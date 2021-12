Sesiones acústicas en Sopitas.com presenta: Dayglow, Alfie Templeman y Will Joseph Cook

Sin duda, una de las mejores cosas que sucedieron en 2021 fue el regreso de los conciertos y festivales en vivo y a todo color. Sí, sabemos que durante el encierro tuvimos shows virtuales que hicieron el paro por un rato, pero la verdad es que ya extrañábamos ver a nuestras bandas y artistas favoritos en un escenario físico. Pero además de esto, también volvieron las viejas y confiables Sesiones Acústicas de Sopitas.com.

A lo largo de varios años, les hemos presentado este formato con toda clase de músicos, talento nacional y actos emergentes internacionales en un ambiente íntimo. La idea es muy simple: que sientan que todos estos artistas les están cantando una rola como si estuvieran en la sala de sus casas. Sin embargo, aprovechando que las cosas se calmaron con la pandemia, armamos una sesión sumamente especial con pura promesa musical.

Las Sesiones Acústicas en Sopitas.com volvieron con Dayglow, Will Joseph Cook y Alfie Templeman

Como recordarán, en noviembre de 2021 regresó con bombo y platillo el Corona Capital. A lo largo de dos días, tuvimos chance de ver a grandes bandas que fácilmente podrían ser headliners en cualquier festival del mundo. Pero también checamos a artistas jóvenes que vienen pisando fuerte y que son grandes promesas dentro de la industria musical. Por supuesto que hablamos de Dayglow, Will Joseph Cook y Alfie Templeman.

Resulta que aprovechando que se presentarían en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, juntamos a estos tres musicazos en una sesión acústica donde incluso hubo algunos fans afortunados que tuvieron chance de verla en vivo y hasta conocerlos. Pero volviendo al show que organizamos, cada uno de ellos interpretó algunas de las mejores rolas de todo su repertorio y que han sonado fuerte a lo largo de todo este año.

Setlist

Dayglow se echó “Woah Man” y “Can I Call You Tonight?” (y le entró a la cocina con nosotros); Alfie Templeman hizo lo mismo con “Happiness in Liquid Form“, “Stop Thinking (About Me)” y “3D Feelings“; mientras que Will Joseph Cook cerró la noche con un hitazo, “Be Around Me“. Sin duda, el regreso de las Sesiones Acústicas de Sopitas.com fue por la puerta grande, con estos jóvenes que están dejando con un buen sabor de boca tanto al público como a la crítica.

Pero ya estuvo bueno de hablar, es momento de pasar a la música. Dejen lo que están haciendo, conecten sus audífonos y trépenle a todo el volumen para escuchar a continuación el espectacular minishow que se aventaron Alfie Templeman, Will Joseph Cook y Dayglow para todos nosotros: