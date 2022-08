Acusan a Win Butler de Arcade Fire de abuso sexual; él responde a las acusaciones

Win Butler, líder y fundador de Arcade Fire, ha sido señalado de acoso y abuso sexual por cuatro mujeres que se pusieron en contacto con la revista Pitchfork, la cual ha revelado las acusaciones contra el cantante estadounidense que ya se pronunció al respecto a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con el portal estadounidense, fueron cuatro personas quienes señalaron a Butler por “interacciones sexuales que llegaron a sentir que eran inapropiadas dadas las diferencias de edad, la dinámica de poder y el contexto en el que ocurrieron“. Todas ellas tenían algo en común: eran fans de Arcade Fire.

Win Butler de Arcade Fire. Foto: Josh Brasted/Getty

Cuatros personas acusaron a Win Butler de acoso y abuso sexual

Las cuatro víctimas detallaron que las interacciones sexuales se hicieron cuando tenían entre 18 y 23 años, en un periodo de tiempo que fue del año 2016 al 2020. Win Butler tenía entre 36 y 39 años, por lo que la diferencia de edad era bastante evidente.

Pitchfork aseguró que para su artículo cambió la identidad de las personas involucradas, sin embargo, vio capturas de pantalla con conversaciones que Butler tuvo con sus víctimas. Además, el portal entrevistó a amigos y familiares que tenían noción de estos sucesos.

Win Butler con Arcade Fire en el festival Coachella. Foto: Getty.

Estella conoció a Butler cuando ella tenía 18 años y él 36

Una de las mujeres que denunció a Win Butler fue Stella, quien comenzó a tener interacción con él a través de Instagram y después de postear una foto de Win y su esposa, Régine Chassagne, para un evento de caridad que el músico realizó en Montreal.

Butler le envió un mensaje a Stella donde aseguró recordarla de dicho evento: “Recordé que parecías muy familiar por alguna razón, y vi tu increíble disfraz de la gira Reflektor. ¡Tan estupendo! De todos fue el mejor”, se leía en una de las capturas.

Foto: Getty Images

Win invitó a Stella a tomar una copa con él en un bar del que era copropietario con Chassagne, y siguió mensajeándose con ella por Instagram. O al menos así fue hasta que él le dio su número y le dijo que le enviara mensajes, pero sin decirle a sus amigos ya que era “una persona muy reservada”.

A los pocos días de haberse visto en el bar, Stella indica que Butler le enviaba mensajes de texto y fotos explícitas que ella no pedía. Lo peor de todo es que el músico nunca le preguntó por su edad, algo a lo que él respondió que sólo googleó el nombre y supo que ella tenía 18 años.

Butler niega cualquier relación no consensuada de la que se le ha acusado. Foto: Getty Images

La situación para Stella no fue la mejor y le contó a varias amigas sobre lo ocurrido. Al final la joven intentó tener una relación normal con Butler, pues incluso asistió a conciertos de Arcade Fire en la lista de invitados. Pero al ver que la situación era la misma terminó por bloquearlo.

Win Butler asegura que sí envió mensajes inapropiados a la chica cuando estaba borracho, pero que nunca imaginó que ella se sentía incómoda por ello; de hecho el cantante creía que Stella no le contestaba porque él no accedió a tener sexo.

Asegura que apenas reflexionó sobre la diferencia de edades en sus amoríos. Foto: Getty Images

“No me di cuenta de la importancia de la diferencia de edad en ese momento”, dice su declaración. “Ahora puedo ver cómo podría ser abrumador pensar en cuando tenía 18 años, pero en ese momento no lo apreciaba”.

Sarah era una fan a la que Win Butler le pidió videos sexuales

Sarah y Fiona también señalaron a Butler de abusar de su posición de poder: ambas eran fans de Arcade Fire que comenzaron a tener contacto con el frontman al compartir su amor por la música. Algo que se transformó en conversaciones de carácter sexual.

En el caso de Sarah ella tenía 23 años y comenzó a charlar con Win en septiembre de 2018. Lo que al principio pareció el sueño de conocer a su músico favorito, terminó con chats donde él pedía fotos y videos sexuales: “Solo prométeme que es privado y no le dirás a la gente que te envié un mensaje”, le dijo.

Foto: Getty Images

Sarah detalla que Butler le pidió hacer una videollamada por FaceTime, a pesar de que ella le dijo que se sentía incómoda: “Hice todo porque era él”. “No me gusta hacer ningún tipo de video, especialmente cosas sexuales. Recuerdo estar tan nerviosa y tan avergonzada de haberlo hecho”. afirmó.

“Yo diría, ‘No me siento bien’. Y él diría, ‘Envíame una foto ahora mismo’. Básicamente, me usó como su terapeuta personal, y una manera fácil de tener sexo sobre el teléfono”, dijo Sarah al portal sobre lo ocurrido con Win Butler y cómo eso le hizo sentirse mal.

Foto ilustrativa: Getty Images

La situación llevó a Sarah a caer en una depresión de la que su madre se dio cuenta cuando vio que su hija no estaba emocionada por el nuevo álbum de la banda o por conseguir boletos para sus shows. Así que un día la señora se enteró de lo ocurrido.

La versión de Butler es que Sarah era una especie de fangirl que se obsesionó con él, tanto que lo seguía a los lugares donde él hacía dj sets y hasta pidió a su seguridad que le negaran el acceso a la chica. Algo que ella niega, pues sólo se veía con el músico por casualidad.

No fue la única: Fiona también tuvo que mandar fotos y videos a Win Butler hace unos años

En el caso de Fiona, ella tenía 20 cuando comenzó a hablar con Win en el año 2017, luego de que ambos se conocieran en un concierto de Arcade Fire donde ella estuvo en primera fila. Sin embargo ocurrió lo mismo: mensajes donde el músico pedía contenido sexual.

Las interacciones con Win crecieron a tal punto que Fiona tuvo encuentros sexuales con él músico, uno de ellos fue antes de un concierto de la banda y llevó a la chica a tener un intento de suicidio; sus amigos también aseguraron que su salud mental se deterioró en ese tiempo.

Win Butler es señalado de pedir contenido sexual a fans. Foto: Getty Images

“Me sentí increíblemente deprimida”, dijo. “El costo de tener que mantener todo en secreto, constantemente haciendo a un lado mis necesidades para apaciguarlo, la falta de límites y la culpa de ser la otra mujer se estaba volviendo demasiado difícil de ignorar”, relata la mujer.

Win por su parte afirmó que todo entre ambos fue consensuado y que sí hubo relaciones sexuales. El músico dice que la chica le dijo que el tener una relación con él le estaba afectando mentalmente, pero que su depresión no estaba relacionada con él directamente.

Foto ilustrativa vía: Pexels

“Dejé esa conversación con el compromiso de no volver a acostarme con alguien de quien fundamentalmente sabía tan poco. Realmente me sacudió. Aunque repitió que no tenía relación conmigo, sufría de una enfermedad mental, por lo que simpatizo mucho”, dijo Win Butler que buscaba ser amigo de Fiona “antes de escuchar estas acusaciones”

Lily señaló al cantante de Arcade Fire por abuso sexual

En las denuncias también existe una cuarta persona de género fluido, quien se identifica con pronombres él/ella/elle, indicó que el músico le agredió sexualmente en dos ocasiones por allá del año 2015 y cuando tenían 21 y 34 años respectivamente.

Esta persona identificada como “Lily” (su pesudónimo) conoció a Butler durante un concierto de Arcade Fire en Montreal, en el año 2015. En ese entonces elle tenía 21 años y el cantante, quien mostró interés en la carrera en artes de Lily, tenía 34.

Arcade Fire en concierto. Foto: Getty Images

Ambas partes comenzaron a mensajearse luego de que Lily le diera a Win una tarjeta de presentación: mientras el músico asegura que dicha conexión se dio porque Lily le estuvo “coqueteando” con él, elle afirma que siempre le dejó en claro a Win que sólo una amistad.

Luego de conocerse un poco y mensajear, Lily y Win salieron a tomar algo. La cuestión es que Butler señala la ocasión como una cita donde se besaron consensualmente, mientras que Lily asegura que nunca hubo nada ya que elle tenía pareja y Win estaba casado con Régine Chassagne.

Foto: Getty Images

Lily indicó que se reunió con Win Butler una segunda vez un mes después. Ahí el líder de Arcade Fire le “metió las manos en los pantalones sin consentimiento mientras le conducía a casa después de la comida”. Cuando Lily expresó su incomodidad, Butler finalmente quitó su mano.

Butler afirma que puso su mano en el muslo de Lily: “me miró a los ojos y dijo ‘no en el auto’ de una manera que parecía coqueta”. La víctima asegura que el toque fue “muy agresivo” y ocurrió en la entrepierna, además de que nunca coqueteó con Butler quien está seguro de que Lily le correspondió en todo momento.

Foto: Getty Images

Lily relató a Pitchfork que Butler fue a su departamento dos días después de ese suceso y tras una serie de mensajes donde se disculpaba por lo ocurrido. Elle le dijo al músico que no quería verlo pues se preparaba para un evento de arte que había curado en Montreal. Pero Win no hizo caso.

“Abrí mi puerta y él me inmovilizó contra la pared y estaba agarrando agresivamente mi cuerpo y metiendo su lengua en mi garganta”, dijo Lily. “Fue un intento de ser sexy, y no estaba bien en el contexto”, indicó en el relato publicado por el portal de música.

Win Butler es acusado de abusar sexualmente de una persona en 2015. Foto: Getty Images

Lily detalló que pidió a Butler se fuera, sin embargo el cantante y líder de la banda canadiense no quiso y le llevó al sillón: “No sé si me estaba sujetando por la cintura o qué, pero me restringió físicamente mientras metía la mano en mis pantalones. En algún momento trató de bajar sobre mí”.

La versión de Butler sostiene que cuando Lily abrió la puerta de su departamento “comenzamos a besarnos de inmediato… No recuerdo quién lo inició, pero definitivamente fue mutuo”. Lily, por su parte, afirma que corrió al músico de su departamento.

Foto ilustrativa vía: Pexels

Después de que Butler se fue, Lily le envió un mensaje para disculparse por rechazar sus insinuaciones: “Pensó que mi comportamiento era extraño, así que tal vez en realidad fui yo quien se equivocó”, dijo Lily a Pitchfork.

“Mirando hacia atrás, es bastante fácil identificar la manipulación en el centro de ese intercambio. También está muy claro que funcionó. Continué dudando de la validez de mis comportamientos y mi afirmación de mi ‘no’ y falta de consentimiento durante meses después”.

El músico estadounidense niega las acusaciones o las recuerda de manera “diferente”. Foto: Getty Images

Butler respondió al mensaje de Lily diciendo que no había problema y el músico afirma que no hubo drama ni agresión sexual con Lily, a quien no volvió a ver. Sin embargo, para Lily la situación fue diferente y meses después se dio cuenta de la agresión.

Win Butler dio un comunicado al respecto

En un comunicado publicado por Pitchfork, Win Butler aceptó todos los testimonios y respondió que habían ocurrido durante su matrimonio con Régine, a quien ama con todo su corazón y a quien describe como su “compañera en la música y alma gemela”.

“Ha sido difícil equilibrar ser el padre, esposo y compañero de banda que quiero ser. Hoy quiero aclarar las cosas sobre mi vida, mi mal juicio y los errores que he cometido“, comenzó el músico al afirmar que tuvo relaciones fuera de su matrimonio.

Foto: Getty images

“No hay una manera fácil de decir esto, y lo más difícil que he hecho es tener que compartir esto con mi hijo. La mayoría de estas relaciones fueron de corta duración, y mi esposa lo sabe: nuestro matrimonio, en el pasado, ha sido menos convencional que algunos”, indica.

En el escrito Win acepta que ha conocido a personas a través de shows o redes sociales: “he compartido mensajes de los que no estoy orgulloso. Lo más importante es que cada una de estas interacciones ha sido mutua y siempre entre adultos con consentimiento“, afirma.

Acepta que engañó a su esposa, pero niega que las relaciones no fueran consensuadas

El músico estadounidense declaró que nunca he tocado a una mujer en contra de su voluntad y quien diga eso está equivocado: “Si bien estas relaciones fueron todas consensuadas, lo siento mucho por cualquiera a quien haya lastimado con mi comportamiento. La vida está llena de tremendo dolor y error, y nunca quiero ser parte de causar el dolor de otra persona”.

He luchado durante mucho tiempo con problemas de salud mental y los fantasmas del abuso infantil. Cuando tenía 30 años, comencé a beber mientras lidiaba con la depresión más grave de mi vida después de que nuestra familia sufriera un aborto espontáneo. Nada de esto pretende excusar mi comportamiento, pero quiero dar algo de contexto y compartir lo que estaba sucediendo en mi vida en ese momento. Ya no me reconocía a mí mismo ni a la persona en la que me había convertido. Régine esperó pacientemente mirándome sufrir y trató de ayudarme lo mejor que pudo. Sé que debe haber sido muy duro para ella ver a la persona que amaba tan perdida. Win Butler sobre las acusaciones de acoso y abuso sexual que recibió recientemente.

Régine Chassagne y Win Butler. Foto: Getty Images

Win Butler finaliza diciendo que en los últimos años se dio cuenta de sus errores y daños por lo que comenzó a trabajar para ser una mejor persona, tanto a través de terapia como de sesiones en Alcohólicos Anónimos.

“Ahora soy más consciente de cómo mi imagen pública puede distorsionar las relaciones incluso si una situación me parece amistosa y positiva. Estoy muy agradecida con Régine, mi familia, mis queridos amigos y mi terapeuta, quienes me ayudaron a salir del abismo que estaba seguro que a veces me consumiría”, finalizó.