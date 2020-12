11 programas de MTV que veías cuando eras un puberto

Si naciste a finales de los 80 o principios de los 90, no podrás negar que fuiste víctima de algunos programas de MTV, y no sólo fuiste víctima, sino que seguramente eras adicto a tan siquiera un par de estos vicios de la televisión, que hasta cierto punto nos resultaron un tanto nostálgicos. Es por eso que los sacamos del baúl de los recuerdos para robarte un suspiro acompañado por un: ‘tsss, nomaa siciertooo‘.

Seguro te acuerdas de ‘Los 10 más pedidos‘, y de uno que otro lanzamiento… ¿o qué nos dices del estreno sin censura de ‘Rastamandita‘ de Molotov a las 12am?

La lista de shows que te presentaremos no van tan de la mano con la parte musical, sino con ese lado macabro de morbo y ociosidad que todos tenemos, claro, unos un poco más que otros…

1.- The Tom Green Show

Tom Green, uno de los pioneros de esta comedia tan absurda que sin el menor esfuerzo te podía hacer sentir pena ajena, y hasta un tanto incómodo; todo esto con una gran dosis de risas sin control. La falta de pudor de la expareja de Drew Barrymore hizo historia en el canal.

Ver en YouTube

2.- NEXT

NEXT era la mera mezcla de superficialidad y cursilería a más no poder. El concepto era “sencillo”, la producción del programa se encargaba de encontrar cinco pretendientes para un chico o una chica. Paso siguiente, los cinco subían a un enorme autobús donde se conocían entre ellos, e iban pasando uno a uno a la cita con la persona que busca pareja para ver si eran su media naranja, y si no eran el elegido… NEEEXT! Ah, al ganador le daban una buena lana…

Ver en YouTube

3.- Dismissed

Tres jugadores, una cita. Acá era más simple aún, en una sola cita, Juan Camaney se podía poner exquisito y elegir entre dos chicas. Aunque la verdad era más interesante cuando una mujer era quien tenía qué decidir, luego los hombres se ponían a pelear como si de verdad fuera el amor de su vida, jaja.

Ver en YouTube

4.- Room Raiders

Como cuando estás en tu cuarto muy tranquilamente, y de pronto… ¡BAM!, te ‘secuestra’ un grupo encapuchado para ponerte en una van. ¿Asustado? Bueno, así iniciaba el programa, para dar paso a un chico o chica que buscaba pareja, pero lo único que éste podía ver de las personas ‘raptadas’, eran sus recámaras, mientras ellas en la camioneta veían lo que EL ELEGIDO decía de sus pertenencias, así que los trapitos sucios siempre salían al sol. Así funcionaba Room Raiders.

Ver en YouTube

5.- I Bet You Will

Con dinero baila el perro. Punto. No hay más. En este show de MTV se le ofrecía dinero a la gente para hacer retos bastante pesaditos. Iban subiendo la cantidad de dinero hasta que cedían a hacer el ridículo, porque claro, OBVIAMENTE había un mega oso incluido.

¿Alguien se acuerda de cómo en una ocasión le ofrecieron 1000 dólares a un chico solo por raparse, y no los aceptó? Digamos que tenía un afro bastante peculiar… pero bueno, ese era el concepto de I Bet You Will.

Ver en YouTube

6.- Bully Beatdown

Híjole, este show era un verdadero placer. Por acá ponían en su lugar a los bravucones con una cucharada de su propia medicina. Conducido por el peleador de artes marciales mixtas Mayhem, él se encargaba de meter en un ring al bully, para que se midiera con un peleador profesional, el resultado siempre era una delicia…

Ver en YouTube

7.- The Osbournes

¿Quién no se acuerda de Jack, Kelly, Sharon, y Ozzy viviendo como una familia tan amorosa pero tan disfuncional? The Osbournes era tan cual un show como el de las Kardashians, pero con la gracia del rey de las tinieblas. Era simplemente adictivo.

Recordemos el ya legendario: “Bubbles?! C’mon Sharon!! I’m the prince of fuckin’ darkness! Evil! Evil!”.

Ver en YouTube

8.- Daria

Na, na, naaa, na, naaaa… Segurito lo cantaste, ¡JA! Con muchos fans en su haber, Daria era una adolescente muy inteligente pero terriblemente incomprendida. No le interesaba su aspecto ni las cosas superficiales, sin duda alguna era la reina del sarcasmo.

Ver en YouTube

9.- Pimp My Ride

Xzibit como anfitrión, tu carcacha que tanto amas, y un grupo de gurús de la mecánica. Mandabas tu videito mostrando tu viejo auto, y si eras el elegido, el equipo encargado transformaba tu hojalata en un auto flamante, literal. Vaya que nos rompieron el corazón cuando salió a la luz que todo lo de Pimp My Ride fue un montaje, pero bueno, ¿cuál de estos programas no lo era?

Ver en YouTube

10.- Jackass

El padre de todos. A ti sí te extrañamos, viejo. Hubo algunos intentos fallidos como The Dudesons, o la lamentable versión mexicana de No te equivoques, pero nada, absolutamente nada como Knoxville y compañía, (en paz descanse Ryan Dunn). Más allá de las tonterías que hacían, la creatividad para hacernos reír con cosas tan absurdas era magistral.

Ver en YouTube

Por cierto, acá puedes ver cómo luce actualmente todo el cast de Jackass, después de tantos años.

11. Celebrity Deathmatch

¡Pelearaaaaán, de dos a tres caídas, sin límite de tiempo! Qué recuerdos, qué recuerdos ver a Britney Spears pelear contra Christina Aguilera en sus respectivas versiones de plastilina. ¡Cadena de oración para que regrese Celebrity Deatmatch! Por cierto… ¡REGRESARÁ A LA VIDA!

Ver en YouTube

Hay muchos más de estos shows que recordamos de MTV, llámense Viva La Bam, Wildboyz, y hasta The X Effect, que para bien o para mal nos hacían pasar un rato agradable, ¿de cuáles te acuerdas?