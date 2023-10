Lo que necesitas saber: Consulta las fechas de los conciertos de K-Pop confirmados en México para el 2023 y 2024

El 2023 nos ha regalado conciertos de K-Pop de grupos que no pensamos veríamos tan pronto en México. Desde la sorpresa de las dos fechas de Blackpink con el Born Pink Tour en marzo en el Foro Sol que atrajo a blinks de toda latinoamérica, Super Junior en la Arena CDMX en febrero con todo y el épico encuentro con sus fans en Bellas Artes; pasando por Jackson Wang con la gira de Magic Man en mayo, las leyendas del hip hop surcoreano Epik High en agosto; Ikon, BamBam, NMIXX y más en el Kamp Fest… y la lista sigue y sigue.

Esta avalancha de conciertos no es fenómeno exclusivo del K-Pop, también hemos tenido un sin fin de conciertos de todos los géneros, que se anuncian semana tras semana y que han dejado a nuestra cartera anhelando un pequeño descanso para darnos chance de ahorrar para los próximos. Si no lo crees, puedes checar aquí la lista completa de conciertos del 2023.

De lo que no hay duda es que la industria de Corea del Sur ha visto en México la oportunidad para traer a artistas y grupos por los que estaríamos dispuestos a romper el cochinito sin pensarlo dos veces. Entre confirmados y rumores que circulan en redes, se vuelve difícil no emocionarse y caer en anuncios falsos. Es por eso que acá recopilamos la lista completa de grupos de K-Pop CONFIRMADOS para visitar México.

Grupos de K-Pop confirmados en México para el resto del 2023 y 2024

Octubre

Music Bank

22 de octubre

Palacio de los Deportes – Ciudad de México

El Music Bank será un evento imperdible que contará con la participación de seis grupos de Kpop: NewJeans, ITZY, AB6IX, (G)I-DLE, STAYC y THE NEW SIX. Será un evento muy particular y esperado por los seguidores de la música surcoreana, ya que se trata de un concierto transmitido en vivo organizado por el canal de KBS, que presenta actuaciones de artistas de K-pop en ciudades de todo el mundo desde julio de 2011.

El Music Bank regresa a México desde el 2014, donde trajeron a BTS y otros grupos que crecieron con el tiempo, por lo que las expectativas son altas en esta edición.

Musik Bank

Balming Tiger

23 de noviembre / C3Stage – Guadalajara

24 de noviembre / Foro Puebla – Ciudad de México

Balming Tiger es un colectivo musical de Seúl, Corea del Sur, formado en 2018. Se consideran un grupo de K-Pop alternativo y multifacético compuesto de raperos, cantantes, productores y directores de video.

Sus canciones, con influencias de rap, hip-hop y post-punk, se han vuelto virales en redes sociales, y su enfoque único está contribuyendo a abrir puertas para otras propuestas underground de Corea del Sur en el mundo.

Balming Tiger

Eric Nam

28 de noviembre

Auditorio Blackberry – CDMX

El cantante coreano-estadounidense Eric Nam, visitará México a finales de noviembre como parte de su gira por latinoamérica “House on a Hill”. Originalmente se presentaría en Foro Puebla, pero al ver el gran recibimiento del público, se cambió al Auditorio Blackberry por su mayor capacidad.

Sus fans lo esperan desde su última visita en México en el 2018, por lo que se será una noche inolvidable, ya que además la gira lleva el nombre de su disco más ambicioso hasta ahora.

Eric Nam

Febrero 2024

Twice

2 y 3 de febrero

Foro Sol – Ciudad de México

El Foro Sol se llenará de sus fans ONCE en febrero, con la doble fecha en sold out de Twice. El grupo de K-Pop compuesto por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, visitará por segunda vez México con el Ready to Be World Tour, después de su última visita en el país en el 2019. Sin duda no hay mejor manera para iniciar el 2024. ¡Ve preparando tu Candy Bong!

Twice

Rumores de conciertos de K-Pop en México para el 2024

Una manera de tener pistas sobre si una agrupación visitará México pronto es saber si están actualmente en gira mundial, aunque ojo, eso no asegura para nada su paso por nuestro país, ni siquiera por latinoamérica ya que algunas giras mundiales suelen centrarse en Europa, Asia y Estados Unidos por lo general.

Sin embargo, con el anuncio del sold out en las dos fechas de Twice en el Foro Sol, las probabilidades para los fans de poder ver a su grupo favorito en México, no son bajas a comparación de hace algunos años.

Como dice el meme “Arriba la esperanza, abuelita” y también cruzamos los dedos para que los rumores se conviertan en hechos y el 2024 sea un año en el que todos los fandoms puedan vivir de cerca la experiencia de ver a su grupo favorito. Mejor considera ir ahorrando y preparándote para el 2024, con todo y lightsick.

OJO: Ninguna de las siguientes agrupaciones está confirmada de manera oficial para su visita por México hasta el momento

Algunos rumores de grupos de K-Pop que podríamos ver en México en el 2024

Stray Kids

Seventeen

SHINee

Le Sserafim

The Rose

NCT Nation

Red Velvet

¿A quiénes te gustaría ver?

