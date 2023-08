Lo que necesitas saber: Además de su música, Post Malone es conocido por su imagen, donde sus tatuajes faciales son uno de sus rasgos más reconocibles. Este es sus significado.

Te puedas tatuar ya sea porque simplemente te gustó un diseño que viste, y en muchos casos, también por darle algún tipo de significado a esas imágenes que llevarás en la piel para siempre. En ese sentido, los tatuajes de Post Malone esconden anécdotas y otros detalles bastante curiosos.

Los tattoos del rapero/cantante son parte de esta imagen que, además de la música, lo han hecho una celebridad reconocida. Pero son los que lleva en la cara los que a primera vista llaman la atención, guardando varios de ellos una historia o alguna anécdota bastante especial… Aquí repasamos algunos.

El show de Post Malone en la CDMX estará lleno de rolas nuevas y hits/Foto: Getty Images

Los tatuajes faciales de Post Malone

La tendencia de los tatuajes faciales no es nueva en realidad, pero hoy es más común ver a ciertos artistas hacerlo. Y es justo decir que Post Malone es una de las figuras musicales más reconocidas de la actualidad en ese sentido… Pero más allá de un sentido estético, una moda o algo así, la decisión de ponerle tinta a su cara viene de un tema ligado a su propia inseguridad.

“Soy un hijo de put@ feo. Tal vez viene de un lugar de inseguridad, donde no me gusta cómo me veo…“, dijo el llamado Posty en una entrevista con GQ del 2020. “Así que me pondré algo genial para poder mirarme y decir: ‘Te ves genial’, y tener un poco de confianza en mí mismo, cuando se trata de mi apariencia“, agregó el cantante.

Post Malone/Foto: Getty Images

Un recordatorio de su hija

Fue a mediados del 2022 cuando Post Malone le dio la bienvenida a su primera hija. Y aunque el rapero ha sido bastante reservado para dar detalles de quién es su pareja y de su bebita, se sabe que las letras ‘DDP’ que tiene en la frente son un homenaje para la pequeña.

Algunos fans piensan que serían las iniciales de la bebé, mientras que para él son una manera de tener un recordatorio de su hija mientras no la puede ver pues él está constantemente de gira.

Tatuaje DDP de Post Malone. Foto: vía Instagram

El icónico ‘Always Tired’, uno de los tatuajes de Post Malone más reconocidos

Podemos decir que la frase Always Tired (siempre cansado) que se puede leer debajo de sus ojos, son uno de los tatuajes de Post Malone más emblemáticos. Quizá el más reconocido que tiene en la piel. Con eso, no solo se refiere a ese estado mental de sentirse siempre cansado. En diversas entrevistas, ha dado sus razones sobre esa decisión.

Con ironía, Malone le dijo al presentador Tim Westwood hace algunos años que “tenía una cara para la radio” y que buscaba tatuarse dos palabras que tuvieran un poco la misma longitud de letras. Y luego, mencionó a GQ que siente que “los tatuajes en la cara me hacen interesante. Lo que me puede faltar en belleza, al menos lo compenso con intriga”.

Tatuaje ‘Always Tired’ de Post Malone’. Foto: vía Instagram.

La frase “Stay Away”

Encima de la ceja izquierda de Post Malone, se puede leer la frase Stay Away y esta tiene dos inspiraciones. Por un lado, la frase es una referencia a su canción favorita de Nirvana del mismo nombre.

Además de que la ubicación del tattoo en su cara se inspiró en el de Cry Baby que tenía el rapero Lil Peep, fallecido en 2017 (el mismo año en que Post Malone se hizo el diseño). Curiosamente, Post Malone también tiene tatuada la cara de Lil Peep en uno de sus brazos.

Tatuaje ‘Stay Away’ de Post Malone. Foto: Especial.

Los naipes de blackjack

Otro de los tatuajes reconocibles de Post Malone son los naipes que tiene justo encima de la frase Stay Away. En la misma entrevista con GQ del 2020, el rapero dijo que se lo hizo una noche en Montreal luego de una partida de blackjack, que es uno de sus juegos de cartas preferido. Él menciona que lo hizo por pura diversión y en el calor del momento. En la imagen de arriba se ve el tattoo.

El alambre de púas en la comisura entre la frente y el cabello

Este no tiene un significado especial en realidad y es uno de los tatuajes de Post Malone más ‘random’ por decirlo de alguna manera. Él mismo ha dicho que solo le gusta cómo se ve, que le parece genial, aunque lo toma con humor pues dice que quizá se arrepienta cuando sea viejo y se empiece a quedar calvo.

Tatuaje de alambre de púas de Post Malone. Foto: Especial vía Pinterest.

Las armas medievales en su cara

Desde su sien derecha hasta la mejilla, Post Malone tiene una espada Claymore tatuada. “Las espadas son jodidamente geniales y siempre me han gustado desde que era un niño pequeño”, dijo en una entrevista con GQ. Con eso en mente, es justo decir que Posty es un fan del armamento y todo tipo de cosas relacionadas con la era Medieval.

No por nada, el video de “Circles” está ambientado en ese contexto histórico. Y así como tiene una espada, también tiene un guantelete de armadura medieval agarrando un mazo de cadena con picos justo de ese lado de su rostro. En el otro lado de la cara, justo en la mejilla izquierda, tiene una sierra ensangrentada.

Tatuaje de espada y guantelete medieval de Post Malone. Foto: vía Instagram.

Las olas estilo japonés

En la sien izquierda, Post Malone tiene un tatuaje de unas olas japonesas que le hizo el reconocido artista Ghanji. Estas se las realizó durante una estadía en Japón y no se ha revelado específicamente si tiene un significado en especial… Pero se ve cool.

Tatuaje de olas japonesas en la sien izquierda del cantante. Foto: Getty.

