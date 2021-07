Porque no todo es deporte: 9 bandas indie de Japón que debes escuchar

No hay duda alguna de que este 2021 las redes sociales nos han hecho sentir muy cerca de Japón, país que este 2021 (y después de un retraso por la pandemia de COVID-19) finalmente se convirtió en el anfitrión de los Juegos Olímpicos y el cual nos ha atrapado gracias a su cultura y tradiciones.

Ya sea por el anime, la comida u otros datos históricos bastantes interesantes, muchos de nosotros nos hemos sentido muy interesados en todo lo que tenga que ver con la nación nipona. Y sí, claro que la música no podía ser la excepción a la regla, pues sin duda Japón también bandas que son un deleite para los oídos.

Por eso y aprovechando la temporada de los Juegos Olímpicos, acá les dejamos una selección de 9 bandas indie provenientes de Japón que sí o sí deben escuchar, mismas que nos dejan muy en claro el porqué dicho país es uno de los más importantes cuando de industria musical se habla en todo el mundo:

1.- Pictured Resort

Si son amantes del dream pop y de bandas como The Pains of Being Pure at Heart, Beach Fossils y Craft Spells, entonces esta banda es para ustedes. Pictured Resort es un cuarteto originario de Otawa que, a través de guitarras melódicas y sintetizadores, nos brindan esa atmósfera ochentera que tanto nos gusta.

2.- Frederic

Considerados uno de los exponentes del ‘J-rock’, uno de los movimientos musicales más destacados dentro de la cultura japonesa, Frederic es una banda de dance-punk conformada por cuatro integrantes originarios de la ciudad de Kobe.

Con más de 11 años en la industria, sus canciones con ritmos pegajosos y veraniegos nos dejan en claro por qué son tan reconocidos en su país.

3.- The Pillows

Formada en el año de 1997 y consolidados dentro del movimiento del J-rock, The Pillows nos da música que nos recuerda un poco a bandas como a los Pixies y no es coincidencia, ya que la agrupación en sus inicios se vio fuertemente influenciada por bandas como la liderada por Black Francis, así como a otras como Radiohead, Weezer y The Smashing Pumpkins.

4.- The Oral Cigarettes

Si Muse se hubiera conformado en Japón, entonces su nombre sería The Oral Cigarettes. Esta banda tiene una estética muy retrofuturista en sus videos y sus creaciones musicales son similares a las de Bellamy y compañía en cuanto a sonidos de rock y heavy metal se refiere. Si son unos clavados del anime seguro reconocerán a la banda por interpretar la canción principal de Noragami Aragoto.

5.- Number Girl

Formada en la ciudad de Fukuoka, Japón, en agosto de 1995 por el vocalista Shutoku Mukai, Number Girl es una agrupación cuyo sonido musical –en gran medida por las veloces guitarras– fue comparado con bandas como Sonic Youth, Pixies y los Stooge, algo que les hizo ganar muchos seguidores occidentales en la década de los 90. Si aún no los escuchan, ahora es cuando.

6.- Shishamo

El ‘girl power’ dentro de la música japonesa viene cortesía de Shishamo, un trío de chicas originarias de la ciudad de Kawasaki, que después de conocerse en la secundaria decidieron armar una banda a la cual nombraron como Shishamo, un tipo de pez pequeño que se come comúnmente en Japón.

Su música llena de bajos marcados, riffs de guitarras y constantes platillos de batería las han llevado a pertenecer a varios eventos musicales importantes de Japón, donde sus fans también quedan maravillados con la estética de sus discos (usualmente emplean ilustraciones como si fueran anime).

7.- Indigo la End

Desde que la banda lanzó su álbum debut Yoru ni Mahō o Kakerarete en febrero de 2013, Indigo la End se convirtió en una de las agrupaciones de rock alternativo más populares de Japón. Liderada por el vocalista Enon Kawatani, conocido en dicho país por componer para otras bandas y artistas, esta banda de pop-rock seguro les gustará si aman a artistas como Cage The Elephant.

8.- Asian Kung-Fu Generation

Seguramente una de las bandas que reconocerán si son fans de Naruto. Y es que Asian Kung-Fu Generation, además de ser una agrupación de rock-punk que tiene un sonido similar al de Weezer pero más ‘pesado’ (de hecho los comparan mucho con Rivers Cuomo y cía.), también es la banda que ha compuesto varios openings del famoso manga escrito por Masashi Kishimoto.

9.- Tricot

Esta banda japonesa es quizá de las mas conocidos en la mayoría de los continentes, en donde este cuarteto de chicas originarias de Kyoto han logrado conquistar a miles con sus creaciones musicales en las que demuestran que las mujeres también pueden ser grandes referentes en cuanto a rock alternativo y el math rock se refieren.

¿Cuál otra banda indie de Japón nos recomendarían?