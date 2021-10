Alaina Castillo: Pop y R&B lleno de intimidad para las nuevas generaciones

Estamos viviendo una época interesante dentro de la industria musical. A pesar de que todavía existen los y las cantantes que al escuchar podemos sentir que son un producto meramente para vender y hacer millones –que está bien–, están apareciendo un montón de artistas jóvenes sumamente talentosos, honestos y comprometidos no solo con su arte, también con todo lo que quieren decir y dejarle a su público. Tal es el caso de Alaina Castillo.

Con apenas 21 años, esta chica es una de las promesas más grandes del pop y el R&B en todos lados. A diferencia de las cantantes similares a ella, Alaina se ha caracterizado por reflejar en sus canciones las preocupaciones y pensamientos de su generación, desde el amor, el estrés, la depresión y la soledad: de todo se puede escuchar a través de sus canciones. Sin duda, es una artista que no hay que dejar pasar y a continuación les contamos por qué.

¿Quién es Alaina Castillo?

Alaina Castillo nació el 16 de noviembre de 1999 en Houston, pero se mudó junto a sus padres y hermanos a Texas a temprana edad. Su papá es mexicano; sin embargo, a pesar de tener raíces mexas, en lugar de enseñarle el español, le puso algunos de los artistas que le gustaba. Fue ahí donde comenzó a abrazar ciertas influencias que más tarde formarían parte de su estilo musical y que le darían un toque único. Pero no nos adelantemos.

Aliana empezó a demostrar su talento cuando prácticamente era una niña, al cantar en el coro de su iglesia. Debido a la educación religiosa que le inculcaron en su casa, esta chica no tuvo acceso a la música popular cuando estaba creciendo. Sin embargo, bajita la mano, sus papás le ponían los clásicos como Elvis Presley, los Beach Boys y Whitney Houston; pero conforme crecía escuchó a otros cantantes como Usher que le cambiaron la vida.

Su aparición en la televisión estadounidense y el canal de YouTube

Durante la adolescencia, Alaina Castillo apareció por primera vez en la televisión de los Estados Unidos en el programa, So You Think You Can Sing. Esa también fue la primera vez que se presentó como solista, aunque no llegó ni siquiera a las semifinales algo así y realmente no tuvo un momento memorable. De cualquiera manera, esta joven no se desanimó; al contrario, luego de esta experiencia comenzó a demostrar todo su talento.

Resulta que después de este” cameo” en la tele y casi para terminar la secundaria, Alaina empezó a publicar un montón de covers de sus canciones favoritas en YouTube en diciembre de 2010. De hecho, la primera rola que covereó fue “My Everything” de Ariana Grande, un video que por supuesto que la avergüenza y le da cringe –como diría la chaviza–. Tanto así que después de un buen rato decidió bajarlo de su canal, así que probablemente no lo volverán a ver.

Además de sorprender a miles de personas con sus versiones a otros artistas, Alaina Castillo se hizo de un nombre en la plataforma de videos porque en sus covers utiliza la técnica de relajación ASMR mientras canta. Sin embargo, a partir de 2017 dio un salto enorme para su carrera musical, ya que comenzó a publicar sus primeras canciones originales, así como vlogs y más, donde realmente mostró al público un vistazo a su mundo.

Dando el salto grande para afianzar su carrera

Mientras todo esto sucedía y cuando estaba terminando la escuela, Alaina Castillo preparó todo para mudarse a Los Ángeles y dedicarse a la música de manera profesional. Al instalarse en la Costa Oeste de los Estados Unidos, también se puso las pilas a la hora de componer nuevas canciones. Todos estos meses de escribir rolas y crear melodías la llevaron a inevitablemente autoproducir su primer material discográfico de corta duración.

Tras el lanzamiento de su primer sencillo, “i don’t think i love you anymore”, después de varios años tocando en la escena independiente de L.A. y sobre todo mucho esfuerzo, en noviembre de 2019 publicó Antisocial Butterfly, su EP debut a través de su propio sello, Chosen People. En las cinco canciones refleja por completo la verdadera esencia de su ser, de sus pensamientos, de todo lo que es importante para ella y también lo que le preocupa.

En este material discográfico, Alaina Castillo llamó la atención de diversos medios especializados y también de las plataformas digitales. ¿La razón? Bueno, pues aprovechó su herencia latina y dentro de las canciones podemos escucharla cantando en inglés y español. Gracias a sencillos como “Ocean Waves”, esta artista logró abrirse paso dentro de la industria musical, pues le dieron oportunidad de presentarse en diversos espacios.

Una artista que está constantemente creando música

Después de lanzar Antisocial Butterfly, en diciembre de 2019, Alaina se embarcó en su primera minigira, The First Tour, que le hizo honor a su nombre porque básicamente sólo contó con 3 fechas por Estados Unidos. Sin embargo, luego de terminar con esas presentaciones, la artista entró al estudio para componer y grabar nuevas canciones, las cuales fue presentando en los siguientes meses, hasta la nación del coronavirus atacó.

Durante abril de 2020, Alaina Castillo estrenó su segundo EP, el cual lleva por nombre The Voicenotes. Aunque a diferencia de su material previo, donde incluyó algunas canciones en español, en esta ocasión decidió subir de nivel presentando una versión completa del disco de corta duración en este idioma, Mensajes de voz, demostrando una vez más que está orgullosa de sus raíces y quiere sus rolas lleguen a todo el público.

Luego de presentarnos este EP, Alaina dio otro paso importante en su carrera, pues firmó un contrato de distribución con el sello discográfico independiente, AWAL. Junto a ellos, además de presentar sencillos como “tonight”, “¡párate!” y “wishlist”, comenzó a trazar el camino de lo que más tarde se convertiría en el que hasta ahora, es el proyecto más ambicioso de su carrera, parallel universe, pt.1, un nuevo material conceptual.

Finalmente, luego de mucho trabajo y esfuerzo, este EP de Alaina Castillo vio la luz y llegó a plataformas digitales el 14 de mayo de 2021. Sorprendentemente, la crítica le echó flores a estas siete canciones, no solo porque suenan espectaculares, también porque se tomó el tiempo de pensar muy bien lo que quería contar con el conjunto de rolas y porque básicamente, como en todo lo que esta chica hace, dejó el alma y el esfuerzo plasmados.

¿Qué es lo que hace especial a Alaina Castillo?

Como ya lo hemos visto antes, estamos viviendo una gran época para el R&B, porque hay muchos artistas jóvenes haciendo cosas interesantes dentro de este género. Sin embargo, a diferencia de muchos otros, Alaina Castillo se separa de la gran mayoría por tener una propuesta única, donde además de este ritmo y un toque de pop bastante sutil, básicamente se deja ver tal cual es, un concepto bastante íntimo que puede conectar con cualquiera.

A través de sus canciones podemos comprender más o menos todo lo que siente y piensa, algo que muy pocos cantantes logran a lo largo de sus carreras, sobre todo con un nivel de honestidad brutalmente enorme. No importa si se siente inmensamente feliz o por la calle de la amargura, si está enamorada, esperanzada o le rompieron el corazón, ella siempre nos lo hará saber en su música. Y eso, sin duda la convierte en una artista auténtica que de entrada vale la pena prestarle nuestros oídos.

A toda esta intimidad, habría que sumarle que canta en inglés y en español, una idea bastante interesante y que la hará llegar a más lugares. Pero en realidad, también demuestra que a pesar de no hablar el idioma nativo de su padre como tal, se dio a la tarea de aprenderlo y mostrar sus raíces. Con esta “fórmula”, Alaina Castillo tiene todo para convertirse en un nombre grande en la industria, una cantante que no solo llene cualquier escenario donde se presente, también que enamore a miles de personas, se los firmamos.