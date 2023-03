A menos de un mes de verlos en Ceremonia 2023, el disco Jungle de los franceses The Blaze llega como sucesor del excelente Dancehall (2018). Con la tarea de continuar con su breve pero increíble material, el dúo juega todavía con la ambigüedad de las letras, sobre beats sólidos y un entendimiento excepcional de la construcción de canciones electrónicas.

El grupo eligió la Ciudad de México como portada de Jungle, con una fotografía en vista aérea de Pablo López Luz que pueden checar por acá. Guillaume y Jonathan Alric continúan con la tradición de su proyecto y entregan visuales impresionantes acompañando a los sencillos de su nuevo álbum.

Portada del disco ‘Jungle’ de The Blaze. Foto: Animal 63/Columbia Records/RCA Records.

‘Jungle’ de The Blaze

Himnos bailables sobre ser humano

Desde la abridora “Lullaby”, notamos un sentimiento esperanzador por parte de dúo, en lo musical y en las letras. La canción menos acelerada del disco Jungle de The Blaze, es una gran introducción para las siguientes nueve rolas.

Luego viene “Dreamer”, una de las mejores rolas del disco, para la que crearon el siguiente clip con una fuerza conmovedora. La canción épica más clara de esta extraordinaria combinación de sensibilidad y música electrónica, con un puente intensísimo y una letra que busca conmover a quien la escuche. Ya nos vimos en el Ceremonia bailando este himno del house francés.

En el mismo sentido, con la sensibilidad como característica, para “Clash” los franceses exponen las dudas que nos han invadido a todos sobre la vida. “Is this the right time to battle?” se preguntan, con un una melodía vocal sumamente pegajosa, la canción concluye con afirmación en lugar de dudas, afirmando: “This is the right time”.

Pasando por esperanza, felicidad, notas de tristeza y reflexión, Jungle de The Blaze cubre gran parte de los aspectos que nos hacen sentir humanos en un disco más sensible que su antecesor.

The Blaze en vivo. Foto: vìa Facebook oficial de la banda.

‘Jungle de The Blaze es una producción elegante y controlada

Desde su álbum debut, el dúo francés mostró tener un excelente gusto para decidir cuándo treparle a la intensidad y cuándo dejar las canciones con silencios o simplemente con partes más tranquilas. Para Jungle, The Blaze se mantienen e incluso mejoran este manejo.

En rolas como “Madly” podemos notar que suben y bajan de intensidad como mejor le funciona a la rola, y es que entre más calma se muestre en la rola, más disfrutamos el clímax. Con este tipo de canciones, presagiamos que este disco sonará todo el verano entrante en clubes y hasta se antoja como para escucharlo en algún evento en playa.

En lugar de crear un beat interminable y con una intensidad perpetua, también le dan su lugar a los vocales, como sucede en rolas como “Haze” o “Eyes”, lo que permite escuchar atentamente las letras para después bailar con el drop.

La producción de dos nerds musicales es exquisita, ya que los primos Alric presentan sonidos complicados de lograr, y un equilibrio en la presencia de todos los elementos, sin que en momento alguno uno de los elementos protagonice la rola sobre los demás.

La construcción en Jungle de The Blaze es tan buena que guardan una de las mejores muestras de esto para el final con “Dust”, y el disco termina sin duda en un momento climático que ya deseamos bailar en vivo.

No podemos esperar para ver al dúo en el festival Ceremonia de la CDMX, ya que son un acto excelente en vivoy sus nuevos temas son una absoluta locura. Seguramente ellos mismos están esperando presentar nuevo material ante la ciudad que es la portada de su disco. Pueden encontrar las versiones físicas de Jungle de The Blaze por acá.