¿Kendrick Lamar estaría anunciando su despedida con su próximo disco?

Un nuevo proyecto se avecina para Kendrick Lamar. Luego de un buen rato de ausencia, el rapero acaba de revelar que ya trabaja en su próximo material discográfico… pero el anuncio no ha sido precisamente el más optimista -por decirlo de alguna manera- pues también se habla de una despedida.

Esto último ha puesto en jaque a la gente en internet. ¿Se retirará el oriundo de Compton? ¿De quién se despide? ¿Qué se avecina en el futuro entonces? Eso es solo un poco de lo que se lee en los comentarios en redes sociales luego del misterioso posteo que el artista compartió recientemente.

Ahora sí, como se dice por ahí, les andamos manejando una noticia buena y una mala… A prácticamente cuatro años de su último lanzamiento discográfico (Damn de 2017), Kendrick Lamar reveló este viernes que se encuentra trabajando en su próximo álbum.

La cosa es que el anuncio lo dio a través de una emotiva carta que colgó en el sitio web Oklama. Como les comentábamos, en efecto se trata de una despedida… El rapero estaría anunciando su salida del sello discográfico Top Dawg Entertainment, con el que ha trabajado prácticamente desde su primer disco en 2011. Acá les dejamos el texto completo que compartió Lamar:

“Paso la mayor parte de mis días con pensamientos fugaces. Escribiendo, escuchando y recogiendo viejos cruceros de playa. Los paseos matutinos me mantienen en una colina de silencio… Pasé meses sin teléfono. El amor, la pérdida y el dolor han perturbado mi zona de confort, pero los destellos de Dios hablan a través de mi música y mi familia. Mientras el mundo que me rodea evoluciona, reflexiono sobre lo que más importa. La vida en la que aterrizarán mis palabras a continuación. Mientras produzco mi último álbum con TDE, me alegra haber sido parte de una impronta tan cultural después de 17 años. Las luchas. El éxito. Y lo más importante, la hermandad. Que el Altísimo continúe usando Top Dawg como un recipiente para creadores sinceros, mientras continúo persiguiendo la vocación de mi vida. Hay belleza en lo que termina y siempre fe en lo desconocido. Gracias por mantenerme en sus pensamientos. He rezado por todos ustedes. Hasta pronto”.

Por ahora, no se ha revelado el estatus del disco o alguna fecha de lanzamiento prevista. Sin embargo, debido al nombre de la carta y a la firma con la que Kendrick Lamar rubrica, ya circula el rumor de que el nuevo álbum podría llamarse “Nu Thoughts” u “Oklama”. Estaremos pendientes a ver qué se anuncia en los meses venideros.

El rapero trabajo durante más de década y media con Top Dawg Entertainment, el sello bajo el que lanzó sus discos más aclamados como Good Kid, M.A.A.D City, To Pimp a Butterfly y el ya mencionado DAMN. Gracias a estas producciones y otras colaboraciones, Kendrick ha ganado 13 Grammys durante su etapa con TDE.

A raíz de lo que se lee en la carta, seguidores en redes sociales especulan sobre el futuro de Kendrick Lamar. Si bien dejó en claro que este sería el último disco que haría con Top Dawg Entertainment, eso significaría que la puerta está abierta para incorporarse al catálogo de algún otro sello discográfico… pero de eso no se sabe nada con certeza.

Por el contrario, algunos fans están reforzando la idea de que este también sería el anuncio de su retiro de la música, sobre todo tomando en línea de la carta que dice “…mientras sigo persiguiendo la vocación de mi vida”. Desde luego, dicha frase podría ser una alusión a que continuará haciendo rap por su cuenta lejos de TDE, pero también se maneja la posibilidad de que le entre de lleno su proyecto con la iniciativa pgLang.

Apenas el año pasado, Kendrick Lamar anunció que se asociaba con Dave Free para lanzar la plataforma pgLang. En su sitio web oficial, esta organización se describe como “un proyecto multilengua. Nuestra comunidad habla a través de la música, el cine, la televisión, el arte, los libros y los podcast... Nuestros escritores, cantantes, directores, músicos y productores rompen formatos cuando construimos ideas y las haceos reales para los curiosos”.

Dave Free fue un colaborador frecuente como productor y director de videos para Lamar. Además, fungió como co-presidente de Top Dawg Entertainment hasta 2019, cuando se anunció su salida del sello. A Free se le conoce en el mundo de la dirección de videos musicales bajo el seudónimo de The Little Homies y es en ese terreno donde se ha hecho un nombre dentro de la industria.

Entonces, aunque no hay nada confirmado, podríamos ver a Kendrick Lamar enfocando su creatividad en otros terrenos, tal vez en la realización audiovisual junto a su amigo de toda la vida. Cabe destacar que el rapero y Dave Free se conocen desde la escuela secundaria y se sabe que fue él quien estableció el contacto para que el artista firmara con Top Dawg Entertainment. A continuación, algunas reacciones sobre el anuncio de Lamar…

Top Dawg releases statement on Kendrick Lamar leaving TDE after his next album:

“With this being Dot’s last album on TDE, this is more of a VICTORY LAP, a celebration.” pic.twitter.com/EotBT2Cy1f

— XXL Magazine (@XXL) August 20, 2021