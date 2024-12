Lo que necesitas saber: Se acerca la visita de Bring Me The Horizon a la explanada del Estadio Azteca este sábado, por lo que nos pusimos a escucharlos y recordamos esos inicios del metalcore en los dosmiles, con una ola de excelentes bandas exponentes del género.

Fue en 2022 que Bring Me The Horizon regresó a nuestro país tras un par de años de ausencia para aventarse una presentación muy rifada junto a Black Veil Brides, Motionless In White y Ice Nine Kills en el Palacio de los Deportes.

Recordemos algunas bandas que nos metieron al metalcore a inicios de este siglo y que aún tenemos en nuestras playlists actualmente.

Bring Me The Horizon

La banda británica de metalcore ha experimentado una evolución musical significativa a lo largo de su carrera. Los originarios de Sheffield inicialmente se destacaron por su sonido pesado y letras oscuras, influenciados por bandas como Killswitch Engage y Parkway Drive.

Sus excelentes Count Your Blessings y Suicide Season, consolidaron su lugar en la escena metalcore, aunque su siguiente álbum experimentó con electrónica y pop. Bring Me The Horizon ha demostrado ser una de las bandas más innovadoras del género y hoy vienen de gira con POST HUMAN: NeX GEn, con la salida de Jordan Fish en teclados y voces de apoyo.

Avenged Sevenfold

Aunque se formaron a finales de los 90, los vimos brillar a inicios y mediados de los dosmiles, con un sonido melódico y agresivo a la vez. Con un sonido particularmente pesado, con influencia del thrash metal, nos cautivaron con City of Evil y su disco homónimo. Han explorado el hard rock, heavy metal y hasta el rock progresivo.

Aunque pasaron por la trágica pérdida de su baterista, The Rev, en 2009, Avenged Sevenfold ha continuado su carrera, y los tenemos en un lugar muy especial con rolotas como “Bat Country” y “Afterlife”.

As I Lay Dying

Fundados en el 200 en San Diego, As I Lay Dying nos presentó un sonido intenso y melódico. La atención en sus letras, profundas y explorando temas como la fe, la pérdida y las luchas personales, resonaron con muchos fans. Shadows Are Security y An Ocean Between Us les consolidaron su posición en la industria.

Sin embargo, en 2013, la banda enfrentó una crisis cuando su vocalista, Tim Lambesis, fue arrestado y la banda llegó a una pausa indefinida. Tras la liberación de Lambesis en 2017, la banda se reunió y lanzó Shaped by Fire en 2019.

Bullet for My Valentine

Los galeses de Bullet for My Valentine tienen riffs poderosísimos y la voz particular de Matt Tuck. Recordamos The Poison y Scream Aim Fire, de 2005 y 2008, lograron un gran éxito comercial y una base de fans leal en todo el mundo. Su música combina elementos del metalcore tradicional con influencias del heavy metal clásico y el hardcore punk, creando un sonido único y cautivador.

Es una banda que se mantiene fiel a su esencia y su compromiso con la creación de música intensa y emocional. La banda ha sido reconocida por sus enérgicas presentaciones en vivo y su capacidad para conectar con el público.

Asking Alexandria

También británicos, como Bring Me The Horizon, Asking Alexandria exploró la depresión y la ansiedad, en sus discos como Stand Up and Scream y Reckless & Relentless. Este metalcore tomó elementos de metal sinfónico y electrónica, creando una atmósfera intensa e inmensa.

La banda ha experimentado varios cambios de formación a lo largo de los años, lo que ha llevado a algunos cambios en su sonido. Apenas lanzaron su octavo disco de estudio titulado Where Do We Go from Here? (2023).

Todavía hay entradas para Bring Me The Horizon, que tocarán junto a Spirit Box, Polaris, The Plot in you y Thrown, y las pueden conseguir por acá.

