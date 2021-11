La hora sad: 8 canciones para decirle a tu pareja que el amor se terminó

¿Les ha tocado tener que terminar una relación? O peor aún, ¿les ha tocado estar del otro lado? Perdón si les desbloqueamos el recuerdo de ese amargo amor -jajaja- o si tocamos una herida que sigue fresca. Pero para mal rato, unas buenas rolitas.

Si andan en una situación así, entonces les traemos una playlist que los preparará para ese tenso momento de decir adiós a esa persona con la que pasaron un buen rato de la vida. Aquí van ‘x’ canciones para decirle a tu pareja que la relación ya fue.

“Eventually” de Tame Impala

Y dice: “eveeeeeeentually!… ah ah ah ahhhhhhh ah ah ah ahhhhhh!”. Ufff, qué buena canción de Tame Impala es esta que nos regalaron en el álbum Currents de 2015. Y es que este temazo habla precisamente de estar del lado en el que uno va a romperle el corazón a la otra persona; de saber que uno debe dar el paso más difícil por el bien de ambos porque pues sería mejor que cada quién siga por su cuenta.

Pero dentro de todo lo gacho y amargo que puede resultar un rompimiento en el corto plazo, este temazo también nos enseña que tanto nosotros como nuestra expareja seremos eventualmente felices. Ya saben, hay que dejar que el tiempo hacer lo suyo.

“I Don’t Love You” de My Chemical Romance

La temática de este listado es de por sí bastante sad, así que no podía faltar una de las bandas más amadas de la fanaticada emo dosmilera. Curiosamente, la canción que hemos escogido de My Chemical Romance es la que más se aleja del estilo frenético de la ‘música emo’, en favor de una balada rock moderna bien melancólica.

Acá el buen Gerard Way no se tienta el corazón -tanto- y le canta a esa persona que sabe que se irá. Y ahí no acaba la cosa pues este ser amado le dirá “no te amo como lo hice ayer” antes de marchar. Palabras fuertes y directas que nomás de imaginarlas, se te eriza la piel aunque ni estés enamorado.

“Adiós” de Gustavo Cerati

Sí, terminar una relación es bien duro y está lejos de ser el momento más bonito de la vida, pero no tiene que ser todo tan malo. Saber alejarse, ser consciente de que las cosas nomás ya no van, es un paso complicado pero no imposible. Y cuando se consigue, florecemos.

Perdón por la cursi explicación, pero esto es tan cierto que esa fue la lección que el mismísimo Gustavo Cerati dejó en “Adiós” del disco Ahí vamos. Está de más decir el tremendo clásico en el que esta rolota se convirtió con el tiempo. Segurito que más de uno ha encontrado refugio en ella cuando camina por los terrenos del desamor.

Y es que no es para menos pues frases como “del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer” o “poder decir adiós es crecer” son bastante reconfortantes a final de cuentas. Ojalá con esa magia y esa calma se sintiera un rompimiento, jaja. Pero bueno…

“The Thrill Is Gone” de B.B. King

Jijomanooooo… está sí es un poquito más recia porque pues decir que “la emoción se ha ido” es algo nadie quisiera escuchar por más estropeada que esté una relación. Pero con este rolón, sin duda el gran B.B. King nos entregó una de las mejores canciones para dejar en claro que el amor ya no jala.

Y bueno, la canción hasta resulta memorable por versos como “estoy libre de tu hechizo”, “algún día te arrepentirás” que le quedarían bien a alguien que ha tenido una relación tóxica. Pueden sonar muy duras estas estrofas, pero la cosa se pone más linda cuando al final de la canción, el verso que cierra dice “lo único que puedo hacer es desearte lo mejor”.

¿La dedicarían? Lo dejamos a su consideración.

“White Flag” de Dido

Nos ponemos poperos y traemos al listado una de las canciones más icónicas de la industria dosmilera. “White Flag” de Dido rompió todas las listas que debía romper y catapultó la carrera de la británica a niveles impensados. Eso sí, el tema tiene dos lecciones bien importantes que ya dependerán de cada uno de ustedes cuál tomar.

Por un lado, la canción habla a grandes rasgos sobre no darse por vencido cuando una relación se torna turbulenta. “No habrá bandera blanca” dice la cantante en alusión a que no se rendirá. Peeeero aquí hay otra cosa importante: ella ya sabe que su relación está acabada, que ya no da pa’ más y que pues tarde o temprano, todo se va a terminar de desmoronar.

A pesar de ello, “se hundirá con ese barco”. Y es que eso es cierto: aunque una relación ya esté en las últimas, es muy difícil dejar de sentir un vínculo, sea amor o lo que sea. Temazo.

“Don’t Speak” de No Doubt

¿Es esta una de las más dolorosas canciones de nuestro listado? La neta sí. “Don’t Speak” de No Doubt es otro track que básicamente habla sobre dejarse de rodeos y terminar las cosas de una buen vez sin tanto rollo. Y es que si somos honestos, a veces que te den tanta explicación lastima más de lo que ayuda.

Versos que duelen nomás de leerlos: “tú y yo solíamos estar cerca”, “de verdad siento que estoy perdiendo a mi mejor amigo”, “puedo vernos muriendo”. Qué rolota se armó Gwen Stefani ¿sí o no?

Pero dentro de todo, el tema es bastante claro. Hay personas que en estas situaciones cuando la relación está terminada, prefieren no recibir explicaciones. A veces es mejor terminar las cosas sin tanto rollo, irse y listo.

“Pieces” de Sum 41

Hubo un momento en la industria musical donde las bandas del llamado happy-punk/pop-punk le entraron a la tendencia sad de la escena emo (sin adoptar mucho el sonido realmente) y una de ellas fue Sum 41. Y la neta es que debemos admitir que esta etapa no les sentó nada mal. ¿La prueba? Su canción llamada “Pieces” del álbum Chuck de 2004.

Melancólica hasta los huesos, esta canción tiene cierto ‘optimismo egoísta’ que nos invita a reflexionar sobre el hecho de que quizá, estemos mejor solos; estemos mejor por nuestra propia cuenta incluso si la otra persona no nos cree capaces. Y todo esto viene después de intentar darlo todo.

“Since We’ve Been Wrong” de The Mars Volta

Sí, The Mars Volta eran capaces de entregarnos letras crípticas difíciles de entender, pero también podían -muy de vez en cuando- componer líricas más directas y poéticas sobre el desamor. En ese sentido, una de las más reconocibles es la de “Since We’ve Been Wrong” del disco Octahedron del 2009.

Esta es una de esas baladas que comienza bien relajada y melancólica, para convertirse hacia el final en un despliegue poderoso y sonoro de emociones. La rola parece hablar sobre dos personas que están juntas aún, pero que evidentemente sienten que se están equivocando al seguir ese camino.

“No pertenezco aquí” y “las paredes entre nosotros nunca se romperán” son quizá los versos que terminan por ejemplificar todo lo que evoca este temazo de The Mars Volta.