Versiones rifadas: 16 covers geniales y variados para que agregues a tus playlists

A lo largo de la historia de la música, nos hemos encontrado con cualquier cantidades covers. Sí, algunos pueden salir medio raros y a lo mejor no son tan impresionantes, pero lo genial de que un artista reversione a otro es que nunca sabes con qué grata sorpresa te encontrarás.

Y lo hemos visto antes como cuando Nirvana hizo sus versiones de canciones de David Bowie o a Leadbelly en su Unplugged. O cuando el legendario Johnny Cash hizo lo propio con “Hurt” de Nine Inch Nails o “Personal Jesus” de Depeche Mode.

Sin duda, hay covers que han quedado para la posteridad y que hacen homenaje a su versión original para bien. Por acá, recopilamos algunos covers -del ayer y hoy- que precisamente cumplen con esa característica. Por supuesto, hay muchos más por ahí, pero aquí juntamos 16 para echarles oído y segurito los disfrutarán.

“Everybody Wants To Rule The World” – Weezer

Original: Tears For Fears

No es ningún secreto que de unos años para acá, Weezer nos ha entregado un par de discos interesantes con varios covers que les han quedado bastante bien. En 2019, la banda se rifó lanzando The Teal Album, material en el que reversionaron un montón de clásicos ochenteros (y algo más) como “Africa” de Toto, “Sweet Dreams” de Eurythmics, “Take On Me” de A-ha, o “Billie Jean” de Michael Jackson.

Sin embargo, por acá elegimos el cover de la clásica “Everybody Wants To Rule The World” de Tears For Fears porque su versión original ha envejecido bastante bien a pesar de que se lanzó en 1985. Ya tiene más de 30 añitos y sin duda, la melodía sigue sonando inspiradora. Además, Rivers Cuomo y compañía hicieron un cover bastante fiel de la original que no suena nada mal. Ustedes juzguen:

“Tráeme la noche” (Bring On The Night) – Gustavo Cerati y Andy Summers

Original: The Police

En 1979, The Police lanzó Reggatta de Blanc, segundo álbum de su discografía que dicho sea de paso, los colocó como una de las bandas más importantes del mundo debido a su toda esa vertiginosa mezcla de rock, pop, punk y reggae que solo tres sujetos como ellos (Sting, Stewart Copeland, Andy Summers) podían desplegar de manera maravillosa.

Dicha banda, sin pensarlo ni remotamente, sería la máxima influencia de un joven argentino que con los años se convirtió en el máximo exponente del rock latinoamericano: Gustavo Cerati. Por eso resulta tan anecdótico que a finales de lo 90, el propio ex Soda Stereo haya participado en el tributo en español a The Police titulado Outlandos D’Americas, donde únicamente participaron los miembros originales de la banda homenajeada, Summers y Copeland.

Como sea, la canción más sobresaliente de ese compilado fue “Tráeme la noche”, la versión hispana y reimaginada magníficamente por Cerati de “Bring On The Night”. De hecho, gracias al gran trabajo en este track, se le propuso al argentino unirse a una gira con los miembros de The Police (menos Sting), pero el ídolo sudamericano debió declinar la oferta ya que por esos días, andaba centrado en lanzar Bocanada. POR ACÁ les contamos bien esa historia y a continuación, les dejamos el cover.

“Beat It” – Fall Out Boy

Original: Michael Jackson

¿Qué más podemos apuntar que no se sepa de la carrera artística de Michael Jackson? La música pop moderna básicamente no se entendería de la misma manera sin él… y sin Quincy Jones, el productor detrás de “Beat It”. Encima de todo, el solo de guitarra de Eddie Van Halen y la batería de Jeff Porcaro (de Toto) hacen todavía más épico todo lo que hay detrás de este track.

Es válido decir que es un clásico de todos los tiempos y para prueba de ello, esta la bastante buena versión que se aventó Fall Out Boy en 2008 junto a John Mayer, con todo y un video en el que hay referencias al “Rey del Pop” hasta para llevar. Honestamente, fue bastante sorprendente en su tiempo, además de que la voz de Patrick Stump le añadió ese ingrediente diferente al cover.

“Same Ol’ Mistakes” – Rihanna

Original: Tame Impala

Currents fue el álbum que catapultó a Tame Impala a un éxito sin precedentes y que los colocó en el mapa más allá de la escena alternativa. Y fue tan así que el álbum terminó deslumbrando a una de las grandes cantantes del pop de la era moderna: Rihanna.

Un año después de que Kevin Parker lanzara el Currents, Rihanna pidió el permiso a través de Roc Nation (la agencia de Jay-Z) para incluir un cover de “New Person, Same Old Mistakes” en su disco ANTI. El propio Kevin dijo unos meses después que había quedado encantado con el cover de la cantante de Barbados.

Desde entonces, la carrera de Kevin Parker ha crecido al grado de que ha colaborado con artistas de la escena pop y rap como Travis Scott, Lady Gaga, John Mayer, Mark Ronson, The Weeknd y más. Tremendo.

“Young Folks” – The Kooks con Simon Wilcox

Original: Peter, Bjorn & John

Si pudiéramos definir “Young Folks” de Peter, Bjorn & John, el término ideal para hacerlo en una sola palabra sería ‘himno’. Y es que este temazo de 2006 no solo se convirtió en la canción principal del material Writer’s Block; también se convirtió en el tema emblema de esa banda y por supuesto, en uno de los himnos de la música indie del nuevo milenio. El silbido es inconfundible.

Todo un clásico de los 2000, vaya. Ahora bien, un par de años después de su lanzamiento, The Kooks, otra banda emblemática de la época, le hizo honor con un cover estupendo en el que además colaboraron con la cantante Simon Wilcox. Esta versión apareció en un compilado especial que la NME elaboró en 2008 donde varias bandas hacían covers de otros artistas.

De ese material, la más recordaba es esta entrega de “Young Folks” en la idea de The Kooks, que es el claro ejemplo sobre cómo hacer propia una canción para bien; cómo se debe hacer un cover a través de la esencia de uno mismo. Tremendo lo que Luke Pritchard y compañía hicieron con el track.

“Need You Tonight” – Beck, St. Vincent y Record Club

Original: INXS

INXS le dejó al mundo uno de los mejores álbumes de los 80 con Kick (1987). De ese tremendo discazo lleno de vibra funky-disco y new wave, canciones como “New Sensation”, “Never Tear Us Apart” y “Need You Tonight” se convirtieron en verdaderos clásicos que continuaron haciendo vibrar a la gente en décadas posteriores.

Si no nos creen, entonces tiene que escuchar (y posiblemente redescubrir) las versión que Beck y St. Vincent hicieron de ese disco para Record Club, el proyecto musical que el compositor angelino conformó en 2009. Para este curioso supergrupo, Beck invitó a un montón de músicos para reimaginar álbumes completos de Leonard Cohen, Skip Spence, The Velvet Underground y más.

Junto a St. Vincent y otros músicos geniales, Beck hizo unas versiones increíbles del disco antes mencionado de INXS y la más memorable por mucho fue “Need You Tonight”, que derrocha mucha sensualidad al igual que la original, pero con una vibra musical distinta. Compruébenlo ahora.

“Running Up That Hill” – Placebo

Original: Kate Bush

Si somos justos, “Running Up That Hill” de Kate Bush debe ser una de las mejores canciones jamás creadas -al menos de la década de los 80 en adelante-. Y no es para menos tomando en cuenta la buena cantidad de covers que se le han hecho desde que salió en 1985.

La misma cantante la llegó a tocar con David Gilmour de Pink Floyd en 1987 y luego, han venido versiones en las voces de artistas como Chromatics, Georgia, Car Seat Headrest y más… Sin embargo, debemos decirlo: ninguna se compara con la que hizo Placebo en 2003 como parte de su álbum de covers. Oscura, melancólica, atmosférica.

Los liderados por Brian Molko supieron darle nueva vida a un temazo de ese calibre.

“Cancer” – Twenty One Pilots

Original: My Chemical Romance

La escena emo dosmilera no sería nada sin My Chemical Romance, banda que capitalizó el estilo y lo llevó a lo más alto de las listas de popularidad. El gran triunfo fue en 2006 cuando lanzaron el icónico The Black Parade, que nos dejó canciones enormes como “Famous Last Words”, “Welcome To The Black Parade”, “Dead!”, “Teenagers”, “I Don’t Love You” y “Cancer”.

Y nada más para que vean la trascendencia que ha tenido este disco de MCR, solo hay que voltear a ver unos años atrás, precisamente al 2016 cuando Twenty One Pilots se aventó un cover de la propia “Cancer”. La versión de TOP apareció en un disco compilatorio de covers que la revista Rock Sound armó por el 10 aniversario de The Black Parade. Desde luego Tyler Joseph y Josh Dun dotaron al track de su estilo y no quedó nada mal.

“Patience” – Chris Cornell

Original: Guns N’ Roses

Sí, es bien sabido que Guns N’ Roses eran los chicos malos de finales de los 80, la última gran banda que abogó por el estilo de vida basado en el “sexo, drogas y rock n’ roll”. Aún con ese estigma encima, Axl Rose y compañía demostraron que no estaban peleados con el lado dulce de la música cuando lanzaron en 1988 el disco G N’ R Lies, donde venía incluida la balada acústica “Patience”.

La canción inmediatamente se convirtió en uno de sus clásicos y el paso del tiempo no la enterró en el olvido. De hecho, en 2020 se liberó una versión que el gran Chris Cornell hizo de dicho tema, esto como parte del disco póstumo de covers No One Sings Like You Anymore.

Incluso ese mismo año, GNR reveló algunas grabaciones de conciertos recientes interpretando “Black Hole Sun” de Soundgarden. Era casi como un homenaje y un agradecimiento a Cornell por el gran cover a “Patience”. Vaya momento, sin duda.

“Do I Wanna Know?” – Dua Lipa

Original: Arctic Monkeys

¿Es AM el mejor disco de Arctic Monkeys? El debate está abierto, pero si algo no podemos negar es que ese material hizo crecer la ya de por sí dilatada carrera de la banda. El disco supuso un cambio importante en estética, un tanto en estilo musical y por si fuera poco, nos dejó uno de los clásicos más importantes del rock de la década del 2010: “Do I Wanna Know?”.

Básicamente, no hay nadie en el mundo que no se sepa esa canción. Es casi como preguntarle a cualquier persona “oye, ¿te gustan los Arctic Monkeys?” y muy probablemente te dirán: “Ah, sí. Son los de ‘Do I Wanna Know?’ ¿No?”… La canción ha sido covereada por artistas como Hozier o CHVRCHES, pero en esta ocasión hemos decidido escoger la versión a piano que Dua Lipa hizo en 2018 para BBC Live Lounge.

Aunque parece una entrega sencilla, hay que destacar lo abrazadora que resulta la voz de la cantante. Una prueba de por qué ella ha llegado tan lejos en tan solo unos años.

“I’m Waiting For The Man” – Matt Berninger (The National)

Original: The Velvet Underground

Una de las mayores glorias que la música neoyorquina le ha dado a la historia es The Velvet Underground. Sin problema, podemos decir que está en el top 10 de bandas que más influencia han dejado en el rock. Y es que detrás de la banda comandada por Lou Reed hay mucho misticismo, enfundado además por el hecho de que ellos no solo pertenecieron a la escena musical local, sino hasta la artística en general (mucho de lo que Andy Warhol es culpable en el buen sentido).

Como sea, su música ha trascendido y hoy, el llamado art-rock y los artistas que regularmente se enfundan en el género, tienen una deuda enorme con The Velvet Underground. Y bueno, otros como Matt Berninger que no son tan apegado al concepto, reconocen el valor que el grupo tiene aún en esta época.

La prueba está en el cover que el vocalista de The National lanzó en este 2021 de “I’m Waiting For The Man”, esto como parte de un disco de covers titulado I’ll be Your Mirror: A Tribute To The Velvet Underground & Nico. Mucha clase.

“Would?” – Korn

Original: Alice In Chains

Se dice poco, pero alguien debe hacerlo: toda la escena nu-metalera de los 90 tiene una deuda enorme -ENORME- con Alice In Chains. Los oriundos de Seattle, conocidos como figuras de la escena grunge pero de alma metalera, fueron quienes lograron (junto con Pantera si acaso) la transición del género para que Deftones, Korn, Mudvayne, Slipknot y compañía brillaran en años posteriores. La voz de Layne Staley y sobre todo la guitarra de Jerry Catrell mostraron el camino para que el también llamado ‘metal alternativo’ se erigiera en lo alto por un largo periodo en aquella década.

El híbrido con el rap se conjuntó desde otros artistas, pero a AIC se le debe mucho aparte. Korn lo sabe y por eso, a finales de 2020 se unieron a un mega tributo que el Museo de la Cultura Pop de Seattle organizó para la legendaria banda de grunge. Jonathan Davis y compañía eligieron nada más y nada menos que “Would?” como la rola que tocarían y el resultado fue magnífico.

“Wicked Game” – HIM

Original: Chris Isaak

¿Cómo conviertes una exquisita balada romántica de estilo country rock con tintes folk, en una poderosa melodía de metal? La fórmula solo se la sabía HIM, quienes en 1996 lanzaron el cover de “Wicked Game” original de Chris Isaak (1989) que luego aparecería en su segundo disco de estudio -y en un sinfín de recopilatorios-.

Es curioso lo bien que suena esta balada acústica en una entrega de metal gótico. Además, la profunda voz de Ville Valo le da una atmósfera especial a la versión de la banda finlandesa. Desafortunadamente para HIM, parece que ese cover se coló entre las entregas más destacadas de su propia historia… pero eso no quiere decir que no tengan otras canciones increíbles.

“Sad But True” – Royal Blood

Original: Metallica

Sí, lo sabemos: The Metallica Blacklist es un material que nos deja sentimientos encontrados por doquier, pero hay de todo y para todos. Eso sí, si se trata de covers demoledores, el que Royal Blood hizo de “Sad But True” está entre los mejores innegablemente.

Mike Kerr y Ben Thatcher saben lo que hacen y nosotros conocemos de sus capacidades detrás del bajo y la batería, respectivamente. Se mantienen las melodías pesadas, siniestras y estridentes, también el beat sencillo pero potente y nomás de escuchar el cover dan ganas de echar el headbanging.

Checa el cover a continuación y POR ACÁ, te dejamos nuestro conteo con los mejores covers de The Metallica Blacklist.

“Please Please Please Let Me Get What I Want” – Deftones

Original: The Smiths

Deftones podrá ser una banda de metal portentosa, pero si algo dominan bien dentro de su estilo es que logran ser tan melodiosos como estridentes. Y si se trata de emotividad, Chino Moreno se cuece aparte. Quizá por eso es que su cover de “Please Please Please Let Me Get What I Want” de The Smiths suena tan bien.

Esta versión salió como una de las entregas principales de su álbum recopilatorio B-Sides & Rarities de 2005, donde también tienen versiones de The Cure, Duran Duran, Cocteau Twins y otras cosillas curiosas. Se podría decir que gracias a ese material, conocemos el lado más dulce de la banda y sus influencias más ‘suaves’. Ahora, todo tiene sentido.

“Careless Whisper” – Seether

Original: George Michael

Un clásico de todos los tiempos… eso es “Careless Whisper” de George Michael, una canción de esas que definieron la década de los 80 y detrás de esa melodía coqueta y sensual, hay dolor de ese que solo un amor malogrado deja. No hay una sola persona en el mundo -en sentido figurado- que no la identifique.

Ahí el gran acierto de Seether, quienes en 2009 le dieron al track una musicalización de corte post-grunge casi rozando el metal que no suena nada mal. Y debemos decirlo: intentar hacer un cover de esta canción es un reto, una aventura de la que es complicado salir bien librado dada la composición y producción tan pulida de la pieza original… pero Seether logró hacerlo de manera decente.