Antes de que TikTok se convirtiera en la red sociales que impulsa carreras musicales, ese puesto lo tenía MySpace hace muchos años. Y en ese sentido, hubo cualquier cantidad de proyectos musicales que aprovecharon el naciente auge del internet para encontrar su camino en la industria. Uno de los casos más reconocidos: el de los Arctic Monkeys.

Podríamos decir que Alex Turner y compañía encabezaron a esa generación de artistas (o al menos fueron de los principales) que estaban redefiniendo el indie rock para el futuro. Sin embargo, no muchos lograron replicar el éxito de los oriundos de Sheffield… O ni siquiera sobrevivieron a lo demandante que suele ser la escena musical en muchas ocasiones.

Por aquí, nos echaremos un clavado nostálgico para recordar a esas bandas de la generación de los Arctic Monkeys que tenían todo para brillar, pero que por alguna razón se quedaron en el camino.

5 bandas de la generación de los Arctic Monkeys que se quedaron en el camino

The Maccabees

Muy contemporáneos de Arctic Monkeys (lanzaron su disco debut solo un año después que la banda de Sheffield), el nombre de The Maccabees genera una idea de ellos como alguna especie de banda de culto. Y aunque no tuvieron los alcances de los liderados por Alex Turner, la verdad es que sí consiguieron un reconocimiento destacado.

A lo largo de su carrera, The Maccabees lanzó cuatro discos de larga duración y fueron una banda muy seguida, especialmente por los álbumes Colour It In y Given to the Wild. Desafortunadamente, el anuncio de su separación llegó en 2016 tras 14 años juntos. Pero a diferencia de muchas bandas geniales, ellos no se pelearon ni nada por el estilo; se separaron en buenos términos.

Tras la ruptura, algunos de ellos han continuado sus carreras en solitario. El vocalista Orlando Weeks lanzó su disco A Quickening en 2020, mientras que en el reciente 2023 Hugo y Felix White presentaron un sencillo de su nueva banda 86TVs.

Klaxons

¿Quién que haya crecido con el indie-rock de los 2000 no recuerda a Klaxons? Fueron una bandota que deleitó al mundo con su disco debut, Myths of the Near Future del 2007, que les valió un merecidísimo Mercury Prize superando a otros actos más pop como Amy Winehouse.

Ahora bien, a diferencia de The Maccabees, los Klaxons sí dieron por terminada su carrera como banda de una manera quizá no tan amigable. Como dijo James Righton en una entrevista con Independent, los últimos dos discos del grupo y la dinámica entre los integrantes lo hicieron odiar la música.

Righton es el que más lo ha intentado después de la separación. Entre 2020 y 2022, lanzó un par de discos titulados The Performer y Jim, I’m Still Here que quizá no han hecho muchísimo ruido a nivel mundial, pero que la verdad están buenos como para darles una escuchada.

Wild Beasts

Wild Beasts no solo era una banda de la generación de los Arctic Monkeys…. ¡También estaba firmados por la misma discográfica (Domino)! Entonces, tenían un techo bastante alto para crecer y conseguir un reconocimiento aún mayor, sobre todo con ese sensacional disco llamado Two Dancers del 2009.

Con el paso del tiempo, los siguientes discos vieron una evolución en la banda al ir incorporando más elementos electrónicos cercanos al synth-pop, entre otras cosas. Fueron buenos, pero no despegaron como se esperaba.

La banda no terminó mal e incluso dieron algunos shows de despedida… Desde entonces, Hayden Thorpe y Tom Fleming son quienes han seguido más activos en la música. Y eso, mientras los fans esperan pacientes alguna reunión. ¿Se dará?

The Departure

Lo que pudo ser The Departure… De nuestra lista, podríamos asegurar que es el caso que más duele porque fue una banda que prácticamente desapareció de la noche a la mañana.

Solo lanzaron un disco, el bastante bueno Dirty Words del 2005 (que llegó un año antes del debut de Arctic Monkeys) que incluso les permitió tener la canción “Be The Enemy” en el FIFA 06… Y bueno, no hubo más.

La banda tenía planeado lanzar su segundo disco entre el 2007 y el 2008, pero no se pudo. Miembros iban y venían, su discográfica (Parlophone) no siguió con ellos y en ese mismo 2008 en el que pudieron lanzar su segundo disco, prefirieron separarse. Ouch.

The Long Blondes

Otro caso muy peculiar es el de The Long Blondes, que al igual que Arctic Monkeys son de Sheffield. Pero por supuesto, no estuvieron ni cerquita de replicar lo logrado por Alex Turner y compañía.

Aquella banda lanzó dos discos en la primera década de los 2000, Someone to Drive You Home (del 2006) y Couples (2008). Después de eso, vino la separación que duró más de 10 años. Todavía a finales del 2021, Dorian Cox y Kate Jackson decidieron revivir el proyecto como dúo, asegurando que grabarían un nuevo disco y hasta algún show dieron por ahí.

Pero la reunión no avanzó en el 2022. ¿La razón? Cox fue acusado por violencia sexual y manipulación por una expareja. Por ello, Kate Jackson decidió alejarse del proyecto hasta nuevo aviso. Vaya asunto.

