El internet se volvió en nuestra herramienta más importante para consumir, encontrar y recomendar música. Y justo antes de que aparecieran toda esa infinidad de servicios de streaming que conocemos, MySpace fue una de las pioneras que impulsó ese cambio en el que las redes y la web se convirtieron en el canal de distribución principal de la industria musical.

Sí, es verdad que dicha plataforma está prácticamente desaparecida del mapa pues fue una de las que perdió la carrera por dominar el mercado de las redes sociales. Pero no cabe duda de que en su mejor momento, se mantuvo innovadora… Sobre todo por esa cualidad de impulsar carreras musicales de artistas emergentes, muchos de los cuáles hoy en día son superestrellas.

Incluso por ahí de septiembre del 2008, la red social lanzó su propia plataforma musical llamada MySpace Music, la cual se echó a andar de la mano de las principales sellos discográficos de la industria: Universal, Sony, Warner. Eventualmente, este proyecto no rindió los frutos esperados y es válido decir que predijo lo que pasaría con su compañía matriz… Y ya no digamos nada de los millones de archivos musical perdidos que confirmaron en 2019.

Un pantallazo del perfil de Arctic Monkeys en MySpace de hace ya varios años. Foto: Especial.

Pero bueno, aún con esas malas experiencias a cuestas, no podemos negar la importancia de MySpace para muchos artistas. Así que para ponerle un poco de nostalgia al asunto, aquí recordamos a algunos artistas y bandas que alcanzaron notoriedad en la música gracias a esta red social.

Arctic Monkeys

Para muchos, los Arctic Monkeys son la banda que por excelencia define esta escena de las ‘MySpace bands’. ¿Por qué? Simplemente porque ellos fueron quienes le demostraron al mundo que era posible llegar a la gente y hacerse un espacio en la industria sin la necesidad de firmar con una discográfica multinacional.

Sus primeras demos se subieron a MySpace a la par que la banda comenzaba a dar más y más presentaciones en su natal Sheffield; su popularidad se propagó por todo el Reino Unido. Esas grabaciones eventualmente derivaron en lo que fue su primer disco: el ya clásico Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not impulsado por el sencillo “I Bet You Look Good In The Dancefloor”.

El gran recibimiento que Alex Turner y compañía comenzaban a generar en internet, les consiguió un contrato con la conocida discográfica independiente, Domino Records, la cual ya había probado un éxito bastante llamativo a inicios de los 2000 con Franz Ferdinand… Y todo el éxito que los Arctic cosechaban, venía de su iniciativa de distribuir su música a través de dicha red social.

“Había cierto grado de veneno hacia MySpace como el segundo asesino de la industria discográfica después de Napster”, dijo el periodista Eamonn Forde en un interesante artículo de The Guardian sobre cómo los Arctic Monkeys redefinieron la industria musical. Muy buena reflexión.

Lily Allen

Otra artista contemporánea de mediados de los 2000 que es muy recordada en la movida musical de MySpace, es Lily Allen. Y su caso es bastante particular pues aunque es hija de un conocido actor y una importante productora de cine, se le dificultó más de la cuenta conseguir un contrato discográfico, el cual se le dio con la compañía Regal Recordings, quienes le dieron dinero para grabar su disco. Sin embargo, no le ayudaron con la difusión necesaria a la artista pues enfocaron esos esfuerzos en otros proyectos musicales de más renombre.

Así que Lily, hacia finales del 2005, decidió compartir en su cuenta de MySpace algunos demos de ella cantando. Su trabajo se hizo tan conocido que le consiguió una legión extensa de seguidores que la respaldaron (algo así como lo que pasa con muchos artistas emergentes en TikTok actualmente), impulsándola hacia el ojo público inevitablemente.

Y así, en 2006, lanzó el disco Alright, Still que fue un verdadero hitazo precedido por la popularidad que ya había agarrado desde la red social mencionada. El álbum, que contó con el trabajo de grandes productores como Greg Kurstin (Foo Fighters) y Mark Ronson (Amy Winehouse, Bruno Mars) nos dejó temazos como “Smile”, “LDN”, “Friend Of Mine”, entre otros.

Para 2009, Lily Allen todavía era vista como una especie de ‘reina musical de las redes sociales’ e incluso lanzó su segundo disco, It’s Not Me, It’s You, totalmente gratis para reproducir en MySpace Music.

Panic! At The Disco

Este es un caso igualmente particular pues Panic! At The Disco (que hoy es un proyecto musical solista de Brendon Urie) no fue una banda que la industria descubrió gracias a internet. A la vieja usanza, ellos decidieron contactar directamente a alguien que ya estaba en la escena: Pete Wentz de Fall Out Boy.

Las demos de la banda impresionaron a Wentz y él decidió firmarlos con uno de sus sellos discográficos entre 2004 y 2005. Esas mismas demos ya estaban en la red social mencionada, alimentando la expectativa sobre lo que vendría en su primer disco, A Fever You Can’t Sweat Out.

Cuando lanzaron el álbum, su legión de seguidores de MySpace y los que los escucharon gracia a la promoción bien marcada de Wentz, convirtieron el lanzamiento en un éxito. Como menciona Digital Spy, Panic! At The Disco incluso encontró a alguno de sus miembros gracias a esa red social cuando todavía los seguidores de la banda no alcanzaban ni los 3 mil de cifra.

Austin TV

También en la escena musical alternativa de México, se aprovechó cuanto se pudo del potencial de MySpace. Y es que si somos sinceros, la bandas underground en la década del 2000 se las veían medio complicadas para conseguir difusión en los medios más tradicionales (lo que honestamente no ha cambiado mucho). Ahí, en esa red social, Austin TV encontró una manera de hacerse notar.

Poco más podemos agregar a la historia de la banda, pues sabemos que son uno de los proyectos musicales alternativos más queridos de nuestro país. De hecho, por ahí del 2007 MySpace lanzó su división en México con muchas alianzas de por medio.

La plataforma de redes sociales incluso patrocinó el Vive Latino de ese año y hasta armaron una especie de convenio con EMI Music México. El resultado: se lanzó un disco recopilatorio que tenía canciones de artistas como Zoé, Chetes, Porter, Jessy Bulbo, División Minúscula y sí, también Austin TV.

Así era el disco de MySpace México que armó EMI Music. Foto: Especial.

My Chemical Romance

Se preguntarán “¿en serio My Chemical Romance es una banda que ganó notoriedad en MySpace?”…. Y no los culpamos si no lo recuerdan de esa manera, porque honestamente el gran éxito de la banda en el ámbito mainstream se dio cuando lanzaron The Black Parade, que en términos generales es su obra maestra. Con ese disco, les dieron una difusión sin precedentes en canales como MTV, llevándolos a la cumbre del estrellato.

Sin embargo, mucho antes de que Gerard Way y compañía le trajeran al mundo ese maravilloso disco, ellos se ganaron una reputación como la banda que le mostró el camino a otras de la escena ‘emo’ para que se animarán a autopromocionarse en redes.

La estrategia fue sencilla. La banda lanzó su disco debut I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love en 2002 a través de Eyeball Records, al año siguiente MySpace se fundó y para irse asomando fuera de la cultura musical underground de Nueva Jersey, MCR puso su disco para descarga gratuita en dicha plataforma y en otro conocido servicio de la época como lo fue PureVolume. Lo siguiente que supieron es que consiguieron una camada de fans que, según un informe de Wired del 2005, había alcanzado los 100 mil seguidores solo por en esa red social; una cifra bastante alta para esos tiempos.

La revista Spin hace una reflexión muy acertada en un genial artículo del 2007. “El fenómeno My Chemical Romance cierra dos de las convulsiones culturales más importantes, aunque muy extensas, del nuevo milenio: la tragedia del 11 de septiembre y el lanzamiento de MySpace“.

Adele

Hoy en día, hablar de Adele es referirse a una de las artistas más emblemáticas de la música; una de las grandes cantantes de nuestra época. Vaya, una eminencia pues de la industria musical. El 2011 fue el año en el que despegó en grande (para no parar su ascenso en los tiempos posteriores) gracias a su segundo disco, 21, que la puso en el mapa mundial con “Rolling In The Deep”.

Pero es posible que sin MySpace, quizá no estaríamos hablando de ella ahora misma. En las vísperas de su graduación de la BRIT School de artes escénicas y teniendo apenas 18-19 años, comenzó a hacer sus pininos tratando de grabar un demo de tres canciones para un proyecto escolar.

Un amigo suyo le vio potencial a ese demo y lo publicó en MySpace. Así fue como Nick Hugget, un ejecutivo del sello XL Recordings la descubrió. Adele se graduó en 2006 y en 2007, se dedicó de lleno a grabar su primer álbum con diversos productores.

Ya en los inicios del 2008, vio la luz su primer disco de larga duración titulado 19, en referencia a la edad que tenía en ese momento. Y bueno , el resto es historia.