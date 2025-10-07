Lo que necesitas saber: 31 Minutos llegó al Tiny Desk... pero la historia musical del programa tiene mucho trasfondo.

Si hiciéramos una lista de programas televisivos latinoamericanos con mayor impacto internacional en la historia, 31 Minutos debe aparecer sí o sí. Para prueba de ello está su Tiny Desk, lanzado en este 2025.

Pero para todo buen millennial que creció en Latinoamérica, el impacto musical del icónico noticiero chileno protagonizado por títeres es mucho más amplio que una sesión para la NPR.

Imagen ilustrativa. Foto: Aplaplac.

La historia musical de ’31 minutos’, hacia el Tiny Desk

Es un camino de más de 20 años con canciones que nos marcaron y que, de alguna manera, han trascendido más allá de la pantalla. ¿Cuál es tu canción favorita de 31 Minutos? Mientras le piensas, repasemos la historia musical de programa en 9 momentos clave hasta el Tiny Desk.

1. La música pudo ser diferente

¿Te imaginas 31 Minutos sin sus canciones icónicas? Qué cosa más complicada… pero pudo suceder. La cosa es que, cuando el proyecto se estaba armando por ahí entre el 2001 y el 2002, una de las ideas que surgió era musicalizar con canciones del emblemático músico chileno, Florcita Motuda.

Sin embargo, los creadores del programa, Álvaro Díaz y Pedro Peirano, decidieron eventualmente que lo mejor era crear música original. “Yo al comienzo tenía ganas de grabar canciones de Florcita Motuda, pero me convencieron de que no y que había que hacer canciones nuevas“, dijo Díaz en un artículo de Zancada.

Álvaro Díz y Pedro Peirano, creadores de 31 Minutos. Foto: vía IG oficial del programa.

2. El músico detrás de las canciones de ’31 Minutos’

Una vez decidido que 31 Minutos tendría música original, los creadores ––también cofundadores de la casa productora Aplaplac–– optaron por llamar a Pablo Ilabaca, quien era miembro de la banda Chancho en Piedra.

Según cuenta Ilabaca en un artículo de la ITESO, él ya había compuesto música para una serie de tiras cómicas que Pedro Peirano había realizado tiempo atrás. Luego, cuando le contaron del proyecto, Pablo les dijo que tenía algunas composiciones para mostrar.

Pablo Ilabaca, compositor principal de la música de 31 Minutos. Foto: vía IG oficial del músico.

Al parecer, esas composiciones eran “Yo nunca vi televisión” (la base del icónico opening de 31 Minutos), la música incidental de Calcetín con Rombos-man y “Tangananica, Tangananá”. Y a partir de ahí, vinieron las demás canciones que se popularizaron en la genial sección del Ranking Top de Policarpo Avendaño.

Las colaboraciones fueron variadas y varias canciones venían inspiradas de situaciones cotidianas. Por ejemplo, la idea de “Mi muñeca me habló”, según cuenta Álvaro Díaz, se le ocurrió un día en que estaba reposando en su casa por enfermedad y vio una muñeca tirada por ahí.

Necesitaban más canciones de mujeres, así que puso la idea sobre la mesa. Y en un inicio, la voz para la canción iba a ser de la productora Flor Rubina, cuyo nombre fue la inspiración para bautizar a la artista ficticia Flor Bovina que canta la canción. Rubina no puso la voz para el personaje al final… pero el nombre se quedó.

3. La internacionalización y el éxito de los soundtracks

Una vez que 31 Minutos se estrenó en Chile, fue un éxito inmediato. Y al mismo tiempo, la música original empezó a establecerse como un sello de identidad del show… aunque no tardaría en desprenderse un poco de la pantalla.

Y esto, lo decimos ya que los soundtracks de las primeras tres temporadas tuvieron potencial para vender como álbumes. En su país de origen, fue un hito que pronto se extendería hacia otros países de Latinoamérica, especialmente México.

Imagen ilustrativa. Foto: Aplaplac.

Como se menciona en el artículo de iTESO, Nickelodeon había adquirido previamente los derechos de retransmisión de 31 Minutos, entre 2003 y 2004, pero pronto la asociación se terminó… y esto, facilitó que el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional de México negociara los derechos.

Según se cuenta, los del 11 ya le habían echado un ojo al programa pues Aplaplac lo había presentado en un festival de televisión infantil en Alemania, pero no pudieron adquirir los derechos antes debido al trato con Nickelodeon.

Fue entre 2005 y 2006 cuando Canal 11 empezó a transmitir el show en su señal… y bueno, es bien sabido el impacto que generó eventualmente. Al ver el éxito en México, más televisoras de otros países compraron los derechos y así, la música de 31 Minutos se internacionalizó.

4. Un homenaje desde México

Fuera de Chile, la música de 31 Minutos se afianzó especialmente en México. Y las canciones del Ranking Top se volvieron tan populares que se grabó un disco de versiones titulado Yo nunca vi televisión en el que participaron diversas bandas.

Ese álbum lo organizó Ro Velázquez de los Liquits, quien pronto armó una lista de invitados bastante destacada: Ximena Sariñana, Francisca Valenzuela, Los Bunkers, Astro, Bengala, María Daniela y Su Sonido Lasser, Emmanuel del Real, Natalia Lafourcade, Belanova, Niña, Pedropiedra, Siddhartha, Chancho en Piedra, Los Músicos de José, Vicente Gayo, entre otros.

5. Una colaboración con una de las bandas más grandes de Chile

En este punto, esta más que entendido que 31 Minutos es un patrimonio de la cultura pop de Chile. Y en ese sentido, también podemos poner a Los Bunkers en la misma bolsa.

Por eso es que fue increíble ver una colaboración como en “Una nube cuelga sobre mí”, canción de la banda que se promocionó con un video protagonizado por los personajes del noticiero.

Cada vez, 31 Minutos se acercaba más a la industria musical.

6. La transición de la TV a los shows musicales en vivo: Resucitando una estrella

Después de muchos años y con el éxito de su música, la producción de 31 Minutos dio el paso definitivo hacia las presentaciones musicales entre el 2010 y el 2011 con el show grabado llamado Resucitando una estrella, que era una parodia de programas de talento.

Aquella serie de presentaciones iniciaron como parte de una iniciativa para apoyar a las personas devastadas por el terremoto suscitado en Chile el 27 de febrero de ese año.

7. El primer show en vivo de 31 Minutos… junto a otro ídolo de la música chilena

Para el 15 de diciembre de 2011, 31 minutos daría su primer show musical completamente en vivo en el Centro Gabriela Mistral de Santiago, capital chilena. Pero lo harían de la mano de otro icono de la música de su país: Jorge González, el icónico líder de la igualmente icónica banda Los Prisioneros.

Fue un show muy entretenido, con Tulio Triviño bromeando diciendo que Jorge era vocalista de La Ley, por ejemplo. Fue un set de 8 canciones con “Lala”, “Yo opino”, “Bailan sin César”, “Mi equilibrio espiritual”, “Me cortaron mal el pelo”… y sí, la legendaria “We Are Sudamerican Rockers” de Los Prisioneros.

8. Llegaron las giras y festivales

El gran potencial de 31 Minutos como show musical en vivo, comandados por Pablo Ilabaca y con el agregado de otros músicos increíbles como Pedropiedra, se siguió aprovechando en festivales de renombre internacional.

En 2012, llegaron a Lollapalooza Chile sorprendiendo a Perry Farrell por la puesta en escena con títeres. En 2013, confirmaron su éxito en Viña del Mar, también en su país, llevándose diversos reconocimientos… y así fue como las giras mundiales del programa empezaron a tomar forma.

Y en México, no solo los hemos tenido en recintos con shows individuales, sino que también han sido parte de festivales como Vive Latino 2020.

9. Atención internacional: 31 Minutos en el Tiny Desk

Como dijimos al inicio, Tiny Desk es la mayor plataforma de sesiones de la actualidad. Y su formato ha permitido que no solo artistas y bandas más convencionales se presenten, sino también shows con marionetas o botargas.

Y luego de mucho tiempo, gracias a las constantes peticiones de la comunidad latina seguidora del escritorio de NPR, se concretó la llegada de 31 Minutos a los Tiny Desk.

¿Es 31 Minutos patrimonio del entretenimiento y la música chilena? Pero sin duda… y no solo de su país de origen, sino también es una prueba del ingenio, el talento y lo rica que es la cultura latina.