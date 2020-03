Sin duda la música es uno de los mejores distractores que puedan existir, pues a través de las melodías nos podemos perder un momento de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y sobre todo en este preciso momento en el que el mundo se encuentra en contingencia por el coronavirus, es momento de ponernos al corriente con esos discos que han salido en lo que va de 2020 o mejor aún, escuchar los conciertos que nuestros músicos favoritos están lanzando a través de redes sociales.

Quizá el primer caso que se volvió viral fue el de Chris Martin de Coldplay, quien en la cuenta de Instagram de la famosa banda decidió regalarle a todo el mundo una interpretación muy íntima de sus clásicos, ya saben, “Yellow”, “Green Eyes”, “A Sky Full of Star”, las cuales iba cantando conforme los fanáticos las iban pidiendo durante el livestream, un tipazo en toda la extensión de la palabra.

Desde entonces un montón de artistas se están animando a tocar –la gran mayoría casi todos los días– para mantener la comunicación con sus fans y de paso regalarnos momentos de sana distracción a través de la música. Es por eso que a continuación les contaremos de 5 artistas que estarán subiendo conciertos durante todos estos días para que los puedas ver desde la comodidad de tu hogar, junto a dos joyitas extra.

Ben Gibbard

El líder y vocalista de Death Cab For Cutie fue de los primeros músicos en decir que tocarían todos los días para sus fans, y no solo eso sino que en cada presentación virtual dona a algunas organizaciones que lo necesitan en este momento y pide a todos los que lo ven que ayuden con lo mismo. En cada uno de sus shows vía streaming nos ha regalado momentos de los que podríamos hacer varias notas, pues ha covereado a un montón de artistas como Radiohead, Simon and Garfunkel o The Shins, vamos, ya hasta le compuso una canción al coronavirus, jiar jiar jiar.

Si no te quieres perder los conciertos diarios de Ben Gibbard, te recomendamos que te suscribas al canal de YouTube de Death Cab For Cutie y recuerda que los shows se transmiten en vivo a las 5 de la tarde (hora del centro de México).

Metallica

Para los amantes del metal o en específico del thrash, Metallica tiene una sorpresota para todos ustedes pues anunció una iniciativa llamada #MetallicaMondays, a través de la cual buscarán recaudar fondos para diferentes instituciones. ¿Y cómo le harán? Bueno, pues el lunes de cada semana pondrán a disposición de sus fans y en su canal de YouTube una serie de conciertos de su última gira para promocionar el más reciente álbum de la banda, Hardwired… to Self-Destruct.

El primer concierto que puedes ver fue el que dieron el pasado 8 de junio en el Slane Castle de Meath, Irlanda. Si quieren estar al tiro para cuando salga un nuevo episodio de #MetallicaMondays pueden activar las notificaciones en las distintas redes sociales de la banda. Pero mejor no les contamos más, aflójense la corbata y échense de principio a fin el show de Metallica a continuación:

Diplo

Si lo tuyo es mover el esqueleto, por supuesto que tenemos algo para ti. El querido productor y DJ estadounidense, Diplo, también está haciendo hasta lo imposible para que sus fans y no tanto tengan con qué distraerse en medio del aislamiento social en todo el mundo a través del baile. El músico anunció hace más de una semana que tocaría casi diario desde al comodidad de su hogar, mezclando algunos de los hitazos que ha compuesto junto a Major Lazer con algunas otras rolas conocidas por todos. En el último show que subió a YouTube compartió escenario con el DJ Dillon Francis, poniendo beats que a cualquiera le darían ganas de sacar sus mejores pasos.

Lo que hace diferente a Diplo de algunos artistas de música electrónica que están tocando vía streaming es que sus conciertos tendrán temáticas diferentes y se transmitirán diario a través de su canal. Así que si lo que quieres es armar un pachangón en la sala de tu casa, debes aventar los sets del líder de Major Lazer.

Sofi Tukker

Ahora que si lo que tu cuerpo te pide es que no pare la fiesta, Sofi Tukker te da justo lo que necesitas. Después de armar un bailazo de aquellos en el Corona Capital 2019 e incluso sacar videos exclusivos de su presentación en el festival, el duo estadounidense decidió comprometerse con todos sus fans en estos momentos tan complicados y entregar conciertos diarios para sacarle provecho y así ponerle buena cara a estos momentos. Y cuando decimos que se han comprometido es en serio, pues son de los pocos artistas que cumplen en tiempo y forma con sus presentaciones.

Todos los días y a través de su cuenta de Instagram o en Facebook Live, Sofi Tukker transmite una fiestota llena de beats al 12 del día del centro de México (para hacer home office con toda la actitud o para hacer una buena sesión de yoga) que sin duda te harán bailar como si no hubiera un mañana. Ya lo saben, no hay pretexto para echar el bailongo y divertirnos en la comodidad de nuestro hogar.

Christine and The Queens

Por último pero no menos importante tenemos a la señorita Héloïse Letissier –mejor conocida por todo el mundo como Christine and The Queens-. La artista francesa es una de las mujeres que más se han mantenido activas durante la contingencia por el COVID-19 en su país, pues además de aparecer en un capitulo especial en la extraña serie que Charli XCX le llevó a todos sus fans para distraerlos en estos momentos, Christine toca diario aunque a su manera, pues de repente está sorprendiendo con livestreams improvisados.

Además de presentar rolas de su más reciente EP, La Vita Nuova, y de repente componer una que otra canción en el momento, Christine se está aventando covers sumamente interesantes como “Who Is It” de Michael Jackson y hasta del hitazo radial de The Weeknd, “Blinding Lights”. Si quieres ver alguno de los shows de la cantante francesa, de plano necesitarás activar las notificaciones en su cuenta de Instagram para que seas de los primeros en enterarte.

Y estos son algunos conciertos que ya pasaron, pero te puedes echar completitos

Radiohead

Después del sustote que le metió al mundo el buen Ed O’Brien al declarar que creía que tenía coronavirus, Radiohead –a través de su página web que hace algunos meses convirtieron en biblioteca digital, decidió poner a disposición de todos sus fans un concierto de su última gira, en la cual presentaban su más reciente álbum de estudio, A Moon Shaped Pool. Se trata del show que dieron en el festival Best Kept Secret de 2017, donde tocaron un setlist de aquellos, pues prácticamente repasaron toda su discografía de principio a fin.

Si quieren checar el concierto de Thom Yorke, Ed O’ Brien, los hermanos Jonny y Colin Greenwood junto a Phil Senway puedes hacerlo dando click POR ACÁ.

James Blake

Sin duda uno de los conciertos más emotivos que hemos escuchado en estos días de cuarententa fue el que dio el buen James Blake, pues el músico inglés se aventó un set en su cuenta de Instagram que nos dejó con la piel chinita, donde lo único que necesitó fue un piano y su voz para mover las fibras de nuestros corazoncitos. Además de cantar rolas como “The Colour in Anything”, “Love Me in Whatever Way” y ” Retrograde”, James tocó algunos covers bastante interesantes como “Godspeed” de Frank Ocean, “when the party’s over” de Billie Eilish o su versión llena de sentimiento de “No Surprises” de Radiohead.

Alguna alma caritativa decidió reunir todo el show de James Blake –el más grande en su carrera y que hizo descalzo– en YouTube y puedes escucharlo a continuación: