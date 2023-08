Lo que necesitas saber: Post Malone es uno de los raperos más reconocidos de los últimos años. Pero más allá de eso, ha demostrado que es rockero de hueso colorado y esta es la prueba.

Quizá el rock no se encuentra en un momento rebosante dentro de la industria, pero de algo sí estamos seguros: algunos de los artistas más populares del momento le guardan un cariño muy especial… tal como sucede con Post Malone y su amor incondicional por el género.

El oriundo de Texas se ha hecho una carrera en el hip-hop, pero en varias ocasiones ha demostrado que sus raíces musicales están en el rock & roll. La prueba está en algunas canciones, colaboraciones, tatuajes y más.

Imagen ilustrativa de Post Malone/Foto: Getty Images

El tatuaje inspirado en Nirvana y el tributo junto a Travis Barker

Arriba de su ceja derecha, tiene tatuadas las palabras ‘Stay Away’. La ubicación del tattoo se inspiró en el de ‘Cry Baby’ que tenía el también rapero Lil Peep, de quien también tiene un retrato en uno de sus brazos.

Pero en el caso de Post Malone, la frase que él utiliza es en honor a su canción favorita de Nirvana, esa mera que aparece en el mítico disco Nevermind. Por acá te contamos la historia detrás de los tatuajes faciales del Posty.

Y si ese ya era un tributo para más grande del grunge, no podemos olvidar el homenaje que hizo en pandemia tocando varias de las canciones clásicas Kurt Cobain, con todo y Travis Barker en la batería.

Su colaboración con Ozzy Osbourne

Las colaboraciones de rap y rock siempre son interesantes. Y dependiendo del caso, en algunas puede sobresalir más un género uno otro. Pero en esta rola llamada “Take What You Want”, Post Malone hizo algo bastante especial colaborando con el “Príncipe de las Tinieblas”: el mismísimo Ozzy Osbourne.

La canción combina perfectamente un arpegio de guitarra al más puro estilo del Ozzy solista ochentero, un beat de hip-hop/trap lleno de flow acompañado por Travis Scott, y un final frenético con solo de guitarra de esos que vuelan la cabeza.

Temazo que confirmó el gran momento que atravesaba Post Malone en 2019 con el disco Hollywood’s Bleeding. Y claro, un track que demostraba el amor de Post Malone por el rock de antaño.

El amor de Post Malone por el rock nivel: las referencias a cantantes icónicos en “Rockstar”

Si tienes una canción llamada “Rockstar”, lo menos que uno esperaría es encontrar referencias a ese estilo de vida hedonista que alguna vez se sostuvo a través de la idea del ‘sexo, drogas y rock & roll’ en el tema… Y por supuesto que Post Malone lo hizo en aquel sencillo del 2017 que lo reafirmó como un rapero con alma de rockero.

Austin Richard Post –nombre real del cantante– hace algunas referencias geniales a AC/DC con menciones de “Back In Black” y el fallecido cantante Bon Scott, así como a Jim Morrison y la clásica “Light My Fire” de The Doors.

Otras menciones en la canción sobre la vida desmadrosa de un rockstar vienen con la idea de las groupies, el consumo de sustancias, el ser arrestado por imprudente y aventar televisores por las ventanas de hoteles (esta última podría ser una referencia a cualquier estrella de rock de antaño)… Claro que esas conductas pueden ser controversiales, pero se entiende el punto de la canción.

Cuando tocó con los Red Hot Chili Peppers en unos premios Grammy

¿Se imaginan compartir escenario con los Red Hot Chili Peppers? Ufff, ese debe ser uno de los momentos más increíbles que le pueden pasar a un fanático del rock de los 80-90. Y aunque Post Malone es un artista que ya de hace tiempo podría ser considerado un estelar donde sea, no dejó pasar la oportunidad de darle su espacio a una bandota como los RHCP.

En los Grammys del 2019, Post Malone abrió el show con “Stay”, luego “Rockstar”, para después se unió a Anthony Kiedis y compañía en “Dark Necessities” donde hizo voz de apoyo y hasta la guitarra tocó. Fue una colaboración que sorprendió bastante y con la que Post Malone confirmó aún más ese amor incondicional por las leyendas del rock.

Un fan confirmado de Pantera

Pantera y Post Malone comparten algo en común: su procedencia de Texas. Y con eso en mente, no han faltado los videos del rapero cantando temas como “Walk”, del poderoso grupo que alguna vez tuvo a Dimebag Darrell como su prodigioso guitarrista.

Hace algunos años, circuló un video donde Posty y los miembros de Beach Fossils estaban echando el karaoke, cantando el clásico del disco Vulgar Display of Power de 1992.

Aquel cover en karaoke sucedió a inicios del 2020, pero el fanatismo de Post Malone por Pantera ya se había visto poco antes cuando se tomó una foto con Phil Anselmo, vocalista de la legendaria de groove metal, en un backstage.

Phil Anselmo con Post Malone en el 2019. Foto: Instagram.

Post Malone demostró su amor por el rock noventero con un cover de Pearl Jam

Si algo hemos confirmado con este listado, es que Post Malone siente un apego especial por las grandes glorias del grunge. Y si ya teníamos idea de lo mucho que le gusta Nirvana, no podía faltar ese cover que se echó en 2022 de una de las rolas más recordadas de Pearl Jam: “Better Man”.

Fue durante una emisión de Howard Stern Show donde Malone tocó el cover y explicó que la canción es muy especial para él gracias a que su hermano Jordan, un marine radicado en Hawái, le mostró el tema cuando el cantante tenía apenas 13 años. Y bueno, ese recuerdo lo marcó, por que ya saben, la música siempre le pone un toque diferente a todo.

Como dijimos, puede que el rock no esté en su momento más brillante o en su pico más alto de popularidad. Pero eso no quiere decir que está muerto… Las grandes estrellas como Post Malone también lo mantienen a flote, sea como sea.

