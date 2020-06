AC/DC quiere llenar tu cuarentena de rock con estos icónicos rompecabezas

Muchísimas bandas alrededor del mundo están haciendo todo lo posible por mantenernos entretenidos en estos tiempo de cuarentena. Muchas lo hacen con música nueva, otras con música en vivo y otras lanzando rompecabezas. Los veteranos de rock australiano AC/DC decidieron irse por la última opción y anunciaron el lanzamiento de 8 nuevos rompecabezas basados en las icónicas portadas de sus discos.

La fecha de lanzamiento para estas piezas de colección se tiene para este próximo septiembre y octubre. Para el noveno mes del año se tiene planeado lanzar los rompecabezas de High Voltage de 1976, For Those About To Rock de 1981, Blow Up Your Video de 1987 y Ballbreaker de 1995, que constan de 500 piezas cada una como parte de la impresionante gama Rock Saw de Zee Productions.

Luego, en octubre, también se lanzarán los rompecabezas de Let There Be Rock de 1977, el álbum en vivo de 1978 If You Want Blood You’ve Got It, Highway To Hell de 1979 y Black Ice de 2008. Estos rompecabezas también se compondrán de 500 piezas cada uno con excepción de Highway To Hell que tendrá una opción de 1000 piezas disponible.

AC/DC no es la primera leyenda del rock que le echan un buen ojo a esta posibilidad. El año pasado se lanzaron rompecabezas de Iron Maiden, Slayer, Judas Priest y Motorhead, seguido de una gama especial de discos de Metallica.

Hace unos días, la banda británica alternativa Radiohead también lanzó un rompecabezas realmente especial para todos sus fanáticos. Aunque de broma ellos mismos lo hayan nombrado como “Radiohead Fragmentary Time Waster” (“Pérdida de tiempo fragmentaria de Radiohead”) es una pieza de colección. El rompecabezas es de 1000 piezas y figura la portada de EP de compilación Com Lag de la era Hail To The Thief.

Si ya te hicieron ojitos estos rompecabezas, los puedes pre-ordenar justo aquí. Tienen un precio de 500 pesos mexicanos aproximadamente y la edición de Highway To Hell de 1000 piezas tiene un precio de 560 pesos.