Recordar es volver a vivir: 5 videos musicales que viste de niñ@ en MTV pero nunca comprendiste

Si fuiste uno de los afortunados que creció cuando MTV aún pasaba videoclips estamos seguros que los extrañas. En los 80 fue el boom de los videos musicales gracias a este canal, pero una década después vivió su verdadero apogeo, pues los artistas y bandas más importantes de la época le apostaban con todo a este formato para promocionar su música.

En aquellos años, todos ponían hasta el último centavo que tenían a la mano para hacer verdaderas joyas visuales, y varios afortunados lograron crear hasta cortos que no le pedían nada a las producciones de Hollywood –si no nos creen, pregúntenle a Guns N’ Roses con el video de “November Rain”–. Y estamos seguros que a muchos en su infancia los marcó un video en especial.

Quizá hayas visto el impactante e icónico videoclip de “Thriller” de Michael Jackson, o si eres de los que creció en los 90 estamos seguros que recuerdas con cariño ‘el video de las lechitas’ que Blur estrenó para “Coffee & TV”, sin embargo no todos esos videos musicales nos remontan a bellos recuerdos. Como en todo hubo algunos artistas que prefirieron hacer videos diferentes con ideas que cuando éramos pequeños no comprendíamos lo que nuestros ojos veían –uno que otro nos llegaba a dar pesadillas, no se hagan–.

Para recordar esa época cuando éramos felices y no lo sabíamos, y hacer memoria de esos grandes momentos que nos dio MTV, sacamos del baúl cinco videos musicales que estamos seguros que cuando eran niños vieron pero que de plano no entendían absolutamente nada de lo que estaba pasando.

Soundgarden – “Black Hole Sun”

Empecemos esta lista con uno de esos videazos que nos dejaban con cara de WTF cuando lo veíamos. 1994 fue un año bastante interesante, Blur y Oasis empezaban a darse con todo en el Reino Unido, pero en Estados Unidos ocurría una tragedia, la muerte de Kurt Cobain. Casi un mes y medio después de esto, Soundgarden comandados por Chris Cornell estrenaban uno de sus más grandes clásicos, “Black Hole Sun”.

Aunque es un verdadero rolón que cualquier fanático del rock ha escuchado una vez en la vida, el videoclip que los de Seattle estrenaron para promocionarla nos dejaba con un montón de preguntas y casi ninguna respuesta. Algunos dicen que las escenas del video hacen referencia a la serie de Doctor Who, otros afirman que es un tributo al cine de David Lynch.

Pero sin duda cualquiera que lo veía no entendía lo que estaba pasando con todas esas imágenes de personas en un suburbio norteamericano surrealista y apocalíptico que eran tragados por un agujero negro. Después lo entendimos un poco, aunque no por completo.

Bloodhound Gang – “The Bad Touch”

Más que no entender lo que pasaba en este esssstraño video que Bloodhound Gang estrenó en 1997 para su rola más conocida, decidimos incluirlo en este listado por lo incómodo y tortuoso que es ver los cuatros minutos que dura. Si algo nos quedó claro cuando escuchamos esta rola es que los chicos del grupo querían ‘hacerlo como en Discovery Channel’, jiar jiar, pero con el video reafirmaron esta idea.

En él vemos a los miembros de Bloodhound Gang haciendo toda clase de cosas por las calles de París y disfrazados de monos. Sus aventuras se basan en hacerle bailes sugerentes a las chicas que van pasando, comer gusanos y hasta un mimo sale por ahí. Aunque lograba sacarte una risa cuando lo veías, la realidad es que era una de esas risas incómodas por todo lo que estaba sucediendo, uno de esos videos que no querías volver a ver.

Robbie Williams – “Rock DJ”

Después de dejar Take That en los 90, Robbie Williams decidió emprender una carrera como solista con baladas poderosas como “Angel”, pero empezando el milenio quiso experimentar con otra clase de sonidos y conceptos, y el resultado fue una pegajosa –y ahora icónica– rola llamada “Rock DJ”.

Estamos casi seguros que cuando se estrenó por allá de 2003 la escucharon hasta el cansancio (porque la pasaban a todas horas en la radio), pero quizá todo el mundo la recuerde por el divertido y extraño video que Williams estrenó para promocionarla.

Al principio del videoclip pensamos que se trataría de algo típico, Robbie quitándose la ropa y bailando alrededor de un montón de modelos, sin embargo todo se vuelve sumamente extraño cuando de la nada empieza a quitarse la piel, órganos y demás para quedarse como un esqueleto bailarín. No sabemos de quién fue la idea pero debemos admitir algo, fue demasiado creepy ver esto en MTV.

Marilyn Manson – The Beautiful People

No podíamos hacer una lista de videos extraños sin mencionar al rey de este concepto, Marilyn Manson. Desde que irrumpió en la escena musical, el cantante se convirtió en un ícono de lo bizarro y excéntrico, regalándonos en cada oportunidad momentos que hacían que nuestras mamás rezaran al verlos.

Y a pesar de que Manson cuenta con un montón de videoclips como para hacerle su propio conteo, el músico se superó a sí mismo en 1996 estrenando el video de “The Beautiful People”, el cual fue filmado por la afamada directora Floria Sigismondi y que por años lo ha catalogado como “uno de los videos más terroríficos de la historia”.

Inspirado –al parecer por Frankenstein–, Marilyn Manson nos mostró un montón de imágenes sombrías que a cualquier niño que lo veía le sorprendería por lo visualmente brutales que son. Aunque miles de grupos religiosos se quejaron con MTV por pasar este video en su programación, fue premiado por la cadena de televisión con dos premios VMA a Mejor Video de Rock y Mejores efectos visuales. Y podemos decir que hasta la fecha no entendemos cuál es la idea que Manson tenía para este videoclip.

System of a Down – “Aerials”

Para terminar tenemos a System of a Down, que a pesar de tener videos bastante impactantes, lo llevaron a otro nivel cuando estrenaron en 2002 el videoclip de “Aerials”. Aunque la rola no decía mucho cuando la escuchabas, para el visual decidieron contar una historia bastante extraña que los involucraba a ellos tocando en una carpa de circo y a un niño muy peculiar.

El niño tenía rasgos anormales y a lo largo del video lo veíamos teniendo aventuras glamorosas como caminando por Hollywood Boulevard con dos modelos, en sesiones fotográficas y hasta ganando millones de dólares, pero lo más extraño de todo es el final.

Para cerrar la historia de “Aerials”, System of a Down nos mostró la fragilidad de este niño al acordarse de algunos momentos que lo marcaron de por vida y terminando acostado en medio del circo en posición fetal. Uno de esos videos que sin duda te shockeaba y dejaba con cara de WHAT? cuando lo transmitían en la televisión.

¿Qué otro video agregarían a la lista?