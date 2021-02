¡AFI anuncia nuevo disco estrenando las rolas “Looking Tragic” y “Begging For Trouble”!

Este 2021 se está convirtiendo en el escenario perfecto para que grandes artistas y bandas retomen actividades después de mucho tiempo de ausencia. Ahora, el turno para volver a las andadas es de AFI, la veterana banda de rock alternativo que viene con todo y álbum nuevo.

La agrupación liderada por Davey Havok ya nos había sorprendido con algo de material hace unas semanas, pero no había detalles de sus planes para este año. Este jueves, con dos nuevos tracks y un video oficial, el combo californiano reveló el nombre de su próximo álbum, mismo que podremos escuchar en el verano.

AFI regresa en este 2021 con música nueva

Pasaron casi cuatro años desde que AFI lanzó su más reciente placa discográfica. En aquel 2017, la banda compartió la entrega conocida como The Blood Album y después de eso, se aventaron un buen rato sin lanzamientos. Pero las cosas serán diferentes en este 2021, sin duda.

El pasado mes de enero, el grupo se destapó con dos nuevas rolitas, “Twisted Tongues” y “Escape From Los Angeles”, con los que emocionaron a los fans sobre su regreso a la escena. Sin embargo, no había tantos detalles sobre un posible disco, asunto que por fin resolvieron este jueves con el estreno del video oficial para “Looking Tragic” y la liberación de un tema más titulado “Begging For Trouble”.

El primero de estos nuevos lanzamientos se distingue por su ritmo tranquilo pero lleno de guitarras crujientes que te harán mover la cabeza. En su video oficial, vemos a la banda tocando en un cuarto mientras las secuencias pasan rápidamente entre los integrantes. Sobre lo que respecta a “Begging For Trouble”, la pista se acerca un poco al post-punk que en el coro explota con guitarras bastante distorsionadas, algunos violines y una línea de bajo bastante pegadiza.

“[Looking Tragic] aborda el tema de la estimulación excesiva que resulta en la desensibilización. Melódica y dinámica, la canción cobró vida rápidamente y de inmediato se destacó como una pista para hacer que los cuerpos, no los sentimientos, se muevan”, dijo el vocalista Davey Havok en un comunicado (vía Kerrang) sobre la canción que cuenta con video oficial, el cual te mostramos a continuación.

¡Por fin! La banda anuncia su nuevo álbum

Como mencionamos, AFI aprovechará el 2021 para su regreso en grande con un nuevo disco, el onceavo en su carrera. Este material se llamará Bodies, tendrá once canciones en total y saldrá el 11 de junio próximo a través de Rise Records (vaya que el grupo tiene algo con ese número ¿no creen?).

A continuación, te dejamos el tracklist del nuevo álbum con todo y el arte que lo acompañará. Así que ya sabes cuál fecha agendar para poder disfrutar de este material que, sin duda, luce prometedor. Van los detalles por acá:

Tracklist de Bodies:

01. “Twisted Tongues”

02. “Far Too Near”

03. “Dulceria”

04. “On Your Back”

05. “Escape From Los Angeles”

06. “Begging For Trouble”

07. “Back From The Flesh”

08. “Looking Tragic”

09. “Death Of The Party”

10. “No Eyes”

11. “Tied To A Tree”