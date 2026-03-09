Lo que necesitas saber: Traemos en el radar a Alcalá Norte, una banda de post-punk que se inspira en The Smiths y The Cure pero en español.

Alcalá Norte viene desde el corazón de Madrid, y han pasado de tocar en salas pequeñas a convertirse en uno de los fenómenos más sólidos del rock alternativo europeo en los últimos años.

El proyecto se formó en 2019 bajo la idea de capturar la esencia del lugar que les vio crecer y desde ahí, ha ido construyendo un sonido propio que ya comienza a sonar con fuerza más allá de España.

Con motivo de su visita al Vive Latino 2026 (del que te dejamos toda la info por acá), te contamos todo lo que debes saber sobre Alcalá Norte.

¿A qué suena Alcalá Norte?

El sonido de Alcalá Norte es una mezcla poderosa de post-punk, rock alternativo y matices hasta de britpop, con guitarras afiladas y atmósferas que recuerdan a referentes esenciales como The Smiths y The Cure, pero en español y con matices que se van al punk acelerado. Sus letras son densas y crudas, cuentan historias cotidianas, emociones intensas y la vida de barrio llevadas a la música.

Alcalá Norte combina dos ideas que funcionan muy bien juntas aunque pareciera de inicio que se contraponen. Por un lado, tienen un post-punk acelerado que puede llegar a sonar a un punk con efectos. Del otro lado, traen mucha denuncia denuncia social, nada ligera, sino frontal e incómoda.

De su único LP al momento, rolas como “La Sangre del Pobre” y “La Calle Elfo” brillan con una gran producción, y las letras son potentes, colocando a los pobres al centro de una letra que denuncia desigualdad.y acumulación de riquezas por unos cuántos.

Para su regreso, casi dos años después de la publicación de su álbum debut, Alcalá Norte reproduce su testada fórmula: un personaje con nombre y apellido, una historia lúgubre, pop-rock enérgico y un salvoconducto para la melancolía.

Canciones esenciales de los Alcalá Norte

Para prepararnos antes del Vive, les recomendamos echarse todo lo que han sacado, pero las rolas esenciales son éstas:

Para empezar, “La Vida Cañón” es su himno más conocido y el que prácticamente los catapultó al reconocimiento desde su escena local a escenarios más granes Con un bajo profundo y guitarras reverberantes, es un rolón muy meta que tiene una letra que te aprenderás de inmediato.

“La Calle Elfo”, tiene una narrativa muy vívida, y su bajo como guía retumbará en vivo en su visita al Vive Latino. Los sintetizadores matices a la perfección el coro sencillo.

“Supermán” y “Los Chavales”, son un par de rlas que muestran dinamismo dentro de su género principal, el post-punk. Revelan en estas rolas que tienen gusto por las texturas más sombrías.

Finalmente “La Sangre del Pobre”, nos enciende el espíritu de denuncia en contra del sistema y sus injusticias. Es una rola intensa que, sin censura, te deja pensando sobre el mundo actual.

Acaban de publicar “El hombre planeta”, primer adelanto de su segundo álbum, cuyo nombre y fecha de publicación, según ellos mismos, solo conocen los dioses. Es un gran momento para entrarles y escuchar esta nueva rola en el Vive Latino 2026.

¿Han trabajado o colaborado con otros proyectos?

Alcalá Norte ha colaborado con Suneo directamente en dos rolas de su disco: “420N” y “Supermán”. Aunque no tienen un historial extenso de colaboraciones formales con otros artistas, su círculo creativo los ha puesto cerca de nombres como Dharmacide o Carolina Durante, con quienes comparten escena.

Así suena Alcalá Norte en vivo

El show en vivo de Alcalá Norte es algo visceral: guitarras brillantes y aceleradas, vocales protagónicos que resuenan y bajos redonditos que retumban. Muestra de todo esto son sus sesiones en KEXP, en dónde la banda traslada la intensidad de su estudio a un formato que es puro caos controlado y energía. Son un imperdible de esta edición del Vive, y puedes consultar a qué hora tocan por acá.

En festivales, su presencia escénica combina actitud post-punk con una teatralidad que hace que el público no solo les escuche, sino que se una al momento de denuncia y catársis. En directo, temas como “La Vida Cañón” y “El Rey De Los Judíos” se convierten en himnos colectivos.

Tres datos curiosos de Alcalá Norte

La historia detrás del nombre: La banda toma su nombre del centro comercial Alcalá Norte, un ícono del barrio Ciudad Lineal en Madrid, donde crecieron todos los integrantes y que también inspiró su logo, con su icónica fachada.

Casi se disuelven antes de despegar: Antes de convertirse en lo que son hoy, el proyecto estuvo a punto de desaparecer. Sus miembros incluso estuvieron muy cerca de abandonar la música poco antes de grabar su primer álbum, y la formación actual lleva menos de un año tocando junta.

El Vive será su primera visita a México: Alcalá Norte se presentará por primera vez en México en el Vive Latino 2026. Aunque ya han ganado bastante premios y recorrido gran parte de España. ¡No nos los perderemos por nada!