The Blaze, el proyecto de los franceses Guillaume y Jonathan Alric va más allá de su música e incorpora videos para sus rolas, como una idea integral que no puede separar lo visual de lo auditivo. Lo han hecho muy bien a través de los años y hasta se han llevado premios por los videos, lo que da muestra del talento que tienen en este medio.

Con el uso de recursos como la cámara lenta, tomas aéreas, acercamientos y un manejo de las luces excepcional, The Blaze nos ha cautivado contando historias que no necesitan más diálogos, pues se sirven de las letras de sus canciones para ubicarnos en contextos que se sienten muy reales.

The Blaze tocando en vivo/ Foto vía Facebook: The Blaze

Ahora que se acerca su presentación en AXE Ceremonia 2023, nos dimos a la tarea de hacer un top con 5 de sus mejores videos. No fue sencillo por el nivel de producción que The Blaze tiene con las joyas que elaboran, pero repasando sus materiales colocamos así la lista de los videoclips más sobresalientes de los músicos franceses.

Repasemos la historia audiovisual de The Blaze en 5 de sus mejores videos

“Queens” es uno de los videos más rifados de The Blaze

En tono muy serio y trágico, nos presentan a una multitud lamentando la pérdida de una mujer joven, y relatan los sentimientos que desencadena su muerte, sobre todo en quien parece ser su hermana o quizás una relación romántica, con la ambigüedad magistral que tiene dominada The Blaze. Aquí lo que importa es el amor como vínculo fortísimo e inexplicable.

La familia y la comunidad son la base de las historias que relata The Blaze, y vemos la relación que las dos protagonistas tenían, con altibajos entre felicidad y tristeza, discusiones fuertes o celebraciones en familia. “So long, you were my evertyhing” es lo que más repite esta rola, y combinado con las desgarradoras imágenes de llanto y cómo contienen a quien perdió a un ser amado, logran llegarnos al corazón.

En “Virile”, The Blaze nos muestra una relación intensa y amorosa

El debut de The Blaze es sencillo y poderoso a la vez, con el relato de una noche entre dos amigos que deciden poner música, cantar, bailar y fumar al ritmo de una rola enorme que se construye de una manera increíble con capas de sintetizadores que le darían identidad a través de los años al dúo.

Jugando con la deconstrucción del estereotipo masculino, The Blaze muestra a dos hombres jugando entre ellos, simulando peleas, y mostrándose amor también, con las complejidades que contiene la imagen masculina moderna. De nuevo juegan con la ambigüedad con un mensaje de que sea cual sea la relación, es lo que menos importa cuando hay amor de por medio.

Al ritmo de la canción, los dos se refugian en un edificio enorme de departamentos, tan solo con la compañía del otro y su música, en lo que parece una noche ideal y ordinaria a la vez. Sin duda, es uno de los mejores videos de The Blaze.

The Blaze sacó su lado sensible con el video de “HEAVEN”

Vaya sensibilidad que tiene The Blaze para empatar la música con los visuales de sus videos. El primer minuto de “HEAVEN” es llegador a más no poder, con la imagen de un bebé durmiendo tranquilamente junto a un perro, seguido de una pareja que se besa en medio de un hermoso campo dorado.

El baile no puede faltar en los videos de The Blaze, y es en el atardecer todo un ritual liberador de un grupo de amigos que se divierte en un espacio alejado de la ciudad. Disfrutar la libertad es el mantra de la canción, y los visuales muestran la emoción que causa sentir el aire, el sol, el pasto y bailar junto a todos estos elementos.

Una vez más, la cámara lenta hace aún más sensoriales las secuencias, con el baile a baja velocidad en una rola ambiental de The Blaze que simplemente nos encanta.

“Dreamer” es uno de los mejores trabajos audiovisuales de The Blaze

Para una de las rolas más espectaculares del The Blaze, el dúo preparó un video que va a la perfección con la construcción de los elementos auditivos. Las tomas aéreas del mar y la playa son un deleite, el uso de tomas en reversa y la cámara lenta tiene de nuevo un efecto hipnotizante.

Los cambios en la canción de The Blaze van de la mano con las imágenes que se muestran, y a la mitad del video, el protagonista toma el micrófono para cantar con intensidad, como si la letra de la canción hubiera sido escrita para su vida. La incorporación de sus amigos para el pre-coro es un homenaje a la música como un factor de unión.

El video de “Territory” de The Blaze se llevó varios premios importantes

Con una fuerza apabullante, The Blaze da un relato visual sobre las relaciones familiares, la felicidad y la pérdida. La coordinación entre lo que observamos y la rola es impecable, con un inicio en el amanecer que transcurre poco a poco a la noche en Argelia.

El baile liberador del protagonista de este video de The Blaze da cuenta de la música electrónica como medio catártico de las peleas interiores. Los paisajes son asombrosos, así como el manejo de las luces y las tomas, que nos hacen un testigo más de la historia que se narra, inmersos en la vida cotidiana de los personajes.

La especulación sobre su mensaje podría llevarnos a pensar que el protagonista dejará a su familia en Argelia, o que acaba de regresar a su origen. Este video de The Blaze llevó el Film Craft Grand Prix en el Festival de Creatividades Cannes Lions de 2017, así como Mejor Director en los Music Video Awards de Berlín y Mejor Video Dance Internacional en los Video Music Awards del Reino Unido.

El set de The Blaze en su regreso a México es una de las presentaciones más anticipadas del AXE Ceremonia 2023, y es que estarán presentando un disco, JUNGLE. Creemos que el trabajo audiovisual no se limita a los videos y el dúo trae preparado un show que incorporará luces y visuales al excelente lanzamiento que nos regalaron este año.