En el disco 'The Last Flight', Public Service Broadcasting rinden homenaje a la gran piloto Amelia Earhart.

Lo que necesitas saber: La banda Public Service Broadcasting se caracteriza por crear "documentales sonoros" de eventos históricos. En su disco de 2024, rinde homenaje a la gran piloto Amelia Earhart.

Hablar de Amelia Earhart no es sólo hablar de la más grande mujer piloto en la historia, sino también de una persona que, quizás sin proponérselo, se convirtió un estandarte para el feminismo al desafiar las normas sociales de inicios del siglo XX… y ni siquiera con logros (que tuvo muchos), sino con el simple hecho de tratar.

“Quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Las mujeres deben tratar de hacer las cosas como los hombres han intentado”, escribió Earhart en una carta, antes de realizar el viaje en el que misteriosamente desapareció. En 1937, la gran piloto se aventuró a viajar ella sola alrededor del mundo… falló, pero su intrépido intento quedó como prueba no de algo imposible de realizar, sino de algo que pudo hacerse mejor.

Amelia Earhart / Foto: ameliaearhart.com

Y así fue: en 1964, Geraldine Jerrie Mock se convirtió en la primera mujer en dar la vuelta al mundo en un vuelo en solitario… probablemente con Earhart en mente. “Cuando fallan, su fracaso debe ser solo un desafío para los demás”, aseguró la legendaria piloto en su última misiva.

The Last Flight, el gran homenaje de Public Service Broadcasting

En 2024, Public Service Broadcasting publicó The Last Flight, un disco en el que la banda británica narra la venturosa vida de Amelia Earhart… así como su lamentable desaparición sobre el Océano Pacífico. Algo que podría parecer un tanto oscuro, pero sólo dejando de lado la valentía de la piloto y el muy probado arte del grupo liderado por J. Willgoose Esq. En realidad, es un disco evocativo y emocionante.

The Last Flight / Imagen: Especial

Para quienes no los conozcan, Public Service Broadcasting es una banda afamada por sus álbumes conceptuales basados en eventos históricos y cuya hechura tiene como materia prima archivos históricos tomados de filmes, programas educativos y propaganda. Son documentales sonoros, podría decirse.

Sabiendo lo anterior, se eriza la piel al ponerle play a The Last Flight y lo primero en escuchar es una voz femenina que dice “Siempre estaba soñando”… así es: Amelia Earhart. “Tengo la sensación de que me queda un vuelo más… allá vamos”, dice la piloto en medio de sonidos que elevan. Y así, literalmente, inicia el vuelo.

“Todos tienen océanos que volar si tienen el corazón para hacerlo ¿Es imprudente? Tal vez ¿Pero qué saben los sueños de los límites?”, se escucha antes de iniciar la tremenda y emocionante “Towards the Dawn” (uno de los mejores cortes del disco… bueno, dependiendo el ánimo). Luego la muy popera “The Fun of It”, con Andreya Casablanca de Gurr en vocales, y “ The South of Atlantic”, en el que la banda se acompaña de Kate Stables (más conocida como This Is The Kit).

Nunca escuchamos a J. Willgoose Esq. Para él, cantar no funciona y es más importante sumergirse en los archivos históricos. Algunos de ellos, casi en el olvido. La banda es “especialista en evocar la historia del siglo XX”, señaló Peter Ross de The Guardian… en eso y en crear increíbles melodías, podríamos agregar.

Un dulce fin de la aventura, así lo imagina Public Service Broadcasting

Para prueba la asombrosa música que acompaña “Electra”, canción que sonoriza apuntes del ingeniero espacial soviético Sergei Korolev, así como las frases emblemáticas de Earhart: “El futuro de la aviación es el ‘Electra'” (nombre de su nave) y “Podría escribir poesía sobre este avión”.

The Last Flight concluye con “Howland”. Ya no se escucha a la piloto. El documental finaliza en ficción, con la voz de Kate Graham emulando a Amelia Earhart… ¿cómo habrían sido sus últimos momentos de vida? Quizás así, como lo dibuja Public Service Broadcasting a base de arreglos de cuerdas (esperemos que sí): flotando, planeando en la tranquila incertidumbre, para luego lentamente descender…

Y después, un minuto de silencio… y luego despertar y escuchar el canto de las aves, el viento y cómo chocan las olas. Se ha llegado al final.