Afflecks Palace: La banda que trae la vibra y el sonido de Madchester a la actualidad

A inicios de los 80 y los primeros años de los 90, Manchester se convirtió en una de las ciudades más importantes para la música. Durante esta época vimos nacer a grandes bandas británicas espectaculares que influenciaron a las siguientes generaciones, a esa ola se le llamó Madchester y a pesar de que este movimiento terminó con la llegada del britpop, en la actualidad hay jóvenes retomando este sonido y estilo para presentarlo a su generación, como Afflecks Palace.

Quizá este nombre no les suene, pero estamos seguros que cuando escuchen sus rolas se convertirán en su nueva adicción. Estamos hablando de una de las agrupaciones que están causando un montón de emoción dentro de la escena independiente del Reino Unido por distintas razones. No solo por las canciones y su show en vivo, también porque sucedieron varios fenómenos bastante interesantes alrededor de ellos que más adelante les contaremos.

¿Quiénes son Afflecks Palace?

Afflecks Palace es una banda originaria de Manchester, Inglaterra. Todo comenzó cuando el vocalista, cantante, co-compositor y productor, James Fender (conocido como J); y el guitarrista Dan Stapleton se conocieron gracias a amigos en común. Poco a poco, notaron que ambos tenían cosas en común y desde entonces empezaron a tocar covers en distintos grupos por pura diversión y por el amor a las rolas que los formaron.

A pesar de que en distintas entrevistas han dejado muy claro que no tenían la intención de tener una banda propia –porque James trabajaba como obrero–, decidieron iniciar un proyecto después de que notaron que existía una química especial cuando ambos se colgaban sus instrumentos e improvisaban. Todo comenzó cuando Dan tocó el riff de una de sus primeras canciones, “Forever Young”, J tomó todo y compuso una melodía para la hija de Stapleton, ya que su novia estaba embarazada.

“Forever Young” y el inicio de la banda

En septiembre de 2019, Afflecks Palace estrenó esta rola como sencillo, la cual publicaron bajo el propio sello de J, Spirit of Spike Island. Hablando un poco sobre su disquera, también tiene una historia bastante curiosa pues inició como una tienda en línea donde vendía camisetas de bandas de la era dorada de Madchester; sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en una plataforma para esta agrupación.

Pero volviendo a “Forever Young”, J considera que nunca tuvieron la intención de ir más allá con la canción, simplemente la estrenaron porque les encantó el resultado final. Aunque no tenían idea de lo que vendría después ya que, sin contar con el apoyo de una disquera trasnacional y sin contactos en la radio para rotar la rola, llegó a prácticamente todo el mundo y recibieron mensajes de apoyo de otros países gracias a la magia del internet.

*Como dato curioso, el nombre de la banda viene de un antiguo mercado en Oldham Street, en Manchester, cuya entrada está adornada con carteles de música y ha sido durante décadas una meca alternativa y de la contracultura de la ciudad.

Después de tener la aprobación de distintas personas, Dan y J se sintieron un poco con la obligación de componer más canciones y tomar Afflecks Palace en serio. Es por eso que decidieron reclutar a dos integrantes más para la banda, el bajista Pete Darling y el baterista Pete Redshaw, con quienes grabaron tres rolas más y que a la larga, todos estos temas los juntaron en su EP debut llamado Hello. Is Anyone Awake?, el cual estrenaron en enero de 2020.

Una banda que rompe esquemas en la industria

Curiosamente, los “fenómenos curiosos” alrededor de esta agrupación no pararon. El primer se dio con el lanzamiento de su primer material discográfico de corta duración, pues agotaron por completo –y en una semana– el tiraje de 300 vinilos que mandaron fabricar para vender en distintas tiendas de discos de su ciudad. Pero la locura apenas comenzaba, ya que a pesar de cargar un montón de hype, nunca se habían presentado en vivo.

Por si no fuera suficiente emocionar a un montón de personas con su EP debut, en 2020 los boletos para el primer concierto de Afflecks Palace en el Band on the Wall –uno de los foros más importantes de Manchester– volaron como pan caliente. Imagínense qué tan cañones están y lo enorme que fue esto que en palabras de J: “la gente viajó de otras ciudades para vernos e incluso se sabían las letras de todas las canciones“.

Sin embargo, cuando el coronavirus se convirtió en pandemia, la banda tuvo que parar por completo hasta que las cosas en el mundo y la industria musical “volvieran a la normalidad”. Aunque todo ese tiempo sin poder tocar en vivo lo aprovecharon para grabar más canciones y publicarlas, como “Pink Skies”, “It All Comes Around” y “Reply Jean”. Estas rolas las juntaron en su segundo EP titulado Everything is an Attempt To Be Human, que también presentaron en 2020.

Vender casi toda una gira siendo independientes y su álbum debut

La emoción por Afflecks Palace simplemente ha aumentado en los últimos meses. Para que se den una idea, anunciaron una gira por el Reino Unido en ciudades importantes como Londres, Birmingham, Glasgow y por supuesto Manchester, las cuales se agotaron prácticamente en cuestión de días. Pero esta banda está lejos de detenerse o descansar por un rato, ya que continuaron trabajando en lo que se convertiría en su álbum debut.

Durante 2021, J, Dan y los demás integrantes presentaron varios sencillos emocionantes como “This City is Burning Alive”, “Carpe Diem”, “On and On”, “Spinner (This Must Be Love)”, “Accelerator” y “Calling All Cars”. Finalmente y después de mucho esfuerzo, en octubre de ese mismo año lanzaron oficialmente su primer material discográfico, What Do You Mean Its Not Raining, con el que buscan continuar sacudiendo a la industria musical.

“Afflecks Palace comenzó sin ningún apoyo, de la prensa, sin apoyo de la radio. Fue un compromiso que de inicio resultó algo orgánico, de gente desesperada por la buena música de guitarra que era un poco valiente y fue bastante abrumador ver cómo la gente estaba digiriendo lo que estábamos lanzando y queriendo más. (La banda) está llegando al punto en que podría proveernos de ingresos a todos nosotros y así dedicarnos a esto de tiempo completo, lo que sería increíble”, declaró J sobre la situación de la agrupación.

¿Qué es lo que hace especial a Afflecks Palace?

No nos queda la menor duda de que Afllecks Palace es una de las bandas más interesantes que han surgido del Reino Unido en un buen rato. A pesar de que en sus canciones encontramos evidentemente, un montón de referencias al movimiento Madchester y a bandas muy importantes de la ciudad como The Stone Roses o The Smiths, este grupo toma de inspiración de esto para crear su propio sonido. Y si les late todo esto, seguramente les volará la cabeza.

Guitarrazos distorsionados, melodías dulces y pegajosas, coros épicos y una vibra un tanto psicodélica es lo que te espera cuando escuches una canción de esta enorme agrupación. Para pronto, son capaces de crear himnos como los que surgieron durante los 80 e inicios de los 90 en Manchester, pero con una imaginación y universo completamente propio. Y sí, anoten muy bien su nombre porque pintan para cosas muy grandes.