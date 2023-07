El cuarto disco de Disclosure fue anunciado apenas antier como una gran sorpresa después de algún tiempo sin saber mucho de ellos. Como resultado de sus planes ocultos, hoy tenemos frente a nosotros Alchemy, un disco en el que los hermanos no tienen invitados para cantar y no usan en absoluto samples.

Encerrados en su estudio, los hermanos prodigio decidieron cambiar más el concepto del proyecto. La celebración por los diez años del asombroso Settle (2013) nos sirve para contrastar lo que hoy es Disclosure con su nueva entrega.

Quizás vimos su cima comercial en Caracal (2015), en donde no dejábamos de escucharlos por todos lados con varias rolas. Para ENERGY (2020), Guy y Howard optaron por casi no colaborar, salvo honrosas excepciones como Fatoumata Diawara y Channel Tres, e incluyeron samples muy sobrios, lo que ya mostraba sus intenciones de enfocarse en ellos como dúo sin influencias externas.

DonnyBravo y Max Margolis colaboran en composición y producción, sin que incidan en la esencia de Alchemy de Disclosure y detrás del foco, que permanece en los hermanos durante todo el álbum.

Reseña de ‘Alchemy’ de Disclosure

Preferir logros técnicos al éxito comercial

Los hermanos Lawrence tuvieron hace diez años un éxito absoluto a nivel mundial. ¿Recuerdan cuándo “Latch” sonaba por todos lados? Apenas sabíamos quién era un tal Sam Smith, y la canción sonaba en todos los clubes, en la televisión y hasta personas que normalmente no escuchan electrónica traían la rola en repetición.

Esto catapultó a Disclosure a nivel mundial y hasta Howard, el hermano menor, abarrotaba clubes sin tener 21 años para poder entrar como cliente a los mismos. Hoy, con 32 y 29 años apenas, se enfocan en crear un álbum para fiestear en serio.

Quizás no tendrán una rola de house convencional, que no sea muy acelerada o que tenga a alguna estrella pop cantando, pero en Alchemy de Disclosure, los hermanos se dedican a crear absolutos hitazos en apenas 38 minutos de música.

Basta con escuchar “Go The Distance” para ver que los Howard entienden la maquila de la electrónica como pocos. Nos atrevemos a decir que esto es un disco de speed house en el que nos dan pocos espacios para respirar y seguir bailando, porque optaron por un LP uptempo que no deja que te relajes ni un poco.

“We Were in Love” termina con una guitarra de bossa nova, y alguno de los hermanos felicitando a su perrita, lo que habla del empeño personal de ambos en crear un álbum para ellos mismos y no para complacer al mundo; eso es Alchemy de Disclosure. Lo mejor que les pudo haber pasado es conocer el éxito comercial a temprana edad, para buscar otros logros después.

Un despliegue técnico espectacular en ‘Alchemy’ de Disclosure

Nos encanta que aún no conocemos las capacidades máximas de Guy y Howard, y contrario a otros actos, disco tras disco siguen dedicándose a sorprender a nuestros oídos, con una paleta sonora que contiene metales, guitarra acústica, sintetizadores, beats complejísimos y profundos y estructuras de canciones que juegan con nuestras mentes.

La cerradora “Talk On The Phone” cubre muchas áreas de una rolota electro en menos de cuatro minutos. Los vocales y su manejo son buenísimos, tenemos beats y percusiones secundarias muy bien trabajadas, hasta guitarra acústica escuchamos y eso es un nuevo elemento en Alchemy de Disclosure que el dúo incorpora a una enorme lista de instrumentos que utilizan

La oda a la pista de baile

Alchemy de Disclosure funciona como un set para escucharse en orden y sin interrupciones. Los interludios y espacios están colocados en los momentos adecuados, para detenerse un momento, dejar descansar al oído y continuar baile y baile.

Apenas “Someday…” y “Purify” nos dan un breve espacio para recuperar energías y meternos de nuevo a la intensidad de rolas como “Sun Showers” y “Brown Eyes”.

Los beats por minuto elevados no son aptos para escuchar algo tranqui; el disco más intenso de los Howard está creado para transmitirnos muchísima energía que podemos desquitar en la pista de baile, corriendo, o trabajando intensamente.

Como todo DJ set, pero con música cien por ciento original, Disclosure en Alchemy nos guía por sus nuevas creaciones y utilizan filtros para introducir y despedir temas, nunca hay un cambio inesperado, sino que trabajan compás por compás en lo que sigue.

El cambio entre “Looking For Love” y la excepcional “Simply Won’t Do” es prueba de esto, con una salida con sonido ambiental de un aeropuerto y la entrada con un filtro en bajos para reventar en una de las mejores líneas de bajo que nos han regalado.

Guiños al UK Garage, Bassline y hasta elementos de Drum n’ Bass le suman muchísimo a Alchemy de Disclosure, un disco que al mismo tiempo homenajea y marca nuevos alcances para la electrónica contemporánea.

Sabemos que en vivo Disclosure es una absoluta locura, y las líneas de bajo de este disco retumbarán en el instrumento cuando los veamos en concierto. “Brown Eyes” y “Simply Won’t Do” serán magníficas en vivo, y esperamos verlos pronto en nuestro país, después de esa lamentable cancelación en el Corona Capital 2021.

