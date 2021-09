¡Mucho power! Estas son 7 bateristas rifadas que debes tener en el radar

Talento, clase, técnica, pasión, presencia y mucho poder detrás del bombo… eso es solo un poco de lo que se necesita para dominar el arte de tocar la batería. De hecho, alrededor del mundo hay muchas bateristas que no solo cumplen con esas características; también han sido, son y serán inspiración para que más personas el entren a esta bella sensación que se recorre el cuerpo cuando agarras unas baquetas.

¿Y ustedes le saben o les gustaría aprender? Sea cual sea su respuesta, sabemos que están interesados en ello. Y como mú[email protected] , siempre es grato ver cómo se rifan otros colegas cuando les toca detonar su talento tras este instrumento. Por eso, acá les traemos un listado cool con algunas bateristas que deben tener el radar.

Después de verlas, seguro se contagiarán de esas ganas de ir a echar unos redobles macizos a la tarola…

Anika Nilles

Desde Alemania para el resto del mundo, Anika Nilles es una de las bateristas más reconocidas del momento e incluso, muchos la consideran una de las mejores -si no es que la más- de la actualidad. Ella comenzó a tocar desde que era una niña y a medida que fue practicando, se decantó por las progresiones más jazzísticas.

A inicios de la década del 2012, ella se abrió paso en la escena abriendo un canal de YouTube y con los años, ha ganado adeptos para ser considerada una de las bateristas más importantes del mundo. Y es que en realidad, ella es tan versátil que puede la podemos escuchar entrarle a diversos estilos, rozando incluso las poderosas texturas del rock progresivo y más allá.

Si les quieres echar una escuchada de su trabajo como baterista y como artista musical, escucha su álbum Pikalar y a la banda Nevell. Va todo directito a tus playlist, seguro.

Madden Klass

Si te das una vuelta por algunas de las revistas más prestigiosas para amantes de la batería, encontrarás constantemente el nombre de Madden Klass como una de los grandes talentos de los últimos años. Ella empezó en este bello instrumento a la edad de siete años y desde entonces, se le veía talento para romperla.

Pronto, comenzó a estudiar en el prestigioso Berklee College of Music, el cual abandonó en 2019 para dedicarse de lleno a la música. Ella se la sabe y está entrenada en el jazz, pero también por convicción es amante de los fills de batería más rockeros, tanto suaves como duros. Ella misma ha citado que algunas de sus grandes influencias son Ilan Rubin (Nine Inch Nails, Angels & Airwaves), Stewart Copeland (The Police), Tim Alexander (Primus), entre otros.

Ella ha trabajado como baterista de Wheatus, Mike Doughty, Allison Ponthier y en proyectos más propios, te sorprenderá lo que hace con Space Junkies Forever. Acá una sesión que grabó para Meinl Cymbals.

Alis Emerson

Es momento de agregar a una mexicana rifada a nuestro listado. Se trata de Alicia Zepeda, mejor conocida como Alice Emerson, la actual baterista de Ruido Rosa y Secret Agent que ha revolucionado la escena drummer en el país. Por ahí, en su currículo, la hemos visto actuar en grandes escenarios del pop con Mecano, Kabah y otros proyectos del estilo. Es una de las bateristas de sesión más geniales y confiables de la escena.

Pero ella es una amante del metal de cepa. Hace algunos años se desempeñó como baterista de Mystica Girls te das una vuelta por su Instagram, la veras detonando su drumkit con potentes covers o jam sessions de primer nivel que te volarán la cabeza. Ahí nada más para que veas qué onda, te dejamos una probadita a continuación:

Nanu Villalba

Otra baterista latinoamericana rifada a continuación. Ahora, es el turno de hablarles un poco de Nanu Villalba, una argentina que a todas luces deja ver su entrenamiento en el heavy metal con un sello característico que la define: mucha actitud y poder a la hora de tocar.

Ella comenzó a tocar a los 16 años, que para muchos podría ser una edad muy avanzada para comenzar a practicar. Sin embargo, cuando el talento es nato, la proyección no tiene ninguna clase de límites. Ella es lo que se conoce como una baterista autodidacta, pero con algo de instrucción y dedicación, comenzó a practicar mucho más profesionalmente hasta que en los años recientes, se encumbró como una tremenda músico de sesión.

Ahora con 21 años, ya puede presumir haber tocado con bandas de metal como Meraxes, NOHVA y Arthemisia, además de haber hecho sesiones con el grupo S7IGMA. Su talento la ha llevado a ser patrocinada por dos grandes marcas del calibre de Zildjian y Tama, ahí nada más para que vean todo el potencial.

Sarah Thawer

Nos metemos en el terreno más poderoso del jazz cuando y si de hablar de ello se trata, Sarah Thawer es cosa seria. Es una de esas artistas que de plano, nacieron para entregarse a la música. Y si no lo creen, deben ver sus performance en vivo, donde despliega una energía única en todo momento.

Solo para que entiendan de lo que les hablamos, ella se interesó en la batería desde los dos años de edad y a los cinco, como se lee en su biografía oficial, ya estaba dando su primer recital. Como dijimos, la podemos ver dominando las secuencias jazzeras más locas jamás vistas, pero también tiene una técnica y un punch excepcional que la llevan a pasear entre los estilos del funk, el R&B, hip hop y latin-fusion.

Su lista de colaboraciones: George Watsky, Jon Batiste, Sheila E., AR Rahman, Steve Weingart, Mark Lettieri, Sekou Bunch, Charlotte Day. Wilson, Jane Bunnett y Tegan y Sara… y eso solo es una parte de los artistas a los que les da soporte desde los tambores. El siguiente show en vivo comprueba todo lo que les hemos platicado.

Senri Kawaguchi

Senri Kawaguchi es sinónimo de disciplina, constancia y de lo que es llevar una vida entera dedicada a un instrumento. Quien haya escuchado -y con suerte visto- antes a esta tremenda baterista japonesa, sabrá que no solo es una de las mejores baterista de la última década; ella es también una de las músicos más versátiles de su generación por mucho.

Nacida en la prefectura de Alchi en 1997, ella comenzó sus andadas en la batería a los 5 años y pronto, fue apadrinada por la leyenda del jazz Kozo Suganuma. Su primer álbum lo lanzó a los 16 años bajo el titulo de A La Mode y desde 2013, ha lanzado más material discográficos donde podemos ver su domino prácticamente perfecto del jazz.

Su estilo definitivamente es único ya que ella detrás de esa mirada y esa expresión introvertida, esconde a una verdadera baterista salvaje y talentosa.

Taylor Moore “Pocket Queen”

¿Quieren groove, mucho flow y mucho estilo? Entonces, Taylor Moore es la baterista indicada para seguir. Y es que ella es la prueba de lo que es vincular una secuencia tranquila de percusión con un fill detonador y potente. No por nada, la han apodado la “Pocket Queen”, que ha adoptado como nombre artístico.

Una tiene escuela jazzera y una licenciatura en Interpretación y Producción Musical por parte de la Universidad de Illinois, pero se ha desarrollado en todo tipo de estilos musicales, desde el R&B y soul hasta el rap. Podríamos decir que ella sabe cómo ponerle sazón a una calmada progresión rítmica y hacerla explotar en cualquier momento. Además, verla en vivo seguramente te contagiará algo de la alegría que despliega cuando toma las baquetas.

Recientemente lanzó una canción llamada “We Came To Move”, que suena a música dance pero sin dejar de lado esa poderosa técnica de batería que la caracteriza (POR ACÁ la puedes escuchar). Acá una sesión suya con Drumeo.