTube y en plataformas de streaming como Claro Video, Apple TV+, Amazon Prime Video.