Lo que necesitas saber: El caso de Mo Chara de Kneecap nos recuerda que censura política sigue viva. Te dejamos 5 artistas que han sufrido persecución política.

Kneecap nos muestra en pleno 2025 cómo el poder político se incomoda con la música cuando ésta se convierte en altavoz de la disidencia. No hablamos de rockstars detenidos por escándalos de sustancias o peleas, sino de artistas contemporáneos que han caído presos por lo que cantan, por lo que representan o, simplemente, por alzar la voz en contra de la injusticia.

Casos recientes como el de Mo Chara de Kneecap recuerdan que la censura política sigue viva, usando procedimientos legales, y algunos como Roger Waters, aunque no han sido aprehendidos, están en la mira de las autoridades. Aquí va un recuento de 5 artistas que han sufrido persecución política.

Artistas que han incomodado al punto de la persecución

Mo Chara de Kneecap

Mo Chara, miembro de la banda irlandesa Kneecap, se convirtió en el rostro más reciente de este lamentable fenómeno político. El rapero fue arrestado en 2025 por “apología del terrorismo” después de ondear una bandera de Hezbolá en un show en Belfast. Aunque la acusación fue retirada rápidamente por errores técnicos, el episodio mostró hasta qué punto la política sigue tensando las expresiones culturales que incomodan al establishment.

Kneecap es un grupo que mezcla hip hop con identidad irlandesa y un discurso político frontal. Han apoyado abiertamente a Palestina Libre, y se han visto enredados en cancelación de visas y la prohibición de entrada en algunos países. Su caso no es un simple escándalo mediático: es un recordatorio de cómo la música todavía activa viejas heridas y debates sobre libertad de expresión, Irlanda del Norte y la hipocresía del poder frente a la protesta artística.

Las Pussy Riot han sido perseguidas desde sus inicios

El colectivo punk ruso es probablemente el ejemplo más mediático de artistas presos políticos en el siglo XXI. En 2012, tres de sus integrantes fueron arrestadas tras una protesta contra Vladimir Putin dentro de una catedral en Moscú. Condenadas por “vandalismo motivado por odio religioso”, pasaron casi dos años en prisión.

&list=RDzr0GN2llJaY&start_radio=1 &list=RDzr0GN2llJaY&start_radio=1

Su encarcelamiento generó solidaridad global, desde Madonna hasta Paul McCartney, y puso el nombre de Pussy Riot en los titulares del mundo entero. Hoy siguen activas, combinando música, performance y activismo, con la prisión como un capítulo que los convirtió en símbolo de resistencia contra la represión rusa.

Recientemente han sido sentenciadas por sus videos, y han declarado que realmente se trata de una persecución política, al expresarse en contra del ejército ruso.

Seun Kuti heredó un sentido social más allá de lo musical

Heredero directo de la tradición contestataria de su padre, Fela Kuti, el músico nigeriano Seun Kuti también ha enfrentado hostigamiento político. Ha sido detenido por altercados con la policía, y es famoso por su activismo musical y sus duras críticas al gobierno. Kuti ha sido un firme defensor de los derechos humanos y se ha pronunciado enérgicamente contra la brutalidad policial.

&list=RDzjEJsKrpIgM&start_radio=1 &list=RDzjEJsKrpIgM&start_radio=1

Su figura conecta con una tradición donde el groove y la protesta caminan de la mano.

Killer Mike ha incomodado al sistema con barras y beats

El rapero de Atlanta, mitad del dúo Run The Jewels, ha asistido a varias protestas en Estados Unidos, particularmente durante el movimiento Black Lives Matter. Su activismo político y social lo ha llevado a enfrentarse directamente con la policía, sobre todo en manifestaciones por brutalidad policial y derechos civiles. Pero su detención fue particularmente extraña.

Aunque su arresto más mediático ocurrió en 2024 durante los Grammy por un altercado con personal de seguridad y no por motivos políticos directos, el hecho no puede leerse aislado del contexto en el que su nombre se asocia: un artista que incomoda, que habla de racismo sistémico frente a las cámaras y que ha convertido cada escenario en tribuna. Su breve detención no fue por protestar, pero la sombra de su activismo acompañó de inmediato la narrativa de lo ocurrido.

&list=RDkU0SmxKucCw&start_radio=1 &list=RDkU0SmxKucCw&start_radio=1

Incluso, Killer Mike declaró unas líneas fuertes sobre lo ocurrido: dijo que todos sus héroes han estado esposados, haciendo referencia a Malcolm X, Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela. “Salí con la misma dignidad y respeto con el que entré”. “Les ruego a todos que simplemente aprendan de esto. No se obsesionen con lo malo”.

Maykel Osorbo es parte de la disidencia en Cuba

El rapero cubano Maykel “Osorbo” Castillo, uno de los rostros más visibles del Movimiento San Isidro y coautor del tema “Patria y Vida”, fue arrestado en 2021 y condenado en 2022 a nueve años de cárcel por desacato y atentado. Su canción se convirtió en un himno contra el régimen cubano, al grado de ganar un Latin Grammy y sonar en protestas dentro y fuera de la isla.

La letra de la rola nos dice todo: “No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas, ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida”.

A sus 40 años, Osorbo encarna la generación de músicos cubanos que se cansó de no ver la realidad. Que un rapero termine preso por una canción muestra, otra vez, que en lugares como Cuba la música es un arma más peligrosa que cualquier discurso político.

Lo que une a estos casos es la incomodidad que generan: la música como acto político no necesita violencia, basta con un escenario o un micrófono, para despertar alarmas en los poderosos. Hoy que el caso de Mo Chara revive el debate, vale la pena recordar que la música nunca ha sido sólo entretenimiento o un escape.