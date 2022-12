Dicen por ahí que muchas veces nos arrepentimos de no entrarle a proyectos u oportunidades que de repente nos llegan en nuestras vidas. Y estamos completamente de acuerdo, porque de repente aparecen cosas que en un principio pensábamos que no eran tan importantes pero tiempo después nos damos cuenta de que la regamos y gacho. Eso aplica para muchos aspectos, incluso en la industria musical, pues algunas figuras grandes han tomado decisiones que pudieron cambiar sus carreras.

Aunque no lo crean, varios artistas mundialmente conocidos han rechazado grabar o interpretar canciones que más adelante se convirtieron en éxitos en la voz de alguien más. Desde Michael Jackson, Elvis Presley y Celine Dion hasta Britney Spears, Adele y Rihanna, nadie se salva de desaprovechar una ocasión de romperla en las listas de popularidad y acá les contamos de nueve ejemplos bastane claros.

Imagen ilustrativa/Foto: Getty Images

Celine Dion y “I Don’t Wanna Miss a Thing” de Aerosmith

Cuando pensamos en “I Don’t Wanna Miss a Thing” se nos vienen a la mente dos cosas: Armaggedon y la poderosa interpretación que se aventó Aerosmith para este rolón. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, esta power ballad no es una composición original de la banda. Pero quizá lo más impactante es que Steven Tyler y compañía ni siquiera estaban considerados para grabar la canción.

En 1997, Diane Warren escribió este temazo (que como dato curioso, se inspiró en la relación de James Brolin y Barbra Streisand, luego de que el actor dijera que la extrañaba cuando no dormían juntos) y el plan era que Celine Dion la cantara… sí, así como lo leyeron. No sabemos qué pasó ni por qué la artista canadiense no la tomó, pero al final, Aerosmith se animó a tocarla y el resto es historia, se convirtió en uno de sus más grandes éxitos.

Elvis Presley y “Golden Years” de David Bowie

Ok, es momento de hablar de dos leyendas de la música. “Golden Years” es una de las mejores canciones que David Bowie lanzó durante la década de los 70, donde una vez más, se reinventaba para presentarnos una rola funk y disco que refrescó su carrera. Pero probablemente no sepan que el músico británico, en realidad, compuso esta canción para que el mismísimo Elvis Presley la cantara.

Esta historia no ha sido confirmada al 100%, pero de acuerdo con los biógrafos de Bowie, el ‘Rey’ escuchó algunos de sus demos y esta canción le gustó. Las cosas pintaban de maravilla, pues ambos habían firmado con RCA Records e incluso el manager de Presley, el coronel Tom Parker pensó que David debería ser su nuevo compositor. Sin embargo, aunque las oficinas de los artistas se pusieron en contacto, no llegaron a nada y Elvis desechó la idea de interpretarla. Pero Bowie no la dejó y la lanzó como sencillo de su disco Station to Station, que llegó a los primeros lugares de las listas de popularidad, algo muy raro para él.

Rihanna y “We Can’t Stop” de Miley Cyrus

En 2013, Miley Cyrus sorprendió al mundo abandonando su look de chica Disney para mostrar una personalidad más irreverente y ruda. Y sin duda, este cambio también lo dio a nivel musical, estrenando “We Can’t Stop”, una rola que parecía estar escrita completamente para esta nueva etapa de su carrera. Sin embargo, por más increíble que esto sea, en realidad, estaba pensada para que Rihanna la hiciera famosa.

Según el dúo de productores Rock City, declararon que originalmente querían que la cantante de Barbados interpretara esta rola, pues pensaron que podría ser un gran single que siguiera con el éxito comercial de su hitazo “Diamonds”. Sin embargo, al no tener respuesta de Ri, se la ofrecieron al productor Mike Will Made It, quien finalmente se la dio a Cyrus. Miley comentó que “realmente resultó ser perfecta y exactamente lo que quería”.

Britney Spears y “Telephone” de Lady Gaga con Beyoncé

Sin duda, el dueto que armaron Lady Gaga y Beyoncé para “Telephone” sorprendió por completo a la industria musical, pues nadie esperaba que dos de las artistas pop más importantes de los últimos tiempos se juntaran en una rola. Pero lo más curioso de todo este asunto es que ambas ni siquiera iban a aventarse este featuring. En realidad, este temazo era para la princesa del género, la mismísima Britney Spears.

Resulta que Gaga, originalmente escribió esta canción para Britney, quien incluso grabó una maqueta y planeaba sacarla en su disco Circus. Más adelante, surgió la idea de que ambas la cantaran, pero Spears simplemente la rechazó. Sobre esto, la cantante de “Poker Face” dijo lo siguiente: “La escribí para ellahace mucho tiempo y simplemente no la usó para su álbum. Está bien porque me encanta la canción y ahora puedo interpretarla”.

Prince y “Bad” de Michael Jackson

Es raro imaginar a alguien que no sea Michael Jackson cantando “Bad”, pues luego del éxito abrumador de Thriller, se convirtió en otro de sus clásicos que una vez más, lo confirmó como uno de los artistas más importantes de todos los tiempos y convirtió en una leyenda pero, ¿sabían que este rolón fue compuesto para que lo interpretara ni más ni menos que con Prince? Ahí les va el chismecito.

Michael planeó hacer un dueto en esta canción con el músico de Minneapolis, pero éste declinó la invitación, pues la letra no le encantaba. En una entrevista posterior mencionó lo siguiente: “La primera línea de esa canción es ‘tu c*lo es mío’. Entonces dije: ‘¿Quién va a cantarle eso a quién?’ … porque seguro que tú no me lo vas a cantar a mí, y seguro que yo no te lo voy a cantar a ti”. En su lugar, Prince sugirió que cantaran la rola “Wouldn’t You Love To Love Me”, pero Jackson la rechazó, por lo que se la dio a la cantante Taja Sevelle, negándonos la oportunidad de escuchar lo que hubiera sido una de las mejores colaboraciones de la historia.

Adele y “Alive” de SIA

Si hablamos de cantantes y compositoras actuales que llegaron para romperla, SIA tendría que estar en la lista. No solo sorprendió con su misteriosa estética visual, también se encargó de crear éxitos que sonaron en todos los rincones del planeta y entre ellos, por supuesto que está “Alive”. Aunque antes de que estuviera en las listas de popularidad, esta canción sería para otro monstruo de la industria: Adele.

Para que se den una idea, la artista australiana escribió la rola desde la perspectiva de Adele y sobre su vida. En entrevista con Ryan Seacrest, declaró que el tema fue compuesto en una sesión con la cantante británica para su tercer álbum 25, pero la dejó fuera en el último momento. Como dato curioso –y porque ha bateado muchas canciones–, Rihanna también rechazó. ¿Creen que ambas se hayan arrepentido de no grabar este mega hit?

Kylie Minogue y “Toxic” de Britney Spears

Cuando algunos pensaban que Britney Spears Spears ya había sacado los mejores éxitos de su carrera, en los primeros años de los 2000 dejó a todos con la boca abierta cuando lanzó “Toxic”, una rolota con la que se reinventó y revitalizó su sonido tirándole a canciones pop un poco más atrevidas. Y quizá se saquen de onda cuando les contemos que este hitazo no iba a ser para ella, pues hubo dos estrellas que originalmente lo cantarían.

Esta canción fue escrita por Cathy Dennis, Henrik Jonback, Christian Karlsson y Pontus Winnberg, quienes conforman el equipo de producción Bloodshy & Avant. La rola la compusieron pensando en Janet Jackson, pero inicialmente se la ofrecieron a Kylie Minogue para grabarla, quien la rechazó y finalmente la grabó Spears. El resto ya se lo saben, Britney se adueñó de “Toxic” y una vez más, demostró por qué era la mera mera del pop.

Michael Jackson y “La Isla Bonita” de Madonna

Cuando pensamos en Madonna, es probable que se nos vengan a la mente un montón de clásicos que ha lanzado a lo largo de su enorme carrera. Sin embargo, lo más seguro es que la primera rola que piensen con la voz de la ‘reina del pop’ sea “La Isla Bonita”, un rolón que ha sido covereado por un montón de artistas pero que iba a tener un destino bastante interesante, pues Michael Jackson la iba a grabar.

La cosa estuvo así. Madonna empezó a escribir y grabar canciones para su tercer álbum de estudio, True Blue, para el cual contrató al productor Patrick Leonard (quien ya había trabajado anteriormente con Michael en la gira Victory Tour de 1984). Según Leonard, el propio Quincy Jones, le pidió que escribiera “algo parecido a Sade” para el cantante. Una de las maquetas instrumentales que Leonard mandó para la aprobación del ‘rey del pop’ tenía la frase “La Isla Bonita”, pero a Jackson y a Jones no les gustó y la rechazaron… el resto es historia. ¿Será este uno de los únicos errores en la carrera musical de MJ?

Backstreet Boys y “…Baby One More Time” de Britney Spears’

Por último, es momento de hablar de un verdadero hitazo de todos los tiempos, un clásico que hasta tu amigo el más metalero se sabe. Una vez más, Britney Spears vuelve a aparecer en esta lista, pero en esta ocasión no es por rechazar alguna canción que se convirtió en éxito. No, ahora ella fue la ganona, pues agarró una de las rolas más importantes de toda su carrera, ni más ni menos que su sencillo debut “…Baby One More Time”, pues los Backstreet Boys la iban a cantar.

Según el mismísimo Simon Cowell, la boy band británica Five –de la que fue manager– estuvieron a punto de ser considerada para grabar la canción. Sin embargo, además de ellos, también reveló que a TLC y el grupo estadounidense les ofrecieron este rolón, pero no lo aceptaron… Afortunadamente, Britney la tomó y la convirtió en un éxito mundial que hasta la fecha, sigue sonando fuerte.