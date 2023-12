Lo que necesitas saber: Consulta las fechas de los conciertos de K-Pop confirmados en México para el 2024

El 2023 fue sin duda un gran año para los seguidores de la industria del K-Pop en México, con la agenda de conciertos de grupos como Blackpink, Super Junior, Jackson Wang, NCT 127, ATEEZ, por mencionar solo algunos.

Además se llevaron a cabo eventos como el Musik Bank donde pudimos ver a grupos en ascenso y ya posicionados como NewJeans, ITZY, G-IDLE, entre otros; y el Kamp Fest con la visita de BamBam, Baekhyun, NMIXX, iKON, y la lista no termina…

Además, no es casualidad que incluso festivales internacionales como el Coachella y Lollapalooza, comienzan a integrar a su lineup – e incluso como headliners – a agrupaciones como Stray Kids, TOMORROW X TOGETHER, Blackpink y NewJeans, lo que solo es prueba de que la industria está tomando cada vez más fuerza en el mercado occidental y que los fans están dispuestos a invertir para ver a su grupo favorito en vivo.

NewJeans / Lollapalooza 2023

México no piensa quedarse atrás, ya que hay muchas señales de que la industria del K-Pop ha volteado a ver el gran potencial de latinoamérica como seguidores de toda la ola coreana o Hallyu.

Poco a poco los fans han demostrado que los foros en el país comienzan a quedar pequeños y que el público está dispuesto a llenar venues como la Arena CDMX y el mismo Foro Sol e incluso trasladarse de otros estados o países con tal de ver a los Idols de cerca.

Entre el lightstick, albums, photocards, el outfit y toda la merch que caracteriza a la industria, te recomendamos mejor ir haciendo un guardadito para tus boletos ya que no siempre se tiene la oportunidad de ver en vivo a tu grupo favorito, en tu país.

¡Calcula bien tus finanzas! aquí te dejamos la agenda de conciertos en México para el 2024, para que vayas tomando nota.

Conciertos confirmados de K-Pop en México para el 2024

Febrero

Twice

2 y 3 de febrero

Foro Sol – CDMX

Los fans de Twice también conocidos como ONCE, se encargaron de hacer doble sold out en las dos fechas agendadas en el Foro Sol. El icónico grupo de K-Pop compuesto por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, visitará por segunda vez México con el Ready to Be World Tour, después de su última visita en el país en el 2019.

Sin duda no hay mejor manera para iniciar el 2024 que lanzándote ver a las leyendas del K-Pop.

Twice / Ocesa K-Pop

Junio

IVE

23 de junio

Palacio de los Deportes – CDMX

IVE se une a las agrupaciones que visitarán México en el 2024, con el anuncio de su primer tour mundial “Show What i Have” donde visitarán más de 20 ciudades incluyendo la Ciudad de México. El grupo conformado por Wonyoung, Gaeul, Rei, Liz, Yujin y Leeseo presentará en el Palacio de los Deportes un amplio repertorio de éxitos que se han posicionado uno tras otro en las listas de popularidad.

Los DIVEs podrán escuchar canciones como “After LIKE”, “Kitsch”, “Eleven” y su más reciente EP “I´VE MINE”. Sin duda una de las sorpresas del año para todos los fans de la industria.

IVE / Ocesa K-Pop

Rumores de conciertos de K-Pop en México para el 2024

En redes sociales, los rumores sobre agrupaciones y solistas que podríamos ver en el 2024 no dejan de ser tema de conversación. Sin embargo es importante para los fans (y nuestros bolsillos) no hacerse los delulu hasta que los mismos artistas o sus agencias confirmen su agenda.

Las noticias sobre algunos grupos preparando gira para el 2024, no aseguran su paso por México o latinoamérica, ya que algunas giras abarcan Europa, Asia y Estados Unidos por lo general.

Sin embargo las posibilidades son altas considerando el antecedente de la agenda de conciertos de K-Pop en México del 2023 y la noticia sobre la llegada de HYBE Latin America a México.

Cruzamos los dedos para que el 2024 sea un año en el que todos los fandoms puedan vivir de cerca la experiencia de ver a su grupo favorito.

OJO: Ninguna de las siguientes agrupaciones está confirmada de manera oficial para su visita por México hasta el momento

K-CON México 2024

Enhypen

Le Sserafim

The Rose

Stray Kids

Seventeen

SHINee

The Rose

NCT Nation

Red Velvet

WayV

¡Comparte tus predicciones! ¿Qué grupo o solista te gustaría ver en México?

