Lo que necesitas saber: A un año de haber cumplido un cuarto de siglo, el festival consentido de la CDMX está de regreso con el cartel completo del Vive Latino 2026

Acaban de cumplir un cuarto de siglo con una celebración en grande, pero la fiesta sigue dando. Esta vez estamos calentando motores para el regreso de uno de los festivales consentidos de la CDMX con la presentación del cartel completo y el lineup del Vive Latino 2026.

¿Qué tal se puso la fiesta el año pasado? // Foto: ViveLatino

A primera vista, vemos algunos headliners como Banda Machos, Cypress Hill, Enanitos Verdes, Enjambre, Fobia, Maldita Vecindad, pero acá te contamos todos los nombres a detalle.

Cartel completo del Vive Latino 2026

Esta es la edición número 26 de uno de los festivales favoritos de nuestro país —acuérdense que van con el año después de algunos acomodos a inicios de siglo—, entonces qué mejor que celebrar las tradiciones.

Si quieren ir apuntándose para el evento, este es el cartel completo del Vive Latino 2026.

Line up completo del Vive Latino 2026 // Foto: Vive Latino

¿Qué opinan de las presentaciones de Moenia, Rich Mafia, Trueno, Moby, The Smashing Pumpkins? ¿Esperan alguna sorpresa con Juanes, Liran’Roll, Airbag, Tom Morello, Avatar?

¿Cuándo es el Vive Latino 2026?

La próxima edición —como ha sucedido ya desde hace unos años— será de dos días. Entonces tienen la oportunidad de ir apartando las fechas de este fin de semana en la puerta de la primavera.

Fechas para el 14 y 15 de marzo // Foto: Vive Latino

Las fechas del Vive Latino 2026 son el sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026. Que no se les pase.

Boletos

De acuerdo con los anuncios del festival en la presentación de su cartel completo, para conseguir boletos del Vive Latino 2026 es en la clásica plataforma de Ticketmaster.

Prepárate porque la venta general comienza este 18 de octubre a las 14:00 hrs.

Si ustedes tienen alguna de las tarjetas bancarias participantes, la preventa es a partir de este 17 de octubre a partir de las 14:00 horas.

¿Cuánto cuestan los boletos del Vive Latino 2026?

Ya saben que estas cosas son por etapas —les iremos contando cómo va el asunto—, pero si se quieren ir preparando, en esta “Fase 1” los boletos cuestan:

ABONO GENERAL: $3,000

$3,000 ABONO BANAMEX PLATINO SUR Y NORTE: $5,670

$5,670 ABONO BOXES ORO SUR Y NORTE: $7,100

$7,100 ABONO BOXES DIAMANTE SUR Y NORTE: $10,000

Nos vemos en unos meses en el VL2026 para seguir con la tradición chilanga y acuérdense que en Sopitas FM y Sopitas.com les iremos contando de cualquier actualización que vaya surgiendo.