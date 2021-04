Foto: Getty Images Escucha “Dulcería”, la canción de AFI coescrita por Billy Corgan, de The Smashing Pumpkins April 9th, 3:19pm April 9th, 3:19pm Stephania Carmona Lanzamientos

Luego de que en febrero pasado AFI sorprendiera a sus fans con el anuncio de ‘Bodies’, su próximo disco de estudio, parece que la banda comandada por Davey Havok tiene todita la intención de seguir lanzando más sencillos antes del arribo de su onceava placa discográfica.

Lo decimos porque este 9 de abril la agrupación estadounidense lanzó “Far Too Near” y “Dulcería”, dos rolas que estarán incluidas en el siguiente disco de AFI y las cuales han causado mucha emoción entre los seguidores de Havok y compañía, ya que una de ellas fue coescrita por Billy Corgan, líder de The Smashing Pumpkins.

AFI estrena una nueva rola coescrita por Billy Corgan, de The Smashing Pumpkins

Se trata de “Dulcería”, una canción en la que se puede notar la influencia de Corgan durante los coros. De acuerdo con el guitarrista de AFI, Jade Puget, Billy y el tuvieron una gran conexión creativa cuando escribieron la rola. “Fue inspirador trabajar con un compositor tan talentoso y legendario y ‘Dulcería’ es un testimonio de eso ”, indicó.

Davey Havok, por su parte, declaró –según el portal Consequence of Sound– que este sencillo “sugiere que si pasas demasiado tiempo en la tienda de dulces, puedes terminar pegado al suelo”. Les dejamos a continuación “Dulcería” y “Far Too Near” para que les den una escuchada:

‘Bodies’ llegará a nuestros oídos el próximo 11 de junio

“Dulcería” y “Far Too Near” son los quinto y sexto sencillos musicales de Bodies, la onceava placa discográfica de AFI que estará conformada por 11 canciones y la cual verá la luz el próximo 11 de junio (sí, tienen algo con ese número) a través de Rise Records.

Este disco fue producido por el guitarrista Jade Puget, que para este trabajo musical unió fuerzas con el multinstrumentalista Tony Hoffer, quien ha trabajado con bandas como The Kooks, Beck, M83, Chromeo, Metric, Phoenix, entre otros más. Les dejamos el tracklist de Bodies:

01. “Twisted Tongues”

02. “Far Too Near”

03. “Dulceria”

04. “On Your Back”

05. “Escape From Los Angeles”

06. “Begging For Trouble”

07. “Back From The Flesh”

08. “Looking Tragic”

09. “Death Of The Party”

10. “No Eyes”

11. “Tied To A Tree”